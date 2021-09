¿DONDE ESTA MARCELA LOPEZ?

A mas de 100 días de la desaparición de la vecina Marcela López en el Mástil mayor de la capital de Santa Cruz se realizó una nueva movilización, reclamando Justicia.

Rocío, hija de Marcela López fue la principal oradora, y luego dio sus sensaciones a los medios de prensa presentes en la convocatoria:

“Queremos saber dónde está mama, que paso con todo esto que se está viendo, toda la gente me dice que la conoce, que la quiere, quiero encontrarla, estoy desesperada, necesito encontrar a mi mama, necesitamos encontrarla que nos digan que pasa. Esto va más allá de lo político, hoy se está mirando de otra forma hay una persona desaparecida, es verdad todo lo que vimos sucedió y quiero decir que no lo denuncie antes, porque no quería que pase esto, que se centre la mirada en el dinero, cuando lo más importante es buscar a Marcela López, no les importa”.

“La justicia no avanza, son unos corruptos, estamos en una ciudad llena de corrupción, porque donde vamos están, están por todos lados, así como hace 16 años asesinaron a mi abuelo, José Domingo López, hoy se está repitiendo. Este gobierno corrupto no me deja buscar a mi mama, no vamos a parar hasta encontrarla”.

“Donde están lo que estaban haciendo campaña, los feministas, derechos humanos, dónde están?. Queremos que esto lo resuelva la justicia Federal, porque la justicia de la provincia no avanzo, no nos permitió avanzar. Nos rechazan todos los pedidos, se instalaron con una hipótesis donde no hay pruebas”.

“No hay pruebas que mi mama se haya suicidado, no estuvo en ese muelle, plantaron pruebas, déjenos avanzar, terminar con este dolor, no se puede vivir así”.

“Yo le pido a José Luis Balado que hable, que si sabe algo que lo diga cómo se escuchó en los audios, me dio a entender que él sabe algo, que lo diga. No podemos vivir en, medio de amenazas de aprietes”.

“Yo no les tengo miedo, quiero encontrar a mi mama, háganse cargo de los errores que han tenido, la Jueza Valeria López Leston, que esta con carpeta, que entregue el trabajo que no pudo realizar a un apersona más capaz”.

“La justicia federal pidió la causa, pero todavía no hay nada concreto”.

“Creo que José Luis Balado sabe mucho, está a la vista de todos. Rio gallegos, es una ciudad donde todos hablan, pero pocos van la verdad, dentro de unos meses lo van a decir como si nada, que es lo que paso”.

“Con mi abuelo, todos murmuraban, todos tenían miedo y después de tantos meses y años se dijo quien lo mato y quien lo respaldo. Esto es Rio gallegos, Santa Cruz, somos hijos de este gobierno que lo único que hace es tapar, y tapar”.

Consultada Rocio si sospecha que se trata de un secuestro, dijo lo siguiente:

“Yo creo que a mi mama le hicieron algo, no estoy preparada para encontrarla sin vida, algo le han hecho, algo sabia, con el pasar del tiempo viene gente y nos dice cosas, que mama estaba amenazada, siempre nos cuidó a nosotros, somos familia de trabajo de esfuerzo de buen corazón, personas honestas, entonces no me puedo poner en el lugar de estas personas, no soy asesina, mentirosa, corrupta”

Además, dejo una reflexión respecto a los dichos de algún integrante de la familia de Balado.

“Estas personas que afirman que mi mama ya no está, que se encarguen de ir a declarar a la justicia, que digan donde esta, si tienen una certeza de que sucedió”.

“A José Balado, Hijo de José Luis le digo, que si tiene tanto interés, que venga a Rio gallegos y que se ocupe, porque es fácil sentarse a hablar después de tanto tiempo, él sabe bien el daño ´psicológico que le ha hecho a mi mama y a su papa también. Si vamos a hablar hay muchas cosas que le van a jugar en contra. Era una de las personas que amenazaba a mi mama también”.

