PABLO GONZÁLEZ: “HAY QUE SABER LEER EL DESCONTENTO DE LA GENTE Y MODIFICAR ALGUNAS COSAS, LA GENTE NUNCA SE EQUIVOCA”

El Presidente de YPF, Dr. Pablo González estuvo presente en el acto de presentación de una máquina destinada a la flota pesada del Municipio de Río Gallegos.

Al término del acto institucional realizó declaraciones a la prensa: Traslado de la playa de Tanques en desuso, Estación de Servicio del A.C.A., Resultados de las PASO, Ley De Hidrocarburos entre los puntos abordados

“estuvimos charlando de algunos proyectos que ya tenemos en carpeta y de formas que tenemos para colaborar con la gestión y fundamentalmente lo que va a ser la renovación de la estación de servicio del A.C.A. y también charlar un poco de la playa de tanques que un tema que me preocupa por la cuestión ambiental.

“ver también en qué forma podemos colaborar, en algo que venimos hablando hace rato. Yo me vuelvo y no sé cuándo voy a volver, entonces quería aprovechar hoy para charlar con estos temas”.

“Me parece que la gente se ha manifestado y nos da un mensaje a todos los que tenemos responsabilidad de gestión. en el caso mío, estoy en otro lugar, pero soy de santa cruz, de río gallegos, y también me siento responsable, la parte que me toca. Creo que hay que saber leer el descontento de la gente, y empezar a modificar algunas cosas que es lo que la gente está manifestando, la gente nunca se equivoca”.

“En las elecciones de medio término, generalmente, la gente trata de expresar eso, de dar una señal de que hay cuestiones modificar y uno con respecto a la debe leer y debe ir modificando aquellas cuestiones que cree que tiene que modificar me parece que es eso no hay que dramatizar me parece que es un mensaje a la sociedad que hay que saber leer”.

“hablé ayer con la Gobernadora, yo he tenido muchas elecciones ya son muchos años. Muchísimos años ya fui candidato en el año dos mil siete. Dos mil once dos mil quince dos mil diecinueve. Así que tengo muchas elecciones y uno lo que tiene que hacer es mirar con responsabilidad, el mensaje que nos está dando la gente”.

“ la gente siempre se pronuncia no es casualidad que en todo el país haya pasado lo mismo prácticamente, hay un inconsciente colectivo que es un mensaje que la gente nos está dando en todo el país”.

“yo siempre que vengo a casa siempre trato de visitar a pablo a Alicia, voy al barrio, tengo el comedor y trato de estar siempre cada vez menos, porque la verdad que es mucha la responsabilidad y, además, tengo que viajar a otras provincias”.

“Ahora me voy a Chubut después de Neuquén después, Mendoza a san juan donde con un tema que es profundo que nada para charlar ahora, pero es la transición energética, YPF va a hacer un solar en san juan con una obra muy importante que tiene financiamiento CGC y después, tratar de ir viendo el plan de inversión del año que viene”.

“mañana es un día muy importante para nosotros, entrada de la Ley de Hidrocarburos que tiene capítulos muy importantes, que van a ser de aplicación para la cuenca del golfo, san Jorge y para cuenca austral ejemplo, el capítulo tres que establece incentivos para pozos de baja productividad y la obligación de asociarse con un tercero recuperador local.

“Lo que siempre pedimos que era un capítulo de desarrollo de proveedores locales, que nunca tuvo una norma específica que ahora está en esta ley, capítulos que incentivan el almacenamiento subterráneo de gas natural que es algo que CGC hizo muy bien acá en la cuenca austral, ustedes saben eso es Gas invierno, que el gas que se importa y que determina salida de divisas. Eso también se incentiva

Consultado el Presidente de YPF, con respecto algunas voces han expresado que es una ley que favorece a lo que es vaca muerta, manifestó:

“El año pasado había un borrador yo en ese momento estaba en la comisión de energía de la cámara de diputados y lo había hablado con Darío Martínez, qué incentivaba el no convencional y tal vez no atendía el convencional. Este esta ley la van a ver mañana, insisto tiene un capítulo que antes no estaba que era los dominados pozos de baja productividad, que son los pozos convencionales que tienen muchos años”.

“tiene un capítulo especial, es una ley muy larga, no tiene ciento y veinte artículos tienen normas tributarias, la modificación del impuesto a los combustibles líquidos, por ejemplo, capítulo de quebrantos”.

“tiene un régimen especial que en virtud del cual se le da otros incentivos a aquellos proyectos que son de infraestructuras de interés para las provincias productoras. esos proyectos, los va eligiendo una comisión, donde se invita a funcionarios provinciales que era una crítica que hacía la OFEPHI que no estaban, lo den haber leído eso se agregó, Y ahí se les da a otros incentivos a esas obras de infraestructura, que son de importancia y ahí está la diferencia, entre lo que se solicita, tengo entendido que son cien millones de dólares, para el convencional en cuatro años y para el no convencional son cuatrocientos millones de dólares en un año”.

“Es decir ahí se marcó una diferencia, para tratar de atraer incentivos para que se inviertan convencional que son los que nosotros también tenemos para desarrollar no convencional, eso es algo que hay que ir pensando por año que viene, así que me parece que es una ley muy importante es una ley clave para el desarrollo de la actividad carbonífera todo el país”.

“Acá en Santa Cruz en la cuenca y está el D129 qué es el macizo que está en el norte ahí cerca de los perales. hay estudios que nos dicen que puede haber traigas así que ahora se va a construir un gasoducto que va de vaca muerta a salliqueló de salliqueló a San jerónimo porque los dos gasoductos de Neuquén están colapsados, con lo cual inversión en gas, va a haber más disponibilidad en el San Martín y se va a poder desarrollar este tipo de proyecto, así que el gasoducto, por un lado la ley de promoción por el otro, la provincia va estudiar su propia ley de promoción que es algo que nos pidieron los gobernadores, de los otros incentivos, en cada provincia para tratar de atraer inversiones me parece que lo de mañana va a ser muy importante”.