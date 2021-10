BARRIO SANTA CRUZ: VECINOS RECLAMAN POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTA OBRA FUE ADJUDICADA EL 22 DE SEPTIEMBRE Y SE PAGÓ UN ADELANTO DEL 10 % PERO NO SE REALIZÓ

En el Barrio Santa Cruz, falta el suministro de agua domiciliaria, la controversia generada desde ayer cuando el IDUV hizo la entrega de 94 viviendas las cuales si cuentan con el vital servicio, mientras que cruzando la calle los vecinos que llevan 7 años en el lugar aún no cuentan con ese servicio básico.

En el mismo sentido cabe señalar que los nuevos vecinos hoy ya comenzaron a encontrarse con serios problemas de suministro y de conexiones de agua lo que motivó la intervención de la Empresa de Servicios Públicos que debió abocarse al problema ante la llegada de 94 familias al lugar.

los vecinos del sector informaron que no tienen precisamente el agua potable en la red, y que la red si está en las veredas, pero no tienen agua potable, según la información que dieron, los propios vecinos que fueron recibidos esta mañana por parte de las autoridades de servicios públicos allí en la planta potabilizadora

Vale recordar, que la obra de la red de agua de conexión hacia las viviendas fue tercerizada con fecha 22 de septiembre por la empresa a servicios públicos sociedad del estado, ese día se firmó con la firma ganadora de la licitación pública número 17 Proyectos Fueguinos S.R.L., el acta de inicio de obra de la ampliación de red de agua de los barrios Patagonia y Santa Cruz de Río Gallegos. a su vez servicios públicos realizó la transferencia del anticipo financiero de un 10 por ciento, del valor de la obra, a la empresa para que se inicien los trabajos, en un lapso de 24 horas.

una de las vecinas se comunicó con esta empresa Proyectos Fueguinos S.R.L. que le dio las excusas, de que se le había roto la máquina, que, por eso, la obra no estaba realizada. no obstante, esto, una vez más Servicios Públicos por un periodo del IDUV deberá hacerse cargo de terminar la obra de conexión de agua para estos vecinos que están del otro lado de la calle que también pertenecen al barrio Santa Cruz.

Luego de la reunión de los vecinos que se convocaron en Servicios Públicos y fueron atendidos, dieron su impresión del encuentro, con los funcionarios:

“la verdad que fue positivo porque no sólo hablamos con el señor Diego Ditmar y él nos dio una respuesta que de acá a 15 días más o menos 10 ó 15 días él se iba a hacer responsable del tema de las conexiones y de lo de la red porque como esto lo habían tercerizado, y no están haciendo las conexiones, domiciliares, que son los cruces de calle, que ya está todo abonado y ya está el material, es solamente que lo tienen que venir a hacer”.

y con el reclamo de los otros vecinos que estaban esperando también ellos no tienen la red no tienen agua directamente su red, se comprometieron también a trabajar en eso que se supone que ya estaba hecho que la obra ya estaba pagada tienen a cabo problemas con las casas de IDUV lo tendrán que haber hecho pero bueno ellos se comprometieron a realizar el trabajo así que, a la espera de eso de acá a 10 a 15 días fue la respuesta que nos dieron”.

“el señor de la empresa supuestamente ellos ya estaban para hacerlo el señor hace dos o tres días yo me comuniqué con el que supuestamente iban a venir porque hay un listado, donde estamos todos los que estamos para las conexiones domiciliares, pero no ha venido nadie acá, no se ha visto movimiento si la gente de servicios públicos que está trabajando como nos explicó él con una red que es para para darle la presión al barrio y todo lo demás, pero no con las conexiones domiciliarias, porque como tenían mucho trabajo ellos hicieron este tema de la tercerización para que puedan hacerlas y no sigamos esperando”.

“ellos se iban a hacer cargo, por todos los reclamos por como fuimos nosotros y toda la gente que está esperando, que le demos 10-15 días, porque ellos tienen que hacer unos papeles, el tema también de los caños donde a ellos le tienen que poner caños acá no ya como se ve está todo ya está la red, todo está supuestamente esta red tiene agua, que es la que me va a que me van a enganchar a mí el cruce de calle”.

“nosotros más nos preocupamos ayer, por las inauguraciones de las casas que tenían agua gas y luz yo por ejemplo estoy esperando como dije antes que me pongan el poste afuera de mi casa, para empezar a construirla y también peleando ahora por el agua porque esas necesidades las vamos a tener todos los vecinos, así que a esperar que nos den alguna respuesta y que nos puedan ayudar, porque es un pedido que el agua es lo que más se usa”.

“La persona que nos recibió en Servicios Públicos el señor Diego Ditmar, nos supo dar una solución, así que esperemos que así sea, que su palabra valga, y esperamos eso y agradecer no más por el tiempo que se tomó, a explicarnos todo y la verdad, que siempre un compromiso de ellos, pero todavía nada, siempre atentos y todo, pero nosotros seguimos esperando el agua”.