Consultada respecto a algunos detalles de la búsqueda y la aparición del dinero en la propiedad de Balado.

“Las personas que me conocen, saben que puedo ver un millón de pesos y no me interesa, es algo que no me mueve no me interesa”.

“Marcos Herrero, tres veces me dijo mira Rocío, en ese momento mi cabeza estaba en los restos óseos que se encontraron, estaba muy shockeada, adentro de la casa estaban las ollas de mi mama, de hecho, me acordaba cuando tomaba mate con mi mama en ese mismo lugar, entonces en el momento que vi el dinero mi cabeza estaba en otro lado”.

“Cuando salgo de la propiedad, Marcos y Jorge (Trevotic) me hacen entrar en razón y ver que lo que había ahí era realmente muy grave”.

“la verdad que fue difícil, no me querían abrir la puerta de esa propiedad, insistí varias veces para que José Luis Balado abra la puerta y el abogado intervino dos veces Hugo Ortiz, yo buscaba algo de mi mama, me quede más impactada al ver chicles de menta que eran los favoritos de mi mama que ver la plata”.

“En el momento que me abren la puerta José Luis se descompuso, se cae, me dijo que iba a abrir la puerta cuando se vaya la policía, yo quería entrar, las cosas por algo pasan, así como encontré el papel que decía ácido sulfúrico que no lo encontró la policía, que es de gran importancia porque nadie puede trabajar con ese producto”.

“En los allanamientos también se encontraron elementos que no están en la causa, yo me pregunto, que pasa, que tapan, que esconden”.

¿Por qué Ortiz no quería que entren al lugar?

“Porque él sabía lo que había adentro, dos días después en una entrevista al periodista que vio todo y también declara que barretean esa propiedad donde estaban los dólares. Ellos ya sabían lo que se venía, sabían lo que vimos, me parece muy importante que haya dicho que se barreteo. Cuando le preguntaron si se hizo la denuncia dijeron que no la realizaron”.

“Como no vas a realizar una denuncia si te entraron a robar, justo en la propiedad esa, donde estaban los dólares”.

Más adelante Rocío manifestó el interés de Marcos Herrero de declarar como testigo.

“Marcos está a disposición, y va a regresar a Rio galleos, porque falto registrar varios lugares de la propiedad, el auto, no dejaron, él está dispuesto a volver yo lo planteé a la justicia federal”.

“Nuestro único objetivo, es que nos traigan a mi mama, tengo derecho, una persona no puede desaparecerse así en Rio gallegos”.

“Aún estamos esperando los resultados de La justicia, los tiempos se han dilatado, al día de la fecha a mi abuela no le pidieron un ADN, está el mechón de pelo, ni por los restos óseos, no han cotejado las llaves que eran de la cabaña de mi mama. Yo no confío en la justicia, nuestro perito de partes que el Dr. Macedo es el único que confiamos”.

“El tema se nacionalizo por un tema de política, de corrupción, como todo acá en Santa Cruz, antes de eso los medios no se comunicaban, sirve para difundir la foto de mi mama, para que sepan lo que está pasando en rio gallegos, porque si mi mama está en algún lugar, alguna pista, algún dato, algo. Sirve para la búsqueda de Marcela López”.

“El tema plata, política, corrupción, ni me va ni me vine, no me interesa”.

“Me gustaría pedir protección para mi abuela, yo sigo mi vida, voy a trabajar, para mis tíos, mis hermanos, mis sobrinos, José Luis Balado también pidió que lo cuiden, le tengo un cariño muy grande. Es una víctima de todo esto, es un hombre que está muy solo. Mi mama era su compañera y nosotros como su familia también”.

La Madre de Marcela López, también hizo referencias y dio sus sensaciones de la situación

“Quiero que se haga justicia, no nos dan datos de nada, no nos escuchan, quiero que me traigan a mi hija, que si saben algo que nos ayuden.

Marcela era una buena persona, un ejemplo de hija”.

Cobertura en vivo de la marcha con las palabras de Roció y la mamá de Marcela sobre el final.