Cansados de no ser oídos y hartos del sometimiento del Frente de Todos, Unidos por Santa Cruz en plenario resolvió apoyar a Claudio Vidal

Todos los sub lemas que integran el Partido Unidos por Santa Cruz, resolvieron dar su apoyo para las P.A.S.O. a SER UNIDOS, con una fuerte crítica al Gobierno Provincial

Se desarrolló el plenario Partidario de Unidos por Santa Cruz, en la capital de la Provincia. En la mesa principal estuvieron los referentes partidarios, Ruben Ferrara, Evaristo Delgado, Verónica Montenegro, Odett Barria, Camila Reynoso y Mariela Delgado. También se contó con una importante cantidad de adherentes al partido. Coincidieron que el Gobierno provincial y el Municipio de Río gallegos, “no cumplieron con nada de lo que nos prometieron” enfatizó Ferrara, señalo también que no han tenido ni siquiera la oportunidad de dialogar con la Gobernadora Provincial, como así también reclamaron por acciones Municipales que no benefician a los vecinos de los Barrios más alejados.

“Nosotros aportamos al Lema Nace una Esperanza de Javier Belloni, integramos el Frente de Todos, luego de las elecciones nadie nos atendió más” Reflexiono Ferrara al comienzo del plenario”.

“en el caso de la Intendencia de Río gallegos y algunos del interior, se terminaron las elecciones y no hubo ningún tipo de comunicación, observamos que, en gallegos, hay gastos superfluos y no obras de fondo para darle soluciones reales a los problemas de los vecinos, principalmente a los que viven más lejos” NO hay obras de pluviales, cloacas, solo los identifican como la periferia, no dan soluciones, son barrios marginados por la Municipalidad” Agrego el referente

“Por estos motivos decidimos abandonar el Frente de Todos, porque no nos escuchan y es entonces, que no nos necesitan para nada. Basta de abusos y sometimientos políticos, vamos a retirar todos los sub lemas de la Provincia, nos vamos” Sentenció Ferrara”.

“Vamos a acompañar en estas PASO a Claudio Vidal y su sector Político porque es un dirigente que viene de abajo y sabe mejor que nadie lo que es las necesidades de la gente” Anunció a los presentes quien presidia el encuentro partidario

“en estas elecciones hay que darle una paliza al gobierno, nosotros vamos a dar nuestro apoyo a Claudio Vidal en un acto de Fe y de confianza con alguien que sabe bien cuáles son las necesidades de la gente, la falta de cloacas, de asfalto, de servicios básicos”.

En la Culminación del plenario partidario fue invitado a hacer uso de la Palabra el Dr. Sergio Acevedo Pre Candidato a Diputado Nacional por Ser Unidos, quien se encontraba presenciando el desarrollo del encuentro partidario.

“agradecemos a Unidos por Santa Cruz, esta decisión de sumarse a Ser Unidos, a tratar de construir una alternativa, un camino que nos contenga a todos, que permita cambiar este estado de cosas, altamente desfavorable para el bienestar de nuestro pueblo.

Iniciamos una etapa que cotidianamente tenemos que enriquecer con experiencias, con ideas, con conductas, con lealtades, tenemos que luchar contra la pobreza, contra la exclusión”.

“Hay un fin de ciclo histórico en Santa Cruz, la gran discusión era cómo distribuimos la renta, que llegaba al Presupuesto y ese esquema ya resulta insuficiente para atender el propio funcionamiento del Estado, para pagar Salarios, prestar servicios, con calidad y eficiencia, de salud, educación, justicia, seguridad, para acompañar a los municipios en un desarrollo urbano que lleve servicios de agua, de energía, de gas, para defender la calidad ambiental”.

“Fundamentalmente un estado que se plante con quienes son nuestros concesionarios de nuestros recursos naturales, aquellos que explotan el oro, la plata, el petróleo, el gas, los frutos, la riqueza del mar y que eso signifique producción, empleo, desarrollo y bienestar”.

“Hay que atender la cantidad de jóvenes, que todos los años se suman a las ganas de trabajar, de construir su proyecto de vida, también para dar respuesta a todos aquellos que se capacitan se esfuerzan, se forman, estudian, y que no logran tener un lugar aún en esta Provincia”.

“tenemos una tarea difícil, como nuestro pueblo recupera la confianza en la política y quienes la hacen. hay una fuerte impugnación a los políticos, pareciera que a los únicos que les va bien es a los que hacen política y no a los ciudadanos”.

“Por eso hay que recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones, en las dirigencias, que se regenere las expectativas y se reconstruya esperanza, que haya ejemplos éticos con nuestros semejantes, se trata de tener una idea, programas, capacitación, transparencia, de rendir cuentas y esto es lo que le sobra a nuestro candidato a diputado Nacional Claudio Vidal”. Concluyó Sergio Acevedo