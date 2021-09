Eugenio Quiroga: “El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen”

El Vicegobernador, hizo referencia a varios puntos donde fijó posición respecto a diferentes situaciones que hoy son tema de discusión.

La legislatura tenía previsto sesionar en el interior de la Provincia, en la segunda parte del año, en ese sentido Quiroga anticipó: “ vamos a llegar a cada una de las localidades del interior con “la cámara del pueblo”, este jueves en el recinto trataremos este tema que ya está hablado con los diputados, más allá de la formalidad del Reglamento, seguramente será en una modalidad mixta, comenzando por la localidad más alejada, Los antiguos, Gobernador Gregores o Chalten, lo decidirán los diputados, sería bueno también que en esa oportunidad también estén los concejales de esos lugares” sostuvo el Vice Gobernador

Por otro lado, Quiroga se refirió a la situación de los desocupados de zona norte que lleva adelante medidas de fuerza en reclamo de puestos de trabajo:

“a los problemas se los enfrenta y es lo que se está haciendo, hablando con ellos, hay negociaciones y alguna oferta concreta para dar solución con puestos de trabajo, en el área de minería o el petróleo” Anticipo el Vice Gobernador que además agregó: “Estoy en contacto con quienes están llevando adelante las negociaciones”.

El resultado de las PASO no escapó al análisis de Eugenio Quiroga, quien dio su punto de vista al resultado de las mismas:

“a pesar de la Pandemia, nosotros hemos tratado de estar presentes con los diputados en cada localidad, para atender reclamos o recibir proyectos, y también articular con los Ministros, con respecto al mensaje de las urnas lo que tenemos que hacer, es escuchar, no hay que alertarse, tensionarse y menos aún pelearnos entre nosotros”. UN mensaje claro de las urnas es: queremos estar mejor, tener posibilidades de trabajo, queremos que nos alcance la plata, tener nuestros servicios”.

“Desde el gobierno nacional y provincial y Río Gallegos, tenemos la suerte de ser parte del mismo proyecto, ahora tenemos que gestionar, para devolver este mensaje que nos ha hecho llegar la comunidad”. De esto salimos entre todos y trabajando de igual a igual, sin miramientos distintos ni reparos”,

Por último Quiroga hizo mención al pedido de conformación de un Bloque Propio de los diputados de SER, que ingreso a la legislatura formalmente

“Ser formó parte de un frente electoral, El Frente de Todos, al cual legalmente pertenecen, además tienen un jefe de Bloque que también los incluye”. Ya el diputado José Luis Garrido me lo ha hecho saber, sino quieren estar en nuestro Bloque que no lo sean, es su decisión, pero el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, tienen las puertas abiertas, es su decisión, quizás son momentos de confusión, solo digo que nosotros no los echamos y ojalá puedan volver”. Concluyo el Vice Gobernador Eugenio Quiroga