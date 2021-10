Grupo Guerreras Rosa del viento: Cáncer de Mama superado, pacientes recuperados realizaron navegación a remo en un Gomón en la Ría local

La instructora Irma Montiel contó los detalles como surgió la iniciativa y el desarrollo de la misma, por parte de las personas recuperadas de Cáncer de Mamas:

“la verdad que le pusimos muchas pilas, muchas garras, nos enfocamos mucho en esto para que salga lindo, somos todas mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que hemos pasado y la verdad que hoy van a ser las chicas su primer remo. Vamos a hacer dos kilómetros así que estamos re felices”

“me detectaron cáncer en el 2015 siempre seguí mucho en el deporte y a través del remo me ayudó muchísimo, a lomé y medio me dijeron que no puedo remar más por el tema de la operación y que me sacaron 8 ganglios, yo la seguí remando y la verdad feliz porque mi brazo respondió y a la vez tuve encuentro con Latinoamérica en rosa, donde hubo gente importante, médicos importante que se habló del tema lo que es el remo para la ayuda de las mujeres que pasamos por esta enfermedad”

“hoy vamos a remar las 6 chicas en el gomón, todas juntas remamos por la vida y estamos preparadas y ella están preparadas para para que tenga su nueva experiencia y una logística importante, mucha movida, que fue de todas, también mucho trabajo de Paula Carrillo con amor, de Pilar, Erika, Gloria, Silvana y las chicas que no están también que no pudieron venir hoy porque tenemos también actividad en el Rotary club”

Por su parte Pilar, sobreviviente del cáncer de mama contó su experiencia:

“tengo 31 años, me diagnosticaron cáncer de mama, el año pasado así que este es mi segundo octubre rosa y 19 de octubre que es un día tan importante a nivel mundial como sobreviviente de cáncer de mama, es importante desmitificar y decirle a toda la población que el cáncer de mama le puede tocar a cualquiera genético o no, no importa la edad, así que es importante que se hagan sus exámenes, que visiten a su médico, y hoy es un día especial para recordarlo y para hacer foco en eso”

“nosotras lo vamos a vivir de una manera muy especial, muy emotiva con este día que estamos preparando con tanto amor, hace mucho tiempo en el que vamos a hacer de todos, porque empezamos temprano con esta remada que es un desafío para todas que nos llena de emoción, y la tarde seguimos con un montón de otras actividades”

“lo importante es conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras mamás, entonces poder estar atentos a cualquier cambio, y en mi caso fue así, el año pasado en marzo, noté un cambio en la aparición de un bulto bastante grande, en una de mis mamás, justo en pandemia, se complicó todo un poco con él de conseguir los turnos, pero en junio ya con todos los estudios en mano, me pudieron decir que era un cáncer de mama, muy invasivo de rápido crecimiento.

“así que todo el año pasado estuve con tratamiento de quimioterapia hasta hace un mes más o menos y ahora ya estoy lista para remar y pasar a otra cosa”.

“agradezco a dios que ya estoy salida del cáncer y hace después de 2014 ahora yo estoy de alta ya no hay más cáncer volviendo a ser yo. yo lo que hago con ella, es acompañarla para que no dejen de hacerlo y sigan luchando por su vida”.