PEDIDO DE ESTABILIDAD LABORAL PARA LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio Claudio Silva remitió una carta al Presidente de la Nación Alberto Fernández, solicitando proteger la estabilidad laboral de los empleados de comercio

En ese sentido Silva explicó la misma:

“Nosotros tomamos una iniciativa que fue plasmada, en una carta abierta al mismo presidente de la nación Alberto Fernández, solicitando que pueda forzar, que se cumpla con el convenio 158 el habite que en el artículo cuarto prevé que no puede haber despidos sin justa causa”.

“esta iniciativa, la hemos tenido hace unos años también nosotros con algún senador que fue presidente de la comisión del trabajo y no pudimos ahora que no pudimos no lo pudieron tratar no sé no tuvo interés ahora también lo que queremos fijar es una posición respecto a esto que se está pidiendo de generar un seguro de desempleo para los trabajadores de la actividad privada, a los que no estamos de acuerdo porque nosotros lo que decimos es que tiene que haber gente con trabajo no seguro de despido para que la gente se quede sin él, así que por ese lado también este marcar esto porque la hora que sí hay trabajo va a haber consumo”.

“queremos estabilidad laboral para la actividad privada entendemos que en la constitución se ha protegido el empleo público si hay estabilidad en el empleo público, entonces decimos, porque no puede haber estabilidad en la actividad privada siendo que, si hay un despido, que sea con causa”.

“vamos a hacer llegar la carta también a los candidatos a legisladores, para que la tengan y ver una vez que lleguen a las bancas pueden lograr que este proyecto se apruebe y lo importante de esto, es lograr la estabilidad para la actividad privada”.

“Esta iniciativa deberían tratarlo en el congreso ya sea en la cámara diputados como la de senadores y debería ser este aplicado luego de sancionar si es que se aprueba”.

“no es una idea descabellada que estamos proponiendo, simplemente estamos diciendo que queremos estabilidad como la tiene el empleo público. Queremos que haya estabilidad en el empleo privado”.

Por otro lado, Silva hizo una Referencia al anuncio de la Jubilación anticipada:

“me gustaría que también se traslade al resto de los que tienen 55 años y que tienen más de 30 años de aportes también, porque es cierto que con esto se beneficia a un sector que tenía empleo y lo perdió, pero también hay gente que hoy por hoy está teniendo los aportes, no se puede jubilar por la edad, entonces también podría ser la oportunidad para que se pueda jubilar y dejar como lo que están buscando dejar lugar para que aquellos que no tienen que no tienen empleo hoy puedan conseguirlo”.

“no tenemos gente muy antigua, en los empleados de comercio, en el sector privado y necesita 65 años los hombres y 60 a las mujeres, pero insisto para mí también deberían extenderlo a los que hoy están trabajando el que tienen 55 y que cuentan con los aportes”.