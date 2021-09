Concejal Torres presentará pedido de Informe a la Municipalidad de El Calafate sobre rendición de cuentas de 2020 y primer semestre de 2021

Es debido a que el año pasado se autorizó al Ejecutivo a realizar gastos no previstos debido a la emergencia por la pandemia. Sin embargo, la edil de Encuentro Ciudadano considera que desde entonces la información sobre el estado de las cuentas no ha sido periódico y hay gastos que se han realizado durante 2021 que no corresponden a lo presupuestado.

Durante este jueves 23 de septiembre se llevará a cabo una nueva sesión del Concejo Deliberante de El Calafate.

En la misma, la concejal de Encuentro Ciudadano, Ethel Torres solicitará información sobre el Presupuesto Municipal ejecutado en 2020 y parte del 2021.

Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el Municipio de El Calafate debió considerar gastos que no estaban contemplados y el Concejo Deliberante recibió un informe de los mismos en Sesión Ordinaria del 14 de mayo del 2020.

Sin embargo, desde ese tiempo la información financiera suministrada al Concejo Deliberante no ha sido la suficiente. Es por ello que el proyecto de resolución que presentará Torres solicita que se presente la memoria sobre el estado de los diversos ramos de la administración correspondiente al periodo 2020 y el estado de egresos e ingresos del primer semestre de 2021.

La concejal justificó su pedido en la necesidad de conocer periódicamente el estado de las cuentas municipales, para garantizar la información pública y la transparencia, tal como lo establece la Constitución provincial y la Ley Orgánica de municipalidades.

Además indicó que durante 2021 se han tomado diversas medidas de asistencia a sectores de la comunidad pero ninguno ha sido indicado en los montos presupuestados.

Dio como ejemplo lo declarado recientemente desde la Secretaría de Recaudaciones que, con motivo del lanzamiento de un plan de moratoria impositiva extraordinaria, se reconoce la crisis de la economía local a raíz de la pandemia, pero no hay información en profundidad sobre dicha situación. Además de las exenciones impositivas y la moratoria, Torres manifestó que es necesario conocer el destino de los fondos comunales y una de las formas es tener detalles de lo ejecutado en 2020 y 2021.