María Eva Leguizamón desocupada de la localidad de Pico Truncado continua con el acampe en las puertas del municipio de esa localidad

MARÍA EVA LEGUIZAMÓN SE DESPIDIÓ POR CARTA DE SUS HIJOS ESTÁ DECIDIDA A PRENDERSE FUEGO A LO BONZO TRAS TRES MESES DE RECLAMO POR TRABAJO GENUINO.

“llevamos para tres meses, encadenada dos semanas y media y nada esperando acá que alguien se digne a atendernos como ves los compañeros seguimos encadenados rociados con combustibles el otro día, después en mi caso hoy el acompañamiento de todo estamos cansados de esperar”

“En este momento que estén encadenados somos 7 personas, me rocié con combustible y hoy estoy en la misma situación nada más que con el acompañamiento de los muchachos y los compañeros que no se quieren ir hasta que salga el trabajo, estamos bastante hastiados ya de este silencio”.

“la oferta que le hicieron concreta, de 32 mil pesos con una contraprestación de servicios de 4 horas todas las semanas y con una posibilidad de una mesa de diálogo dentro de unas semanas algo así, para todos generalizados según dicen que no hay nada que no hay trabajo, pero tenemos las pruebas de que han ingresado gente a diferentes sectores”.

“acá el único culpable de esta situación de los compañeros es el mismo intendente porque a qué me refiero y que tengo compañeras que fueron despedidas del municipio con certificados médicos, ante situaciones familiares más graves, que han sido los padres los hijos, han dejado las pibas tiradas lo han echado le han echado después de seis años de servicio o a una semana para las plantas permanentes, o quedar como municipal, el intendente es el único culpable de esta situación, porque ni siquiera da la cara, si mandan a reprimir .”

“habíamos encendido un neumático, en menos de un minuto ya estaba algo policía acá con una advertencia, sacamos los neumáticos, llevamos madera lo que encontramos, se acuerdan de la ecología, del ambiente cuando pasan estas cosas, mientras tanto sabemos que la cementera que está haciendo estragos con gente, con personas por lo que pasa por el trabajo por la contaminación que queda, pero para eso no hay justicia, para eso no hay ley, para nosotros si por prender un neumático si”.

Ante supuestas cartas que les escribió a sus hijos respecto a esta situación Maria Eva Leguizamón indicó al respecto:

“ Mi hijo ha dialogado varias noches conmigo, todos los mayores están sin trabajo, era el sustento de mis hijos, porque ellos pagan alquiler, tienen hijos tengo nietos, pero dejé una carta a cada uno de la responsabilidad de lo que voy a hacer porque no quiero vivir más empastillada hasta ayer para que me calme decí que no tengo un arma, porque no me lo quieren alcanzar, nadie me la quiere pasar, no tengo más opciones. yo sé que no sé si va a ser para un bien o para mal, o tampoco quiero presionar a nadie, pero mi situación es gravísima, y situación económica hoy de vivencia en malísima. mi casa, la situación de mi hija, mis hijos me cerraron todas las puertas”.

Leguizamón además se refirió a las gestiones realizadas por la diputada provincial Paola Vessvesian, quien fuera enviada a Pico Truncado para mediar en el conflicto:

“Yo en forma personal con la diputada no tuve ningún diálogo, cuando los señores referentes anteriores Leguizamón y Villaguay, lamentablemente esto se quebró hubo un quiebre debido a que la lucha era por trabajo no por estas negociaciones baratas que nos mandan, para callarnos la boca y desocupar y descomprimir”. no es así, porque nosotros nos tenemos que ir a la casa con dos pesos con cincuenta? sabe lo que no viene dispuesto nosotros vimos santa cruz en una zona donde no tenemos gas pero lo pagamos carísimo, donde no tenemos agua, semanas enteras, yo tuve cuatro días sin agua, nadie tiene explicaciones, el agua contaminada se te revientan las cañerías en mi caso y hablo por mí como muchos ciudadanos saben de acá de truncado no la podes consumir no lo puedes consumir entonces me es que no quieren cobrar no puede arreglar 32 mil pesos y algo que me van a pagar me lo va a sacar el banco y así estamos todo, entonces que nos den una fuente de trabajo”.

“lamentablemente me da pena mi familia, porque eso lo único que es tuyo porque la verdad, que la sociedad, muy poca un poco acompañamiento muy poca empatía, sabiendo que esos jóvenes de truncado nacidos y criados acá”.

l día que estaba rociada de combustible la gente municipal y los que trabajan acá gritaban que me tiren un fosforo, entonces qué clase empatía tienen, no le importa lamentablemente yo soy mala palabra para truncado”. “y acá el que avanza, es el delincuente el sinvergüenza, el corrupto es el que avanza, el que negocia, el que entrega a los trabajadores, al que no le importa nada, que te pisa el cogote. en lo que pasa acá con varios grupos desocupados que han estado en Caleta Olivia, en Las Heras, Puerto Deseado, siempre negocian los voceros, siempre terminan negociando, pero lo que hace la política divide y reinarás dice el dicho.”

“Acá debería estar la gobernadora sentada y escuchando todas las cosas nosotros presentamos por pruebas reales estado después de pruebas y nadie hace nada, todos haces caso omiso a nuestra situación”.