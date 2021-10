Brindaron detalles de los beneficios de la nueva credencial digital de la Caja de Servicios Sociales

Luego del acto de presentación de la credencial digital de la obra social provincial en Casa de Gobierno, Favio Vásquez, interventor de la Caja de Servicios Sociales, dialogó con la prensa a los efectos de dar a conocer los beneficios de esta nueva herramienta. La misma forma parte del proceso de modernización del estado que impulsa el Gobierno de Santa Cruz.

En principio, destacó que esta nueva alternativa representa un beneficio directo para los afiliados y afiliadas, quienes ya no tendrán que usar más la tarjeta plástica. “Esta nueva credencial trae consigo la firma digital que se realizará a través de un token, con lo cual no será necesario que el afiliado o afiliada firme ningún tipo de papel con los prestadores”, explicó.

A su vez remarcó que con el token se estará validando la presentación. “Este es un mecanismo que tiene geolocalización. Por una cuestión de implementar paulatinamente este tipo de productos, lo que vamos a hacer es que a este token lo puedan generar un tiempo antes por si se presentara algún problema de conectividad”, agregó.

Por otra parte, indicó que esta credencial presenta otra ventaja importante y que tiene que ver con el historial de atenciones, es decir que el afiliado o afiliada podrá ver las atenciones que se hizo durante los últimos seis meses.

Esto es tanto para el o la titular como su grupo familiar. “Automáticamente cuando se baja la credencial del titular ocurre lo mismo con las de su grupo familiar. Ese historial de consumos o atenciones, tendrá también el monto que pagó en cuanto a copago”, amplió.

“Tanto para la obra social como para los afiliados o afiliadas es un mecanismo de comunicación. Desde la Caja de Servicios Sociales se podrá efectuar notificaciones ante determinados requerimientos o información que deben tener en conocimiento los beneficiarios. Asimismo facilitará la búsqueda de prestadores”, detalló. Es importante subrayar que la credencial digital de la Caja de Servicios Sociales ya está disponible.

En otra parte de la conferencia de prensa, Vázquez comentó que más allá de la implementación de esta nueva herramienta digital, se podrá emplear la tarjeta plástica. “Este cambio forma parte de un proceso, sabemos que no es fácil y no todas las personas tienen acceso a la tecnología. La idea es que se use, este es un mecanismo que implementamos también con la receta electrónica con la cual recién estamos en un 37 por ciento en cuanto a los médicos que la utilizan y más o menos en la misma proporción en la cantidad de recetas que se hacen”, consideró.