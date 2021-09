SERGIO ACEVEDO: “TENEMOS QUE RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO, HAY QUE REINSTALAR LA CONFIANZA Y REINSTALAR LA ESPERANZA”

Así lo manifestó el ex gobernador y actual precandidato a diputado nacional por Ser Unidos, Dr. Sergio Acevedo quien acompaña la lista que encabeza Claudio Vidal.

En cuanto a su participación desde la política ocupando cargos de relevancia integrando el Frente de la Victoria en su momento, Sergio Acevedo manifestó:

“Es una experiencia personal, primero fui intendente de Pico Truncado en el año 1983, con 26 años de edad, de alguna manera siempre sume mi experiencia y mi tarea pública a lo que era el peronismo y a sus distintas expresiones. Yo rescato como importante en términos personales, en lo político haber formado parte del Gobierno, creo que fueron buenas épocas., básicamente porque se evalúa con los resultados electorales. Nosotros siempre tuvimos mayoría absoluta, tanto en los cargos electivos como en los cargos partidarios.”

Más allá de nuestras conclusiones personales hubo un veredicto irrefutable en las decisiones de las elecciones y en los resultados de las urnas creo que avalaban una gestión y que además como si fuera poco además significo que el Dr. Néstor Kirchner fuera presidente de los argentinos. Yo hace quince años que no tengo ningún tipo de participación pública, ni participación política, institucional ni personal con los que han formado parte de esa corriente política”.

Consultado si se considera un de los pocos políticos santacruceños que puede caminar las calles de la provincia y poder dialogar con los vecinos de igual a igual. se siente respetado?

“Siempre pensé de quien hace política y no puede andar por la calle, en algo se ha equivocado. Yo recuerdo que cuando llegue a la gobernación tenía una custodia personal en la residencia, oficiales de policía que debían acompañarme desde la residencia hasta casa de gobierno, lo primero que decidió fue enviarlos a ellos a una comisaria, porque ahí van a ser más útiles.

Si yo después de mi vida personal, y mi vida pública necesito custodia, algo anda mal acá, siempre he tratado, si uno le tiene miedo a la gente no puede hacer política, tiene que dedicarse a otra cosa”.

ENTREVISTA REALIZADA EN LOS ESTUDIOS DE INFOMEDIA24:

¿Los efectos de la Pandemia en la sociedad y la falta de confianza en la política, influirán en las elecciones del domingo?

“Tengo dos consideraciones, esta semana estuve con el Obispo y me comentaba con relación a la pandemia, que cuando se reunía con los fieles les preguntaba, cuantos de los que están aquí tuvieron Covid, y de 50, 10 al menos levantaban la mano. Luego consultaba quienes sufrieron en la pandemia y allí levantaban la mano todos, quiero significar que la Pandemia ha sido un hecho muy significativo en nuestras vidas que aún hoy nos genera incertidumbre, angustia, no saber qué es lo que va a pasar mañana, más allá de la vacunación, la variante Delta, nos cambió la manera de relacionarnos, no es menor el tema de la pandemia.

“Con pandemia o sin pandemia, la sociedad está impugnando la política y a los políticos, la sociedad sabe que la política es algo indispensable, impugna a los políticos porque no les tiene confianza. La principal tarea de la política es reconstruir la confianza. ¿Cómo se hace eso? Es parte del desafío, de oír, no mentir, rendir cuentas, tener una conducta si se quiere ejemplificadora, frente a ser humilde, sencillo ante nuestros semejantes, nuestros conciudadanos.

Siempre todos indican que la elección donde se eligen legisladores concurre menos gente a votar que cuando se eligen los cargos ejecutivos, la circunstancia de la pandemia, quizás disminuya la cantidad de votantes.

Las leyes que necesita Santa Cruz desde la cámara d Diputados de la Nación, que sean un cambio en la vida de los santacruceños en forma concreta cómo impactará el trabajo legislativo

“Las atribuciones y facultades del ámbito legislativo están en la constitución, que son legislar, controlar al poder ejecutivo, concretamente puede cambiar la vida cuando se sanciona impuestos a las ganancias, cuando se discute el subsidio al gas, a la energía, cuando se buscan diferencias arancelarias o fiscales, como el reembolso a los puertos patagónicos, es una tarea de conjunto más allá que la decisión de Claudio Vidal y el equipo que lo acompaña es que sea un bloque unipersonal en representación de la Provincia de Santa Cruz.

Es una decisión tomada, como así también que los tres legisladores de Santa Cruz formen su propio bloque y se rescinda del bloque del frente de todos.

“Esto le venimos hablando, lo anunció Claudio Vidal en los medios, es algo que está decidido, hecho el proyecto es una cuestión de mero trámite seguramente en las próximas horas se va a concretar esta decisión que será presentada en la sesión del jueves para que tome estado parlamentario”.

