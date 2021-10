BARRIO PATAGONIA VECINOS RECLAMAN A SERVICIOS PÚBLICOS

La falta de servicios básicos y esenciales la sufren a diario los vecinos que han recibido terrenos entregados por el IDUV, que incluso ya les cobran impuesto al Baldío en el Municipio de Río Gallegos, pero no cuentan con agua ni energía eléctrica.

“mi nombre es Cristina Ojeda, yo vivo en el barrio Patagonia. Justamente estamos haciendo reclamo de luz y agua y justamente lo que hablaba recién otra vecina. Nosotros estamos en la calle 30 y 29, si son dos cuadras, no tenemos postes y obviamente tampoco tenemos agua. Es un barrio, por ejemplo, hace ya dos años que me los entregaron y fueron a estos barrios entregados por el IDUV. yo hice los trámites, solicité la luz, el agua en servicios públicos a más de un año, y la respuesta de servicios públicos son que están en proyecto”.

“yo justamente reclamé porque en la esquina 30 hay un generador. Pregunté por qué no ponían los postes, porque son dos cuadras solamente, lo cual no tenemos los postes. El IDUV cuando te entrega los terrenos, ellos te dan una prórroga de 6 a 8 meses para que vos construyas y también que presentas unos planos, yo justamente estoy cumpliendo con todo eso”.

“Estoy construyendo, me costó mucho construir, lo que justamente estamos en pandemia y a cada uno nos cuesta mucho. Si por la parte económica, cuando fui al IDUV, pedí una prórroga de presentación, gracias a Dios no me dijeron nada, que es presentaron los planos. Hoy en día unos planos que ellos piden sale treinta mil pesos. este año que fui a presentar otro tema en el IDUV me dijeron que los terrenos estaban pagando impuestos en la municipalidad”.

“Me acerqué a la municipalidad y es así. Estamos pagando el impuesto al baldío, la municipalidad y el IDUV nos exigen, y no tenemos servicios. Yo hice los trámites como te pide, y servicios públicos no da respuesta. Me da respuesta de que está en proyecto, pero sin fecha”.

“Entonces yo le digo a servicios públicos cuando piensan colocar la luz, cuando piensan colocar el agua para poder construir. para poder construir, yo tuve que traer baldes de agua. Si acá hay una canilla, a dos, a tres cuadras, que no tiene presión de agua tampoco. Así que yo a veces no entiendo cómo la gente que vive, justamente cómo hace, cómo hace el vivir en un lugar que no tiene, es agua que no tenés luz. Hay mucha gente que tampoco tiene gas, pero hoy es mi pedido. Es la luz y el agua para el barrio”.

“Entonces servicios públicos, cuando me vas a colocar los postes para nuestro terreno, para poder construir, para dar un mejor, una mejor calidad de vida. Yo creo que por cuadra son cinco postes de luz o cuatro. está muy cerca el tendido eléctrico, hasta más”.

“Hicimos una nota, nos juntamos los vecinos en nuestras cuadras entre la 30 y la 28 lateral, digamos, a lo que es la 29. La mayoría de los vecinos solicitamos la luz y el agua. Sí, estamos solicitando, no estamos moviendo. Las respuestas de ellos son estamos en proyecto”.

“cuando yo entregué la nota, el señor Jorge Vilca se acercó al barrio, pero se acercó al barrio y estuvimos caminando solo entregué un plano poniendo el generador que está en la próxima cuadra y ver a cuánto nos faltaba y dónde estaban los postes colocados. Todo lo que él me solicitó yo se lo presenté. para el barrio completo, digamos barrio completo. Te estoy hablando dos cuadras y las dos cuadras que nos falta el poste para que lo coloquen, no es mucho lo que pedimos, calculo yo. Si hoy en dia ya nos están cobrando los impuestos, solicitando que presentemos planos en IDUV, Yo le digo a servicios públicos, al IDUV y a la Municipalidad, ayúdenos a tener el agua y la luz, por favor, porque todos pagamos. No estamos diciendo que nos den gratis las cosas, porque todos tenemos que pagar lo que nos damos y justamente si solicitamos un terreno es para construir nuestro hogar”.

“Mi familia está constituida a mi hija y yo, trabajo 9 horas todos los días, y me cuesta. Muchísimo, entonces, lo que le pido por favor que no coloquen los postes, que nos coloquen el agua, por favor pido, para poder construir, mi casa, y dejar alquilar, porque hoy en día me cuesta muchísimo. Así que, por favor, por favor le pido al gerente de Servicios Públicos, son dos cuadras, son ocho o diez postes, lo que sea, pero necesitamos nuestra luz y nuestra agua, por favor”.