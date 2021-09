GABY MESTELÁN AGRADECIÓ EL APOYO RECIBIDO ESTE DOMINGO

Gabriela Mestelan, realizó un análisis de la elección realizada por su espacio político que formó parte de Cambia Santa Cruz, junto con otras 5 listas del Radicalismo.

“la verdad que haya sido una excelente elección, lo primero que hay que decir que bueno que nuestro frente electoral, el frente electoral opositor cambia santa cruz ganó las paso, y esto es un dato muy importante y en ese marco, nosotros, aunque salimos terceros, hicimos una excelente elección, nosotros que crecimos un sesenta y cinco por ciento en relación al año dos mil diecinueve”.

“en votos concretos tuvimos ocho mil quinientos votos en el año dos mil diecinueve y ahora tuvimos 14.178 personas en toda santa cruz nos han dado su confianza y esto para nosotros es una enorme alegría, una enorme gratitud, y una enorme esperanza, porque seguimos creciendo en medio de enormes desigualdades como las que plantea un escenario electoral”.

“Estamos en ese sentido muy contentos nos presentamos a las pasó claramente para ganarlas, porque uno se presenta para ganar, pero vamos a tener en la lista final, el lugar que la gente nos ha dado, y el lugar que la gente nos dio es el tercero y el sexto así que, en ese lugar en esos lugares, iremos Fernando servo y yo en la lista final para noviembre”.

En cuanto a la construcción de encuentro ciudadano hacia adentro, que análisis hicieron con estos números, y en una campaña en desigualdad de condiciones, Gabriela Mestelan, analizó:

“la verdad que ha sido muy importante el crecimiento, hemos crecido en catorce de las quince localidades y en todas las comisiones de fomento y de hecho, en el calafate, en el Chalten, hemos salido primero, si hemos salido primero dentro del frente electoral en gallegos, y en Piedrabuena, hemos salido segundos, son datos re importantes y que también tienen que ver, con el trabajo, concretamente en el calafate que agradecer tanto el trabajo de Torres de Fernando Cervo, de toda la gente de encuentro, que ha trabajado enormemente, como aquí en río gallegos, y no sólo está Gabriel Oliva, en la cámara de diputados están todos los compañeros y compañeras, que se han movido un montón”.

“Lo mismo en el Chalten, en la cuenca carbonífera, dónde está Mario Calo Dolce que también integran nuestra lista y que ha trabajado incansablemente, con su familia y también, en el marco del frente electoral, con amigos del radicalismo de las otras listas, que también han asumido esta militancia. Juntos después, Lidia con ella en San Julián, Susana Gargiulo en Caleta Olivia, aquí en río gallegos, hemos compartido con Juan José ortega, así que, en realidad hemos crecido en todas las localidades y eso es muy significativo, muy importante y prueba de eso lo, la cantidad de mensajes, yo no puedo explicar la cantidad de mensajes por WhatsApp, que vamos recibiendo, que son realmente de mucho acompañamiento, de mucho cariño, de muchos reconocimiento, y no tenemos más que gratitud, más allá de que claramente vamos a seguir insistiendo, porque queremos llegar el congreso de la nación y si no es en esta oportunidad será en la próxima”.

“claramente ahora vamos a trabajar fuertemente, para que nuestra lista y Roxana Reyes valide y vuelva a ser diputada nacional y claramente queremos que entren dos. Por lo tanto, que Leo Roquel, también tenga una banca en el congreso de la nación”.

la cuestión de fondo propiamente dicha es un mensaje para el Gobierno Provincial, de que se están haciendo las cosas mal. ¿La oportunidad para Cambia Santa Cruz de creer que esta es la oportunidad de realmente?

“Me parece que son las dos cosas, por un lado, dentro de nuestro frente electoral. Hay liderazgos claros y nítidos que somos, quienes hemos tenido un importante caudal de votos y que nos ha permitido, junto con las otras listas con las seis listas ganar en el marco de lo provincial”

“por otro lado, es un claro mensaje al gobierno provincial y también al gobierno nacional, el problema es que hay cosas que no se están haciendo y lo que nos está haciendo es dar respuesta a los problemas que tienen santa cruz”.

“Esto que anuncia la gobernadora y ha pedido la renuncia de los ministros, esto no es una cuestión de renuncies, porque lo que sabemos es qué van a cambiar de lugar a los funcionarios. Acá, el tema es renunciar a la soberbia de pensar que se está haciendo todo bien, lo que hay que hacer es empezar a dar respuestas y soluciones a los problemas que tenemos en santa cruz que son enormes, muy profundos y graves y que este gobierno no registra o no quiere registrar”.

“por otro lado, yo siento que también, el mensaje que han dado las urnas es que para quienes habitamos santa cruz la democracia es importante, porque la pandemia era una buena excusa, si se quiere, con una comprensible excusa para no ir a votar”.

“sin embargo, voto el mismo porcentaje de electores que en el año dos mil diecisiete que no había pandemia. Es decir, la gente va a votar porque la democracia nos importa y porque tú tiene mensajes. Muchos mensajes está el que está enojado y por eso va a votar el que está el que el que acompaña un proyecto y por eso a votar, está el que cree qué que a través del voto se cambian las cosas. Digo, hay tantas motivaciones lo importante es que el pueblo santacruceño el pueblo argentino se ha expresado a las urnas y han dado un mensaje claro y, y creo que el gobierno tiene que leer qué es lo que se está pidiendo a través de los votos”.

¿Ya se reunió con Roxana reyes para hablar de la planificación de acá en más?

“No, en realidad nos hemos encontrado el domingo a la noche que hemos ido al comité a saludarla, porque ha ganado en el marco del frente electoral, así que nos acercamos a saludar a Roxana y ahí nos encontramos también, con otros candidatos del frente electoral. Así que hemos aprovechado para saludarnos, todavía no nos hemos sentado a pensar cómo viene la segunda parte de la campaña”.

“Estamos teniendo reuniones en el marco también de nuestro partido, entendiendo qué tenemos que hacer una lectura de estos resultados, en el hacia dentro de nuestro partido y de nuestra lista y, obviamente, tenemos que hacerlo en el marco del frente electoral. Eso está todavía pendiente”.

Se quedó con algo pendiente en esta campaña?.

“nosotros honestamente, dimos todo lo que podíamos y un poquito más, y yo siento que los 14.178 han sido el premio o el reconocimiento a tanto cariño y a tanto esfuerzo que le pusimos a este a este desafío que asumimos de manera colectiva”.

“Yo agradezco profundamente también a todos los que se sumaron, y acompañaron a los que trabajaron, ya sea organizando los fiscales, a los fiscales, a quienes anduvieron por las calles, repartiendo las propuestas a quienes con su generosidad nos permitieron llegar a través de los medios de comunicación a toda la población de santa cruz, realmente toda gratitud.”

“ha sido esto un reencuentro con la ciudadanía de santa cruz, que nos ha devuelto o nos ha dado con creces, todo el cariño y el amor que tenemos por esta tierra, así que un profundo gracias y a seguir trabajando, porque en noviembre nos espera la elección y hay tres bancas en disputa y la oposición en santa cruz quiere retener las dos que tiene”