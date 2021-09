HERRERO RATIFICÓ LO SEÑALADO POR EL ABOGADO TREVOTICH RESPECTO AL HALLAZGO DE DÓLARES

CASO MARCELA LÓPEZ

Marcos Herrero ratificó que: “eran más de diez cajas y bolsas tamaño consorcio yo las abrí y vi los dólares en fajos”

El caso Marcela López que ha tomado un giro inesperado en la causa de investigación por la desaparición de la Vecina Marcela que aún no se sabe dónde está, en los últimos días tomó más notoriedad aun con el hallazgo de cajas conteniendo dólares en un domicilio relacionado con un sobrino de Balado.

Marcos Herrero refirió a la situación y relató su actividad al respecto de esta nueva instancia de la investigación:

“Desde el primer día, todo fue filmado, mi persona fue revisada por el propio Abogado Dr. Ortiz y por Martín que fue un testigo, hizo una realización técnica se le dio una toma de olor que estuvo fundamentada desde el primer día, yo la traje junto con la policía del río gallegos y la división canes, ellos me ayudaron y filmaron todo”.

“y ahí fue donde objetivamente digo objetivamente porque el perro trabajo en forma autónoma para que se entienda, es suelto, y el perro sigue trabajando y ahí es que, dentro del perímetro de esta persona Balado, al lado, hay un inquilino que vive no sé si está actualmente y estaba esta habitación, este habitáculo, que era una habitación grande, un galpón, pero bien armado de cemento de materiales. El perro va y empieza a declarar por supuesto tiene puerta y ventanas que estaban cerradas con postigos, y en la puerta tenía mucha tierra y es como que estaba tapado, hacía bastante que no se entraba, con muchas hojas, inclusive el costado había unos troncos. El perro empieza a trabajar en esa zona literalmente en dos patas empieza a determinar por la ventana, con la puerta, empiezas a querer escarbar para entrar adentro, porque había la puerta estaba y había montículos de arena y de tierra”.

“Vuelvo a llamar al perro y nuevamente va y quiere ingresar adentro. y ya insinúa el Sr. Balado en ese punto no podemos ingresar el perro sigue trabajando pasa del lado derecho y sobre un tronco empieza a tener un lenguaje corporal diferente por su cola sobre ella y sobre el costado del perímetro donde tiene una chapa dos chapas que dirigen el terreno como si fuera un tablón de 70 o 180 que el perro empieza a ladrar, a marcar y salta este maxilar. que lo deja un costado, yo lo levantó nuevamente para que no se dañe por el perro lo sostiene con su boca literalmente y lo resguarda a una altura prudencial”.

“El, perro sigue trabajando, pasamos al segundo perro el objetivo lo mismo, el cabello, la llave el resto lo vuelve a marcar, pero nuevamente segundo perro se dirige a ese punto ya ahí damos por terminado ese punto rápidamente se llama el gabinete”. Posteriormente se avisa a la doctora López Leston, el gabinete científico viene determinar los puntos las mandíbulas el cabello y las llaves”

“trabajo en la técnica con mi producto, en una toma de olor, en este caso fue una ropa personal de marcela López que estuvo resguardada con papel aluminio se le da una vaporización que hizo un calor y cuando se usa con la capa. esto con fecha, hora y testigos. El perro también trabaja y es necesario darle una toma de olor, que lo lleva registrado en su cerebro o sea que puede buscar y disculpe con lo que digo son muy educados y el olor de la persona viva de marcela lo que como un olor en estado de descomposición por el tiempo que ha pasado referido la misma persona”.

“Mi perro ha sido trabajado en lo que es divisas o papel moneda lo que llamamos de la tinta vegetal que se impregna o queda sellada en los famosos billetes de dólares”.

“El perro tiene esa capacidad, puede ser dos esto puede ser que haya elementos de Marcela, sangre de marcela pudo haber sido que el cuerpo esté ahí. Ropa el perro determinó que había dentro del trayecto que trabajó con supuestos que había dólares y el perro lo determinó”.

“dentro del trabajo del gabinete científico se retira y deja entre comillas un policía para que resguarde el lugar por cierto tiempo”.

