REYES: “No fue un voto castigo, fue un voto de esperanza”

La Diputada Nacional habló sobre los resultados de las PASO en la provincia. Dijo que las urnas reflejaron el cansancio de los santacruceños: “No fue un voto castigo sino un voto que tiene que ver con que Santa Cruz no quiere más autoritarismo y los vecinos están esperanzados con un cambio”.



Reyes sostuvo que el autoritarismo del oficialismo en Santa Cruz es tener las escuelas destruidas y que no haya clases, que los salarios no alcancen para llegar a fin de mes y que los funcionarios miren para otro lado: “Autoritarismo es no pagarle a los enfermeros, que las ambulancias no funcionen y falten médicos; es autoritarismo amenazar a los docentes, esconder la información pública y no invertir en obras; es autoritarismo el gobierno ausente que no escucha a los vecinos”.

La candidata a renovar su banca en el Congreso Nacional dijo que el 38% de los votos obtenidos, contra 26% del Frente de Todos en la provincia, tiene que ver con el cansancio de los vecinos.



“En Santa Cruz gobernó más de 30 años el populismo por eso hoy reina la desesperanza, las casas sin servicios, los vecinos sin trabajo que piensan que les robaron el futuro”, sentenció.



La Legisladora se refirió a un acto, a su entender, de autoritarismo, diciendo: “Cuando hablamos del autoritarismo hablamos por ejemplo del cierre de campaña que llevó adelante Grasso montando un escenario gigante en la costanera de Río Gallegos con la plata de todos nosotros. Ahí se puede ver cómo el oficialismo confunde lo privado con lo público. Eso tendrá consecuencias penales porque es un delito”.