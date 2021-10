ENTREGA DE TIERRAS SIN SERVICIOS BÁSICOS POLÍTICAS DE ESTADO

Las entregas de terrenos sin servicios básicos, ha sido política de los últimos años por parte del Municipio local, como así también del Gobierno Provincial, que, desde la época de Daniel Peralta, quien permitió la ocupación ilegal de gran cantidad de tierras en Río gallegos, lógicamente en áreas sin urbanizar, y sin ningún servicio básico. Alicia Kirchner ha permitido la continuidad de este sistema perverso, solo con fines electoralistas, de entrega de tierras por parte del IDUV quien en forma paralela al Municipio entrega terrenos a quienes lo solicitan, pero sin servicios básicos y esenciales, quedando a la suerte de cada vecino sus pocas posibilidades de progreso inmediato.

En el denominado Barrio Patagonia, sobre la calle 29, se encuentra una de las tantas familias que intentan subsistir sin tener acceso a la energía eléctrica y también al servicio domiciliario de agua potable.

La vecina identificada como Nancy Bravo, vive con su grupo familiar en un colectivo que ha sido lo único que pudo conseguir ante la imposibilidad de construir su vivienda, al menos para poder conservar su terreno y evitar que los intrusos se apoderen del mismo

“yo tengo tres hijos, mi marido y mi mamá y mis dos hermanos, hace como un año y medio casi dos estamos nosotros viviendo acá tuvimos que traer un colectivo para poder vivir y no podemos construir, tengo los materiales y no puedo seguir construyendo porque no tengo agua y tampoco la luz. si no fuera por el vecino de la otra cuadra y estaríamos sin luz nosotros”.

“esta excusa de que porque yo vivo en un colectivo no me pueden poner a mí la luz por eso, fue la respuesta de las autoridades de la empresa de servicios públicos”

“El concejal Pedro Muñoz presentó un pedido para que Servicios Públicos coloque la luz en estas dos cuadras, el pedido fue aprobado en forma unánime, pero no sirvió de mucho porque todavía seguimos sin luz”.

“A pesar de esto igual estamos intentando levantar la vivienda, sí de hecho esto a mí me ayudan ministerio social y con eso la ayuda de ellos más y estoy intentando salir a comprar mis cosas así que con eso lo que a mí me dificulta son en el agua y la luz el no tener agua y energía eléctrica se dificulta”.

“Además tengo que comprar el agua, porque sale llenar ese tambor que vemos arriba del colectivo de agua les salía 1200 pesos y me dura una semana y media a veces dos y ahora soy yo y ahora que subió el precio tengo está pagando 1500 pesos por el agua”

“En el grupo familiar trabaja mi mamá y mi pareja, trabajan por changas, lo mínimo que necesitamos es la energía eléctrica porque es lo que me hace falta porque tengo que usar el taladro, las máquinas para hacerlas las cosas acá”.

“Las autoridades de servicios públicos no me dieron respuesta, aparte de eso me negaron prácticamente me dijeron, por qué no puedo vivir en un colectivo y por esa razón no me quieren poner la luz, por eso no me aceptaron la solicitud que habíamos hecho antes, por ese tema que yo vivo el colectivo dijeron que no”.