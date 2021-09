CLAUDIO VIDAL: “Voy a trabajar incansablemente para que mi provincia pueda salir adelante”

Al cierre de la jornada electoral, Claudio Vidal, quien encabeza la lista de pre candidatos a Diputados Nacionales por Ser Unidos, se dirigió en un escenario montado en las afueras de la Mutual 12 de Setiembre, a quienes estuvieron esperando la palabra del dirigente Gremial, luego del acto eleccionario.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes, agradecer a cada compañero a cada compañera, a cada hombre y mujer a cada vecino y vecina de toda la provincia que confía en nosotros”.

“Agradecer a los que se sumaron que, por cierto, aportan muchísimo a este gran proyecto de renovación, agradecer sinceramente a los que tuvimos la capacidad y la madurez política, de conformar un espacio en donde se plantea la generosidad, la apertura”.

“Esas ganas de trabajar en un proyecto, que permita poner de pie a santa cruz. La verdad que estoy muy emocionado, falta más del treinta y dos, treinta y tres por ciento de las mesas y nosotros hoy, ya superamos ampliamente, los resultados del año 2019”. Esto quiere decir que 36.000 almas de Santa Cruz nos acompañan en este proyecto, que tiene como finalidad representar a cada uno de ustedes”.

“Reconstruir una provincia, con igualdad de condiciones para todos para construir una provincia que puede generar empleo, que pueda pagar salarios dignos a su trabajadores, reconstruir la provincia que termine con la pobreza.”

“Me duele en el alma, ver a dirigentes políticos oficialistas y de la oposición que muchas veces fue funcional, hablando de un país y una provincia que realmente no existe”.

“no se están dando cuenta que hay pobreza, que hay necesidad. Pero también porque la gente está cansada, tiene deseo vivir mejor, por eso compañeras y compañeros, este espacio está dispuesto a seguir trabajando”.

“Este es el comienzo. No es poca cosa, este espacio político conformado por compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, vecinos y vecinas. Solamente en dos años de vida y de existencia, está disputando el primer lugar a nivel provincial”.

“Como digo siempre, nosotros llegamos para quedarnos, estamos acá, para trabajar con ustedes, porque somos el pueblo, porque sentimos lo mismo que el pueblo, porque quiero a mi provincia y quiero verla de pie”.

“Voy a trabajar incansablemente para que Santa Cruz vuelva a salir adelante, basta de egoísmos, se tiene que terminar, tenemos que crecer, tenemos que salir, lo vamos a poder hacer juntos, en un proceso de construcción distinto, donde podamos plantear nuevas ideas, nuevos proyectos, en donde todos los que estamos en este lugar somos los que queremos a nuestra provincia”.

“Quiero agradecer profundamente a todos los que nos están acompañando, no es casualidad, nuestra querida cuenca carbonífera, 28 de noviembre hemos realizado una gran elección, en donde claramente hemos ganado, como también está ocurriendo en pico truncado en la localidad de las Heras, Caleta Olivia, Puerto Santa Cruz”.

“De ser así, el catorce de noviembre, se estaría ocupando una banca onda la diputación nacional”.

“Quiero reconocer el esfuerzo de nuestros legisladores provinciales, nuestros concejales de nuestro intendente en veintiocho, de los hermanos Carambia, a Facundo Prades, a todos los que se han sumado a nuestro proyecto”.

“Personalmente y de todo corazón, por considerarlo nuestro padrino, político, nuestro guía político y por su trayectoria y más que nada por la persona que es, quiero agradecerle profundamente al compañero Sergio Acevedo”. “Ex Gobernador y una persona que ama, tanto a santa cruz y que realmente hace un gran aporte a este gran proyecto”.

“Quiero pedirle a cada uno de ustedes que trabajemos en unidad, nuestro equipo de trabajo, nuestros asesores en este proyecto nuevo no hay espacio no hay lugar para el egoísmo, para el individualismo, solo tiene que haber lugar, para todos los que queremos aportar una idea, un poquito más de esfuerzo, aportar voluntad, predisposición, para los que queremos construir una provincia más que nada, aquellos que hoy la están pasando mal”.

“Recorrer la provincia es muy duro. Muchas veces cuando observamos algunos medios nacionales, nos preocupamos y miramos con asombro, la problemática y la difícil vida que llevan los habitantes de las villas de otra provincia y más que nada en Buenos Aires.”

“yo les puedo asegurar, que no entiendo, con las condiciones que tiene nuestra provincia y con las grandes cantidades de recursos que tiene nuestra provincia. No entiendo, porque estamos en esta situación.” Ya no nos tenemos que asustar más de cómo viven otros argentinos, en nuestra provincia, también hay villas, también, hay mucha necesidad. También hay gente sin servicios básicos y esenciales. También hay gente sin trabajo, y también hay trabajadores que realmente son muy pobres”.

“Esto habla de la necesidad urgente, que tiene santa cruz, de comenzar a reconstruir un nuevo proceso político social y económico y en ese camino, a través de la unidad, del amor a nuestra provincia, del amor al prójimo, tenemos que estar unidos trabajando, sin bajar los brazos para el 14 de noviembre y que para en el 2023 nuestra provincia tenga un futuro digno”.