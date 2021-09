RICCI CUESTIONÓ A ALICIA LAMENTO LA FALTA DE AUTOCRÍTICA Y DIJO QUE SANTA CRUZ DIO UN MENSAJE CLARO EN LAS URNAS

La diputada radical se vio sorprendida por la falta de autocrítica en el Gobierno Provincial y destacó que parecen un chiste las declaraciones que hizo Alicia Kirchner luego de las elecciones.

“En Santa Cruz no hay empleo, empresas ni desarrollo; no hay oportunidades, ni hay luz, ni agua … ; las escuelas están destruidas y no hay un solo preso por corrupción. Pero Alicia nos pide “ponerle energia positiva”. Parece un chiste, pero no lo es”, remarcó Ricci cuestionando las palabras de la Gobernadora.