FERNANDO ESPAÑÓN: “EL GOBIERNO PROVINCIAL UTILIZÓ POLÍTICAMENTE EL PLAN DETECTAR PARA PERJUDICAR MI GESTIÓN”

Fernando Españón Intendente de 28 de Noviembre denuncia al Gobierno Provincial

“esto empezó el día jueves, se hizo un plan de testeo, obviamente ordenado por el ministerio de salud de la provincia y se testeó a la gente del centro cultural, compañeros municipales, ahí supuestamente saltaron 10 casos positivos y nos llamó poderosamente la atención, porque en ese momento no nos dimos cuenta, no nos percatamos, sinceramente porque después obviamente empezamos a charlar con los compañeros de forma telefónica y lo empezaron a contar cómo fue el procedimiento”.

“nos pareció bastante extraño y la verdad que nos parecía muy muy raro todo, primero que estaba muy insistente venir al centro cultural, a hacer el plan de testeo, entendamos y que se entienda que el plan de testeo, el plan detectar, es de forma voluntaria. el que se quiere testear se testea, es más o menos para tener una radiografía, de cómo está tema lógicamente la comunidad”.

“nos pareció raro, nos llamó la atención, una situación porque primero que no les mostraban los test a la gente, digamos si era positivo no se le mostró nunca, se le informó de forma verbal ese resultado, lo cual nos pareció muy extraño y en segundo término también nos pareció extraño, tenemos una compañera, que obviamente por los dichos también de muchos de sus compañeros, es una persona que se cuida, pero de forma extremadamente, siempre anda con doble barbijo o anda obviamente con todo los rociadores con alcohol, siempre está con cuidándose. lo ha hecho a lo largo desde que ha comenzado la pandemia y esa persona también tiene las dos dosis de vacuna, por lo cual nos parecía en medio, yo lo digo que una persona no se va a contagiar, pero si no apareció ahora nos parecía medio raro”.

“ El día viernes, yo ordeno a la gente de gobierno, que ahí están también, nuestro equipo de enfermeros, que han sido capacitados para hisopar, a través del ministerio de salud, del hospital de la localidad y ordenamos los testeos de las personas positivas, obviamente con todas las leyes de protección y ahí nos damos cuenta, de que empezamos a testear a los compañeros y 8 personas de los ocho testeos que pudimos hacer de los positivos que supuestamente eran positivo, arrojaron un resultado negativo, en lo que es el desde artilleros, por lo cual tengo una charla con del hospital, medio como que se puso en duda también, el accionar de nuestros compañeros, nuestros enfermeros, que son recibidos obviamente con lo cual yo digo, para que se terminen las dudas, vamos a mandar a hisopar la gente, a través del laboratorio privado, o casualidad que se testearán a ocho personas en el laboratorio privado y dieron todos negativos”.

“con el primer testeo que se le hizo, el antígeno dio como resultado negativo, pero además se testeo a la gente, para lo que es el resultado del pcr. el día sábado llegan los resultados arrojando, que eran todos negativos, por lo cual ahí ya se terminaba la discusión”.

“La verdad, que no sé quisieron inventar, no sé lo que quisieron hacer, nos quisieron encargar 10 resultados positivos, cuando en realidad, no los hay. entonces eso es una maniobra que nosotros denunciamos, una maniobra bastante delicada, porque uno no puede jugar con la salud de las personas, yo tengo compañeros que están angustiados hay una persona que es mayor de edad, tienen problemas, obviamente en su salud, tiene otras complicaciones y la verdad, que la angustia que ha generado y que generaron hasta acá es terrible”.

“incluso todavía esa gente con los resultados, porque yo me tomé el trabajo, ni bien llegaron los resultados, metimos todos los resultados en un sobre cerrado, se lo presentamos a la gente del hospital de nuestra localidad, para que ellos vean y corrobore los datos que nosotros le habíamos mandado, por lo cual hasta el día de hoy lunes a la gente, a los compañeros no se le dé una explicación lógica, sobre lo que sucedió y sigue figurando para la página obviamente el ministerio de salud como positivo.”

“la gente del laboratorio tiene también acceso, como laboratorio a lo que es el sistema de cisa donde se cargan los datos de los casos positivos, negativos y a los compañeros que le dio el pcr negativos ya lo cargaron en esa base de datos, por lo cual, hay un capricho no reconocer que se la mandaron y que hoy, no saben cómo decirle a esa gente que se la mandaron.”

Que considera Fernando Españon que hay detrás de esto, cuando se trata de un tema muy sensible como lo es la salud y en forma concreta asociado a la Pandemia.

“uno intenta buscar la explicación, obviamente nosotros venimos sufriendo el hostigamiento, las persecuciones, las maniobras de querer desestabilizar, un gobierno que asumió en el 2019 y que la gente por amplia mayoría apostó y la verdad que los ataques que sufrimos son permanentemente”.