“Balado les dice la hija de marcela, mira por el amor que te tengo y la muerte de tu mama te voy a dejar entrar solamente a vos a esa casa y ahí donde empiezan a discutir con su abogado Ortiz”.

“Textualmente Ortiz dijo: “No José Luis no abras esa puerta, yo no me hago responsable” lo que pasa tuvieron un entredicho y si te la voy a abrir y empezó no tengo las llaves y tengo la llave y Rocío: usted es cerrajero”.

“La abrió, estaba Ortiz a unos pasos estaba Trevotich mi persona y Rocío y le dice solamente vos Roció, bueno va a entrar Marcos conmigo, pero por favor sin él perro”.

“El perro había determinado este punto, estaba muy oscuro, tardó en abrir la puerta, corrimos un montículo de arena. rocío delante mío y mi persona y Balado me dijo por favor señor herrero No filmes, acepte y guarde mi celular en el bolsillo. y él abogado Ortiz pedía que no entre Herrero. Yo digo: y mira tengo que entrar porque soy el perito y el perro determinó esto”.

“entramos y había muchos elementos por la poca luz que alumbraba entre la puerta semiabierta y la luz del celular. Rocío empezó a indagar a alumbrar las paredes para eso había una mesa una silla una bicicleta y apenas entró demostraban dos filas de cajas al costado del lado izquierdo de la pared líquido de la pareja como si fueran block, cajas de zapatillas, pero más larga poner unas texturas de ranura color marrón y que tenían un precinto. lo digo no tengo un problema banco nación”.

“Rocío en el impacto de buscar su mamá, las emociones, los sentimientos estaba súper nerviosa no pensó nunca, lo que íbamos a encontrar, estamos buscando los peor que puede ser un elemento, como ropa con sangre, esas propias madres que podemos decir muerta, lo digo con todo respeto. Entonces le digo, por favor alumbra acá, como la caja se veía el fajo porque estaba roto el precinto y la caja yo la levanto y le digo a Rocío por favor se alumbrará y se ve bien que la caja estaba repleta de dólares, personalmente levante un fajo y estaban termo selladas”.

“Los que estaban arriba eran de mil dólares, entonces yo corro la segunda caja, levantó y había más, Rocío me dice: nosotros no estábamos buscando esto Marcos, concentrémonos entonces, bajamos al costado y había como un hule negro que tapaba un bulto. levantó ese hule y había muchas más cajas filiales eran varias no sé entre diez o doce cajas que estaban apiladas y después de la bolsa de consorcio de costado”.

“Rompo una bolsa de consorcio aclaró que había muchas telarañas y tierra y adentro había más fajos, pero estaban todos sueltos”. Había mucha tierra, mucha humedad adentro había platos que estaban en una bolsa había unos cuadernos después como dije una bicicleta y estaba muy incómoda todo amontonado y lo que más vieron las cajas, pero eso es una cantidad que estamos hablando 5 y 5 son 10 cajas había tres filas más de cajas y bolsas una de las bolsas yo la rompí y adentro tenía más billetes”.

“Ante esto balado dice: No, no por favor y es dónde a falta del aire se desmaya y el abogado Ortiz le dice: te dije que ahí no tienen que entrar y Balado le dice yo no le puedo hacer esto marcela, no le puedo hacer esto a Rocío. Jorge por favor podes venir, alumbra Rocío y les mostré mire esto, levante la caja y le mostré. Salgamos

Se consideran entonces como testigos al abogado de Balado, Rocio y Usted?

“Ortiz y Balado sobre la puerta, Rocío y mi persona adentro. partir y balado sobre la y algunos pasos 2 o 3 pasos estaba Jorge Trevotich los llamó doctor Jorge Trevotich le pido a Rocío que alumbre y les muestro ahora la primera caja del precinto que estaba rota y un paso al costado el lado derecho y le mostró la bolsa en la cual yo rompí y adentro tenía bastante”

¿El doctor Ortiz que es abogado de bala de bala dos pudo observar estos billetes?

“No – porque él estaba acostado y dijo que era con él porque vamos a tener grandes problemas por lo que dijo en un principio que yo le dije antes balado le dice a Rocío te voy a dejar entrar por el amor que tengo a tu mamá te aprecio como si fuera una hija y luego con Ortiz dijo textualmente vos sabes que vamos a tener grandes problemas”.

