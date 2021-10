ADOSAC ACEPTÓ PROPUESTA DEL GOBIERNO

Pedro Cormack, Secretario General a nivel Provincial del Gremio que nuclea los docentes, dio detalles de lo resuelto por el congreso de delegados de Adosac

“Nada está cerrado, nada es definitivo, así sucedió cuando fue lo del 35, 36 por ciento o principio de año, ya algunos se aventuraban a decir bueno, listo, ya está. Hay que pensar en otro año y es la fuerza del sector, que genera la reapertura”.

“Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que una negociación que queda abierta para los meses de noviembre y diciembre, cuando hay un aumento, ya casi superando o superando, el 50 por ciento, no es tampoco para despreciar, ni mucho menos en el sentido de que tampoco queremos que sea plata, que quede en manos del gobierno, sino que vaya realmente a los trabajadores”.

“la legitimidad siempre de las asambleas, los Congresos, que es lo que definen, claramente no digo más allá que hoy te puede marcar que la inflación todavía es del treinta y pico y que la proyectada puede ser del cuarenta y pico. En este país no lo sabes, y más cuando hay etapas así, electorales o que tengan que ver con la elección”.

“En noviembre sabemos que va a ser un todo un tema también, como lo fue septiembre. Entonces, nos parece que es importante, siempre mantener la negociación abierta, pero tampoco estar condicionado por campañas políticas ni por esas cuestiones. A nosotros siempre ante cualquier decisión. O somos de Cambiemos o somos del Partido Obrero, o le somos funcionales al gobierno o somos de Quebracho, no sé cuántas cosas son. Yo creo que lo más importante es que hacia adentro del sindicato, respetamos la democracia sindical y pensamos fundamentalmente en los aspectos que tienen que ver con lo diario del sector docente”.

“Cuando nosotros hablamos de todos, el sindicato que es el que define en sus asambleas y su congreso. Entonces, desde ahí creemos que el salario es importante, pero también los aspectos laborales y los aspectos pedagógicos lo son”.

“El Congreso ayer definió, un estado de movilización si no hay soluciones concretas. Entonces nosotros no tenemos ataduras a los gobiernos, el hecho de decir. Entonces, cómo esto se incorpora de acá por no sé cuánto tiempo, vos tenés que estar en silencio, digamos no, para nada. Nosotros nunca vamos a estar en silencio. Y si tenemos que definir acciones rápidamente, porque hay inconvenientes, de lo laboral y de lo pedagógico que siguen sin resolverse, o el Consejo Provincial de Educación mirando para el costado, no vamos a dudar en hacerlo”.

“A nosotros nos importa realmente lo que sucede con la paritaria, con lo que se escribe de alguna manera en la paritaria que tiene fuerza de ley, lógicamente, y lo que define nuestro Congreso. Entonces desde ese lugar, no se esconde absolutamente una letra, no se esconde una palabra y en cada una de las asambleas participamos con diferentes opiniones, con diferentes miradas”.

“Entonces, más allá de que fue a través del SUM, todos los congresales pudieron participar, expresar lógicamente sus opiniones y los mandatos de cada una de las asambleas. Así que fue realmente, un congreso muy interesante”.

Además Pedro Cormack agregó: “Nosotros si incorporamos determinadas ofertas que nos parecen en determinado momento que son importantes, pero sin condiciones, acá hay rendimiento incondicional. acá no hay ningún tipo de condiciones, porque nosotros no nos generamos nuestras propias condiciones, porque en realidad en una paritaria no se debe discutir solamente una cuestión de porcentaje. hay gente que salió. CETERA salió a festejar el 45 por ciento o 45 por ciento que era mentiroso, porque además sumaban el incentivo docente. Otros salieron a festejar el 47 por ciento. Nosotros no festejamos nada, no hay bombos y platillos porque sabemos que vivimos en Argentina y que vivimos en la provincia Santa Cruz y que las cosas todo el tiempo van cambiando”.

“Y aunque a principio de año te hubieran dicho que el 50 por ciento era un gran porcentaje anual, hoy vemos que con la inflación y con el costo de vida, lógicamente las situaciones siguen siendo muy complicadas, por lo cual desde ese lugar tenemos la cautela suficiente como para estar atento a cualquier cambio, cualquier modificación que tenga que ver lógicamente con la economía, en términos generales”.

Por último el secretario General Provincial indicó: queda abierta. “la paritaria queda abierta, sino además tenemos esto de las fechas de noviembre y diciembre del monitoreo inflacionario, que para nosotros es clave. No es esta cuestión de decir, vamos al año que viene y veremos si no que noviembre y diciembre van a ser fundamentales a la hora de ver. Lógicamente, si ha habido algún tipo de escapada vinculada, a la inflación, ¿qué es lo que sucede siempre después de las elecciones de noviembre, veremos esas situaciones y a partir de eso llevaremos adelante nuestras acciones. Seguramente ya en las próximas semanas, también con asambleas y congresos, porque estamos muy atento a todas las cuestiones laborales que tienen que ver lógicamente con la presencialidad, a la situación de la infraestructura, aspectos vinculados al régimen jubilatorio, reconocimientos médicos, muchísimo”.

Con relación al llamado a elecciones para los vocales de la Obras Social de la Caja de Servicios Sociales, el sindicalista expresó: “Estamos analizando todo, Caja de servicios sociales, caja de Previsión Social también que hay elecciones, pero fundamentalmente también nuestra propia elección. En el sindicato ya se abrió lógicamente el cronograma electoral. Tenemos elecciones previstas para el día 17 de noviembre. seguramente todo esto va a estar publicado en el día de hoy o mañana, seguramente por las juntas electorales, así que bueno, seguramente intenso en los próximos meses”.

PARTE OFICIAL DEL SINDICATO:

ADOSAC ACEPTO PROPUESTA DEL GOBIERNO