Del Plá: “yo creo que el gobierno está en una crisis muy grande, realmente es la impresión que da es que no sabe muy bien qué hacer”

Miguel del Pla, dirigente político de la izquierda analizó el resultado de las elecciones y se refirió a la salida del Gobierno Provincial, del Jefe de Gabinete Leonardo Alvarez.

“yo creo que el gobierno está en una crisis muy grande, realmente es la impresión que da es que no sabe muy bien qué hacer. han asimilado el golpe, pero no hay índice todavía, porque un cambio de nombres no significa nada, hay que saber cuál es el cambio de política que se quiere aplicar.”

“lo primero que debería haber hecho el gobierno, ya que tuvo una paritaria y que hoy tiene una paritaria con la administración central, es llevar una oferta salarial adecuada, es decir comenzar por reconocer que tiene una deuda con los trabajadores y que de alguna forma tienen que empezar a pagarla”.

“Los trabajadores se lo hicieron saber, el domingo pasado en la elección esto creo que es el dato principal de la situación nueva y también expresa porque se han plegado más compañeros docentes, hoy al paro respecto de otros paros anteriores. hoy el paro es masivo, en toda la provincia, eso es otro dato de la situación, la gente ha sentido que efectivamente, el gobierno tiene que entender después de lo que pasó el domingo, que la política debe cambiar ya no sólo los nombres, la política debe cambiar y tiene que haber una mejora salarial y la provincia está en condiciones de pagarla.”

“no puede utilizarse la variable de ajuste, como siempre se ha venido utilizando, del salario de los trabajadores, en particular de los docentes, para poder equilibrar las finanzas públicas de la provincia, ya las finanzas las tiene recontra equilibrada, es la hora de devolver lo que le quitó los trabajadores”.

Con respecto a la salida del Gobierno del Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez, el dirigente Miguel del Plá, sostuvo:

“habitualmente es un gesto que se utiliza para tratar de replantear la continuidad de un gobierno, el problema es que no se sabe qué significa eso, hasta que no planten que piensan hacer con el salario los trabajadores, y si va a haber una inversión real, para crear fuentes de trabajo en obra pública, si va a haber una mejora en la situación y en la atención que tiene desarrollo con los sectores más pobres, sumergidos de la sociedad”.

“mientras no veamos datos concretos, el cambio de nombres, no significa nada, tenemos que esperar, a ver esos cambios que hacen falta lo que el pueblo le exigió el día de la elección”.