“esta maniobra ya ha sido el colmo, porque cuál es la razón de querer, instalar dispositivo en una comunidad que además viene hace varias semanas con casi cero, por lo cual yo creo que y por eso, le hablo siempre a la gobernadora, que tiene que alinear sus estamentos provinciales que tienen asiento en la localidad”.

“acá pasan cosas muy raras y la verdad que todo el tiempo, son maniobras, para querer desestabilizar, un gobierno que es municipal y que la gente ha elegido, entonces yo no voy a tolerar ninguna cuestión más de estas. y lo voy a decir, de hecho le pedí públicamente a la gobernadora, que ordene a sus estamentos, porque la verdad, que el ataque es terrible,

Más adelante Españon hizo referencia a otro tipo de situaciones que han tenido en otros aspectos, en perjuicio del accionar municipal:

“no se quiere respetar, que hay un intendente en la localidad, entran a la comunidad, sin permiso las máquinas, las vemos y vamos pasando las máquinas por todos lados, gente de vialidad y sin haber hablado con el intendente, sin consultar cuál es la necesidad para hacer un trabajo en conjunto, por lo menos, y la verdad es que después te salen pegando por los medios de comunicación, diciendo que nosotros somos un poco más o menos inútiles, que no pasamos las máquinas”.

“en la realidad, la maniobra que utilizan, son terribles, entonces lo que uno pide y se lo pido públicamente a la gobernadora de la provincia de santa cruz, que realmente ordene su estamento, que no se han utilizado como unidades básica porque lo que hacen cargan en todas las operaciones y después accionan en la comunidad sin respetar que hay un intendente elegido democráticamente, entonces no solamente con esto, hay un barrio que fue en su momento ocupado por vecinos, que nosotros estamos intentando urbanizar y sin embargo, todavía no tenemos plan de urbanización, porque hemos mandado mensurar los terrenos para identificarlo, con un número de manzana, un número de lotes y la verdad que ya están haciendo el posteo de los postes de luz, como si supieran por dónde se va a trazar las calles. o sea todo el tiempo es un hostigamiento constante a nuestra gestión”.

“una gestión, que desde el día 1 está en la calle, yo esto, tengo todo el derecho de hablar de la necesidad de mi pueblo, porque estoy todos los días la calle sí cuáles son las necesidades los barrios hablo con la gente, yo no soy un intendente que se queda atrás de un escritorio, soy un tipo que anda la calle mirando la necesidad, los vecinos salgo los fines de semana a recorrer los barrios, con máquinas, con alimentos, con todo lo que puedo llevar para poder contener la situación social que se vive”.

“me parece a mí, que yo no me merezco los ataques que se han hecho, si bien, no le gusta o no les gustó, el resultado del domingo, me parece, que tienen que utilizar este tipo de maniobras para para poder cambiar el resultado. lo puedan cambiar, yo soy un tipo que labura desde el día 1 hemos hecho y hemos encontrado un pueblo abandonado, postergado en una desidia total donde, había gente que prácticamente se estaba muriendo de hambre”.

“ y ahí llegamos nosotros, ayudando a la gente, falta mucho, muchas cosas, porque no es fácil, no es sencillo, pero la verdad, que me molesta, porque yo trato de molestar lo menos posible al gobierno provincial. soy consciente de que hay una crisis económica en el país, entiendo muchas cosas, pero ya me cansé, y ya no voy a tolerar ningún tipo de más de ningún hostigamiento”.

“estuvimos trabajando con un 10 por ciento de aumento para los compañeros municipales. yo cuando asumí en este municipio tenía compañeros ganando 15.000 pesos hoy la base es de 27.000, los que menos ganan y el módulo 1 ronda los 30.000 mil pesos con el último 10% que dimos y algunos funcionarios, se quieren meter, con el recurso del municipio”.

“yo he sido elegido por el pueblo y cuando se intentaba decir, como qué bueno y cómo haces para pagar el 10% yo lo tomo como un hostigamiento también entonces si tocan los recursos de nuestro municipio y todavía falta un 8% discutir de aumento, no solamente el 10 y no cuántos mucho más, entonces lo que uno quiere, es que lo ayuden, porque yo no tengo la culpa de haber asumido en un municipio en el 2019, donde se le dejó perdido el salario a los compañeros, donde hay muchos compañeros que están en la línea pobreza”.

“lo que uno intenta, es que lo ayuden, yo no tengo nada en contra de nadie, pero si se meten con los recursos de mi pueblo me van a encontrar al frente en la casa de gobierno, con los compañeros municipales, con el pueblo, yo realmente vine a hacer las cosas bien, pero tampoco voy a tolerar que me falten al respeto, yo soy elegido por el voto popular, dirigente activo que gobernando cuatro años y la gente pueda decidir si yo lo hice bien o si lo hice mal”.