Miembros de CAPASUR salen al cruce de los dichos del Ministro Teodoro Camino.

Los integrantes de la Cámara patagónica autotransporte Sureña, Alejandro Mendoza, como presidente, Ariel Mendoza Empresa Destino SUR, Miguel Fabrello apoderado de Patagonia Express y Javier Cabral socio de Universo SRL, se refirieron al conflicto de las Empresas del Transporte con la Represas y el Gobierno de Santa Cruz, con respecto al accionar de los Ministros Teodoro Camino y Silvina Córdoba.

Alejandro Mendoza en su carácter de Presidente de la cámara patagónica de autotransporte sureña, realizó declaraciones respecto a la situación de controversia entre las Pymes Santacruceñas y el Gobierno Provincial

“el conflicto empezó hace ya cuatro meses que venimos después del paro nosotros nos acercamos del gobierno provincial, necesitamos del gobierno que nos dé una mano, porque hoy estás pyme santacruceña ya no podemos sostener a nuestros empleados”.

“Se llegó a una negociación, con Silvina Córdoba, con el ministro Camino y nosotros salimos a contestar, ellos salen a decirnos que el conflicto está arreglado, y el conflicto no está ni solucionado ni arreglado”.

En el mismo sentido, Ariel Mendoza, Presidente de Destinos Sur, hizo referencia a la actitud de los Ministros del Gobierno Provincial:

“queda en evidencia lamentablemente que los ministros no trabajan, porque si el ministro se puso a trabajar hace dos semanas, en un conflicto que lleva 90 días y me parece que es muy poco serio por parte de los ministros”.

“qué otra cosa que por ahí aducen como que la nota como que yo no están haciendo un favor a nosotros a las empresas y yo quiero aclararle a los ministros que no nos están haciendo ningún favor, es su trabajo, el sueldo de ellos se lo pagamos nosotros, porque es la realidad el sueldo de los ministros se lo pagan las empresas, se lo pagan los trabajadores, entonces a mí me parece que los ministros se tienen que poner a trabajar, tienen que empezar a salir a la calle, tienen que palpar la situación que hay. porque la verdad que quedó en evidencia, lo que pasó en las elecciones, creo que la gente está cansada y hay mucha necesidad nosotros somos pymes locales nos estamos fundiendo”

“el trabajo, se lo dan a las empresas que vienen de afuera, Master Bus, es una empresa de Zárate provincia de Buenos Aires, que tiene el 80 por ciento de los servicios de minería acá en Santa Cruz, no tiene oficina acá, no paga patente, no te compra ningún insumo en Río Gallegos o sea se llevan todo”.

“los ministros tienen que ponerse a hacer su trabajo y a cuidar a las pymes santacruceñas que nos estamos fundiendo y por culpa de ellos no estamos fundiendo”

En cuanto a la oferta para renovar la contratación del servicio y las condiciones ofrecidas por el mismo, Mendoza manifestó:

“La propuesta que hicieron es para no contratarnos, un servicio que nos estaban pagando 90 mil pesos ahora con la nueva propuesta por este nuevo servicio nos pagarían 40 mil pesos, un 60 por ciento menos que antes. evidentemente no están diciendo, estas son las condiciones, las ponemos nosotros por más que las empresas esté fundida”.

Desde la Secretaría de la Producción se señaló que estaban en suspensión de proyectos de represas Santa Cruz, el empresario aclaró, con respecto a esta situación:

“no, hay una suspensión de proyectos, pero para estas pymes que no estamos trabajando, o sea es una clara discriminación hacia estas empresas. lo que lo que está sucediendo porque a ver la represa nunca paró siempre siguió trabajando, pero nosotros nunca nos llaman las empresas amigas siguieron trabajando haciendo, calculamos que entre 130 y 140 servicios hicieron por mes, las tres empresas que quedaron. nosotros seguimos acá esperando.”

Con relación a las declaraciones del ministro Camino, en el sentido de que señaló, que había una cuestión política detrás del reclamo tanto de la cámara como de los choferes de los trabajadores que están comprendidos en las empresas que están dentro de la cámara:

“sí, no está tan errado cuando habla de política, pero quizás sea una política económica, que los ministros no entienden. porque lo que está pasando y por hoy el problema nuestro es un problema que no hay trabajo y es un problema económico, quizás el que se refiere de política partidaria es lo que hace el ministro cuando va a sacarse la foto a la represa”.

“las pymes santacruceñas están olvidadas, para este gobierno, no existen las pymes por eso estamos en la situación que estamos.

por otra parte, Miguel Fabrello, de Patagonia Express se refirió a que hay ciertas ayudas, asistencias económicas para las empresas, de emergencia son para los trabajadores y sus alcances:

“si en realidad, el ofrecimiento que hicieron es para los empleados, darle un atp de 29.300 pesos, pero la diferencia de sueldos la tienen que poner las empresas, alrededor de 65.000 mil pesos de diferencia, que la tienen que poner las empresas, no se está trabajando, ya hace cuatro meses que no estamos trabajando y hemos asumido hasta el día de hoy los costos de los empleados y que ya no da para más porque ya estamos prácticamente fundidos”.

“se tiene que ocupar el gobierno de que trabajemos, un trabajo digno para todas las empresas y que los trabajadores cobren su sueldo como corresponde, con dignidad, trabajando, no eso del atp. si bien es una ayuda, pero para los trabajadores”.

Javier Cabral socio de Universo SRL, por su parte hizo mención a la cantidad de afectados por la situación:

“estamos hablando que están siendo afectadas con esta situación que están viviendo ahora de la falta de trabajo y aproximadamente entre 250 familias directa e indirectamente, que en la cual lo estamos haciendo cargo también de muchas cosas e inclusive nos hemos desprendido de nuestro algún caso de vehículos o de algo de nuestras propiedades para poder

seguir sosteniendo este tema”.

Por último Alejandro Mendoza titular de la cámara Patagónica dejó un mensaje para la Gobernadora Alicia Kirchner:

“yo creo que no está ajena a todo esto entiende y pero creo que no nos comprende, porque sus ministros le tapan mucha información, en el tema de minería toda esta empresa acá santacruceña que tenemos la mayoría más de 30 años como empresas pyme nunca podemos, nunca se pudo entrar a la minería ni al petróleo, entonces y me trae una empresa que es de Zarate que tiene el 80 por ciento de los servicios acá en santa cruz, entonces yo creo que todo lo sabe la gobernadora, lo que pasa que los ministro de tapan información.”

“yo creo que, con una levantada de teléfono, nosotros podemos trabajar en la minería, pero es decisión de ellos, porque los negocios los tienen ellos acá lamentablemente, Leonardo Álvarez se quedó con todos los negocios de la minería, los ministros tienen los negocios, acá los ministros son todo empresarios y los empresarios reales estamos desapareciendo como nosotros.” Finalizó

