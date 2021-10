Lucas Otín: “La obra del Nido es un ejemplo de inacción del gobierno anterior”

El secretario de Obras Públicas y Urbanismo de la Municipalidad de Río Gallegos se refirió a la situación actual del edificio del Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) que se encuentra sobre avenida Crucero General Belgrano.

La obra, parada desde hace años, podría reactivarse próximamente por gestiones que realizó el Intendente Pablo Grasso ante autoridades provinciales y nacionales, tal como se anunció tiempo atrás. En este marco, en mayo pasado se firmó un convenio con el gobierno provincial para financiar la finalización de la obra.

Más allá de eso el secretario de Obras Públicas y Urbanismo, Lucas Otín, recordó que tanto el proyecto como el inicio de obra fueron hechos durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y del ex intendente Roberto Giubetich, quienes también paralizaron la construcción.

“La obra del Nido es un ejemplo de inacción del gobierno anterior”, dijo el secretario municipal, lamentando que hayan pasado tantos años y aun no se pueda terminar la obra, que es fundamental para los vecinos del sector.

“Lo que no alcanzamos a entender es como durante el gobierno anterior no se pudo avanzar con el NIDO, si el gobierno nacional y la intendencia estaban en sintonía política y había legisladores del radicalismo que viajaban permanentemente a Buenos Aires y nunca pudieron hacer una gestión para destrabar la obra”, dijo Otín, quien lamentó que “tal vez el NIDO no era una prioridad para ellos”.

Además, consideró “desafortunadas” las declaraciones de candidatos del radicalismo que se dieron a conocer en las últimas horas, ya que “fueron estas mismas personas las que no pudieron avanzar cuando estaban al frente del Estado, pero si pueden criticar ahora desde afuera y con fines electorales”.

Por último, el secretario de Obras Públicas se preguntó qué ocurrió con el dinero de la obra, ya que fue financiada en su totalidad “y al día de la fecha no se puede acceder a nuevo financiamiento porque se supone que la obra fue terminada en la gestión pasada, claro está que no fue terminada”, dijo el funcionario municipal, agregando que “quisiéramos conocer la rendición de ese dinero, para saber a donde está, porque obviamente al NIDO no fue”.

“Insistimos: sería bueno conocer de los responsables de la gestión anterior donde dejaron el dinero”, dijo finalmente Otín.