Diputada Nadia Ricci: Amplia representación de los padres ante el Consejo Provincial de Educación

La Diputada de la oposición hizo referencia al proyecto de su autoría que solicita ampliar la figura del representante ante el Consejo Provincial de Educación, que incluya la representación de las escuelas especiales.

“hemos logrado la participación únicamente de los papás a los que se los ha escuchado. Este proyecto tiene que ver con una iniciativa de los padres que nosotros hicimos letra, pero la realidad es que es una iniciativa de los papás que en su momento también se había presentado la diputada Gabriela Mestelan y que lamentablemente perdió estado parlamentario. en este momento esperemos que no corra la misma suerte, se envió una nota al Consejo Provincial de Educación y existe el compromiso de participación del Consejo Provincial de Educación justamente para abordar este tema”.

“próximamente se tiene que llamar a elecciones, la realidad es que estamos con los plazos vencidos, entonces esta debería ser la oportunidad para que justamente en forma conjunta se haga la elección, también porque creo que si escuchan realmente cuál es la necesidad y por qué, es que se propone que se incorpore un vocal por los padres de alumnos que concurren a las escuelas especiales, creo que no va a haber ninguna duda y que también va a estar aprobado por unanimidad”.

“Acá no se cuestiona y lo dijimos en su momento, no se cuestiona el trabajo que hace el actual vocal, lo que se cuestiona es que es imposible poder abarcar todas las problemáticas que en este momento implica para todos estos papás la educación de sus hijos y que una parte muy pero muy importante es la educación de los chicos con discapacidad”.

“Entonces es necesario una voz específica que los represente dentro del Consejo Provincial de Educación. Si esto tiene eco, creo que vamos a tener un buen resultado, no sé si vamos a alcanzar a que si este año, en las comisiones hasta ahora tuvimos dos, en una logramos la participación y en la otra logramos que se envíe la nota al Consejo Provincial de Educación solicitando emita opinión”.

Consultada al respecto de la opinión de los diputados del Bloque mayoritario, aclaró:

“No, ninguno ha hecho ninguna expresión de los diputados que participó de la Comisión, escucharon a los padres, pero no ha habido ninguna expresión al respecto. en este caso en particular, nosotros también compartimos la necesidad de incorporar un vocal más por los padres, con lo cual no creo que además forme parte de una cuestión de decisión de una sola persona”.

“la educación está cada vez peor. La realidad es desde el comienzo de este período de gobierno, se han creado al menos dos o tres coordinaciones educativas de distintas temáticas, y la realidad ahora se propone, por ejemplo, la coordinación para la educación ambiental. Entonces estas cosas parecen un chiste, se siguen creando cargos que realmente no le dan respuesta o que realmente no mejoran la calidad de la educación, y a esto que realmente si es una necesidad, que es el de la atención de la problemática de toda la gente con discapacidad, de los chicos que concurren están matriculados en escuelas especiales. Realmente sería un despropósito”.

Más adelante Ricci hizo una referencia con relación al contexto de Pandemia y que, en ningún momento se tomó una medida o se hizo algo en lo que tiene que ver con educación especial.

“No hay ninguna medida y esto tiene que ver con la falta de una voz, en el seno del Consejo, en realidad hay muchas cosas que no funcionan en el tema educativo. Hoy estamos asistiendo realmente a problemáticas que vuelven otra vez a emerger en el tema educativo. Se siguen escondiendo datos, como por ejemplo los de no datos por el dato mismo, sino que, en realidad, uno habla soy del ámbito docente y la realidad es que uno sabe perfectamente que incluso acá en el nivel primario, en los últimos grados e incluso en los grados medios, hoy hubo una deserción en el sistema que realmente preocupa”.

“la realidad es que cuando uno pide estos datos, que tienen que ver con poder pensar políticas que sirvan para que estos chicos retomen las trayectorias escolares, esto no está, esto se esconde, entonces no me extraña, en el caso de las escuelas especiales, de la de los chicos específicamente, que han perdido el contacto no solamente con el tema de la educación, han perdido el contacto incluso en sus tratamientos médicos. Hay muchísimos casos que en los que han tenido retrocesos en su estado, justamente porque no han podido dar continuidad a los tratamientos médicos, entonces es realmente hoy, es una necesidad imperiosa el hecho de contar con una voz que los represente específicamente en el Consejo y vamos a seguir luchando en el buen sentido para que esto ocurra”.

Por último, la diputada se refirió a la falta de información específica en cuanto a un censo de personas con discapacidad, que indiquen las necesidades en materia de educación especial.

“Tampoco tenemos esos datos, probablemente tampoco los tenga el gobierno, lo que no hace y mostrarlo algo que debiera y que venimos reclamando también a través de muchos proyectos legislativos que tienen que ver con la transparencia en los actos de gobierno y con la transparencia y la información y el acceso a la información que debiéramos tener todos los ciudadanos. Probablemente estos datos si están, lo que no se hace es darlos a conocer, cada política de Estado, cada política de gobierno tiene que tener un respaldo relacionado con estadísticas. Esta es la verdad, entonces no podemos hacer una política de Estado porque sí o porque nos parece. Entonces lo del censo lo tomo. Vuelvo a insistir, probablemente lo tengan por localidad, Lo que pasa es que se busca dentro de la página del gobierno y no lo encuentra”.