Más adelante Acevedo indicó cómo será la tarea del Bloque unipersonal en la cámara Baja:

“será un bloque que tendrá como norte la defensa de los intereses de Santa Cruz y no es una declaración retórica, por ejemplo, se acaba de sancionar la modificación del subsidio al Gas, y nos encontramos que esa torta que antes se repartía entre cuatro, ahora se reparte entre diez, Mendoza y Córdoba van a recibir subsidios al gas, alguien puede creer que el subsidio al gas en la provincia de Córdoba puede ser igual al de la provincia de Santa Cruz?

“alguien lo tiene que decir, todos los vecinos deberíamos estar enterados cuando se votó eso, para al menos manifestar nuestra disconformidad, nuestra oposición, si quieren beneficiar a esas provincias que lo hagan a través de la energía eléctrica para que puedan usar el aire acondicionado en verano, pero nosotros sabemos la necesidad de la calefacción.

“Tenemos vecinos y vecinas de santa Cruz que aún se calefacción con leña, con carbón porque no hay producción, entonces lo hacen con leña, en Los antiguos, 28 de noviembre, Río Turbio, Chalten, Barrios de Río gallegos, un disparate.”

La labor de un diputado nacional de santa cruz, al menos que los vecinos se enteren de estas cosas, se viene el debate de la Ley de Hidrocarburos, una ley que está preparada para Vaca Muerta, es una ley que requiere un estudio muy serio.

“Nosotros somos una provincia que no solamente tenemos gas y de tener el tipo de yacimiento para la explotación no convencional como vaca muerta, eso requiere una decisión política que no la está tomando YPF, invertir todo lo que tiene que invertir, los quince equipos que anunciaron y se comprometieron, son cuestiones que hay que analizarlas y discutirlas”. Forma parte de la labor y de la negociación de nuestros diputados”.

“Santa cruz necesita desarrollarse, producir, tener otra manera de desarrollarse hoy las regalías y los ingresos que recibimos no alcanzan para solventar al Estado, vemos indispensable un aumento de sueldos”.

Acevedo hizo referencia al paso de dos presidentes surgidos de Santa Cruz y al tiempo perdido en la Provincia que no obtuvo beneficios para su población

“Más que pensar sobre la leche derramada, tenemos que ver cómo recuperamos ese tiempo y debemos revertir, tenemos que tener la decisión, el compromiso de hacerlo, hay que reinstalar la confianza y la esperanza las dos cuestiones se han perdido en la provincia de Santa Cruz”.

“Hay que abandonar la grieta, pensar en la sociedad en su conjunto, ser solidario, dialogar no descalificar a nadie, no hay que ser sectario, no hay que se excluyente, nos ha ido muy mal con este esquema de amigo-enemigo. Muy mal nos ha ido, nos está yendo mal y si alguien cree que esa es la solución, los resultados indican todo lo contrario. La gente tiene que recuperar la confianza en su dirigencia. Un estado tiene que ser eficaz, tiene que funcionar la educación, que es un desastre, los chicos entre primer y segundo año, el 70 por ciento se van de la escuela secundaria. Tenemos que tener infraestructura sanitaria que no nos de miedo si sufrimos algún infortunio en nuestra salud. Os bomberos no tienen autobombas. La ruta tres en San Julián pasando Tres Cerros, es una situación de peligro, la Ruta 40 de Bajo caracoles a las Horquetas ya se está poseando, la ruta de Caleta a Comodoro, que alguien ponga el grito en el cielo, que alguien presente un proyecto de resolución, a vialidad nacional

“Acompañar las cosas que están bien, no todo está mal, hay que acompañar y destacar, nosotros no somos anti nada, lo que está bien estará bien y lo que es mal vamos a ponernos donde tengamos que ponernos en representación de los que nos han manifestado la confianza para que tengamos esa conducta política”

“Trabajamos, oímos, escuchamos, nos enriquecemos, definimos nuestra propuesta, nosotros somos solo una parte del pueblo de Santa Cruz que quiere vivir mejor que entiende que se puede cambiar esta realidad”.

“Ser unidos hemos tratado de sumar otras expresiones políticas, sociales, culturales, de la representación económica, del empresariado y del comercio ante una fuerza que realmente sea una alternativa de gobierno, de poder, para los tiempos que comienzan el 14 de noviembre, seguramente pensando en el 20232.

“nosotros hablamos que un ciclo histórico se ha terminado, que la sociedad demanda un cambio y esa definición requiere conductas y actitudes muy muy claras respecto a esa necesidad de cambiar entre otras cosas, dialogar parte de un cambio importante en Santa Cruz, pedir ayuda y dejarse ayudar es impostergable en santa Cruz, eso de que nosotros somos los elegidos y los demás tienen que obedecer se terminó”

“nosotros este paso que dimos, de alejarnos del frente de Todos es definitivo, si es por conveniencia o comodidad nos hubiéramos quedado donde estábamos, sin embargo, hemos decidido asumir una responsabilidad, armar un espacio político con otras expresiones, donde nadie resigna su identidad política, pero esto es definitivo, estamos construyendo un moviendo donde haya una propuesta que cambie el estado de las cosas en Santa Cruz. Que lo modifique, este ciclo histórico está terminado, pero sino se ofrece algo mejor, va a seguir estando donde está”.