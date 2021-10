Vecinos autoconvocados en reclamo por servicio de Agua.

Tras la entrega de 94 viviendas por parte del IDUV en el día de ayer, en inmediaciones del Barrio Santa Cruz, vecinos del citado sector se presentaron en forma espontánea en la planta potabilizadora de Servicios públicos, reclamando por el servicio de agua domiciliaria, el cual aún no dispone.

Las 93 viviendas emplazadas en los barrios Patagonia y Santa Cruz que fueron entregadas ayer cuentan con los servicios y están cruzando la calle.

Oscar uno de los vecinos en el reclamo ilustró la situación:

“si seguimos sin agua hace más 70 días nosotros hicimos el pedido de instalación del agua y seguimos esperando y así fue o extraños y contradictorios, justo enfrente nuestro se esté inaugurando con todos los servicios”

“Los nuevos vecinos del IDUV no tienen ninguna responsabilidad lo que está pasando si hay mucha apatía de parte del estado Provincial, hacia los barrios periféricos el barrio periférico no contamos con asfalto, nos contamos prácticamente con el alumbrado público, cuando es invierno es imposible para transitar, hay vecinos que hace 6 o 7 años que viven en el barrio, pasaron pasan los inviernos sin gas, sin agua, es triste, porque estamos viviendo en una provincia como ésta como Santa Cruz, yo nací acá lamentablemente sientes igual y no mejoramos, creo que nos van a atender para escuchar”

“nosotros abonamos, lo que había que pagar por el trámite de la conexión de agua, compramos los kits de conexión, que tienen su costo, y estamos esperando hay una vecina que tiene que hacer un cruce de calle también, porque sobre su calle todavía no pasa el agua, vecinos que también se quedamos sin agua por falta de caños, por falta de material.

“Hace siete años, que está el Barrio, solo se hizo un a instalación de una red comunitaria que no llega a todos los vecinos, los caños están instalados en varios lugares, pero faltan las conexiones, seguimos esperando”

Por otro lado otra vecina autoconvocada frente a la empresa de Servicios Públicos, reclamando por el servicio de agua domiciliaria, también dejó su punto de vista al respecto de la problemática que viven:

“ yo estoy en el Barrio Santa Cruz, en la manzana 33 un chiste mi red tiene agua pague todo como corresponde para el cruce de calle, compre los materiales que no son nada baratos me gasté aproximadamente 20 mil pesos y cuando los fui a entregar me dicen de 30 a 40 días vas atener que esperar, me pareció un chiste, entregar todo y no lo van a hacer, esperando sin respuesta porque los chicos de acá de servicios públicos, son los que nos van a llenar los dos tanques de agua una vez por semana o dos, a veces no van a veces,, sí según ellos es todo de arriba, no es que ellos no quieran ir, porque a veces uno se desquita con ellos. yo tengo tres hijos vive ahí juntamos el agua para bañarnos, es muy feo”

“Ayer vino una persona la persona de la empresa hacer supuestamente esta persona me dijo que ni ayer ni hoy ahora me dicen ellos que le dijeron acá que no iba a ser la empresa a la que lo iba a hacer.

“a una cuadra tengo las viviendas nuevas, tienen conexión de agua, tienen luz y tienen gas,, una vergüenza para todas las familias que no tienen gas hace años y el frío que hace el invierno, es después terrible gracias a ellos a la ayuda de distrigas que este año pude tener mi casa no pasamos frío pero mi vecino duerme en una casilla, una persona adulta, no tiene agua, nosotros tenemos tres hijos y es complicado, Tenes que estar juntando para bañarte, para lavar la ropa, no podes limpiar el piso es feo,, el abandono que hay con el barrio que nadie pone la cara te mandan de allá para acá, y ninguno se hace responsable, realmente aparte no es que no están las cosas. nosotros pagamos, llevamos el material.

“Sentimos que hay una discriminación, que sí porque como los barrios nuevos ciento de los servicios nosotros como dice él a una cuadra estamos a una cuadra estamos no tenemos nada, nosotros tenemos la luz aún colgado, y si los papeles legalmente pero así los papeles ni van estás esperando que vengan a conectarte y después te quieren cobrar una multa por conectarte pero yo hice todo y no vienen entonces que estamos hablando querés que me cuelgo me lo venía estoy pagando para que lo hagan”