“después de que pudieron observar todos vamos a retirarnos con nosotros y Doctor por eso hizo un informe no hablando porque él mismo Balado dijo por favor pongan este país dijo él dijo por favor esas cajas no las mencionen, eso de mi hermano de mi sobrino él textualmente dijo así él está con esto desde la custodia en el ámbito de los Kirchner no quiero tener problemas son elementos de él, hace bastante que están acá”.

“Ortiz le dijo: No hables más, veni y sentate acá, entramos a la casa y se sentó y el policía que vive a ese momento estaba dentro de la casa mirando consulto: ¿todo está tranquilo? y nosotros ya terminado bien y ahora la pregunta es por qué no se dijo de los dólares de nosotros está buscando a marcela López más y los lotes se encontró un reto socios encontré un cabello se encontró la llave que tenía la insignia o la leyenda por decirlo marcela y luego con el pasar de los días, se determinó que se restó óseo es de una mujer, pero que no es compatible con Marcela López, pero de alguien es ese resto óseo”.

“Cabe recordar que en la chacra de balado se vuelve a encontrar otro resto óseo, pero volviendo al punto inicial porque no se puso del informe nosotros pusimos que era determinante y no hable experiencia todos los habitáculos que se encontraran dentro de la propiedad del señor Balado con los perros del señor marcos Herrero como así también con el recurso camino de Río Gallegos y personas profesionales de gabinetes científicos en este sentido cabe la pregunta porque no revisaron ese habitáculo a quien estaban cubriendo?

“y yo creo cuando vos analiza eso, ya sea por drogas sea por un crimen una investigación que tiene que determinar todo aspecto que encierra un habitáculo donde la pregunta la señora si los vídeos donde ves por respeto y ubicación n tiempo y forma que nosotros no nos centrábamos sobre los dólares sino sobre la persona de Marcela hasta ese momento pero por pensándolo que vio marcela? que escuchó un marcela? puede estar relacionado eso sí ahora pasando el tiempo si le pidió una y otra vez a la doctora Leston es diferente medida es que se dijeron queda sin sentidos no se logra entender esto como penetraba lugar dejar una custodia trabajar con un menor determinado en levantar material de la superficie de la tierra ese habitáculo determinado porque está el vídeo donde el perro va a esa habitación que luego se encuentran los dólares”.

“No lo hizo así. pero dejando eso en medio entonces situación no permutaron el lugar, ni lo resguardaron ha militado en la situación entonces la familia de Rocío dice: miras yo voy a contratar una vigilancia sin entorpecer el lugar, para ver qué pasa yo quiero saber si hay un movimiento en mi mamá si está ahí o no”.

“porque eso porque a ver el doctor Trevotich por intermedio rocío hay puntos para abarcar tal afirmación de la se saca la caja de la casa”

Consultado si pudo ver personalmente los videos grabados en el momento en que se llevan las cajas en un auto, respondió:

“Si, está la filmación, la patente del auto, está la cara de las caras de las personas que es un horario que estaba en transición por esto del Covid. La persona que estaba cuidando el lugar dice Venite porque están sacando cajas de color marrón y semi arrugados y las bolsas, sacaron entre el 5 y más cajas y la bolsa entonces la filmación está, está la paciente del auto al modelo del auto está la filmación de las personas por eso esa filmación están y la tenemos como prueba de que los dólares que existen existieron y existen en tiempo y en forma y espacio y lo sacaron diferentes personas allegadas al dueño de la casa.

¿Estaría dispuesto a declarar y está dispuesto de hacerlo como testigo?

“sí porque en ese caso el que trabajo con el recurso canino identificó los puntos a los restos óseos el elemento de Marcela, porque las llaves, su cabello su cabello porque esto el perro lo identificó la tomó olor el otro habitáculo donde se realizó hasta el vídeo del perro quiere entrar yo como de hechos.

Esto lo tengo en mente más allá que yo fui privados y contratado como perito tanto el doctor Trevotich como mi persona, corresponden el que como profesionales tenemos de hecho esta en todos los informes, que yo tendría que certificarlo después ante un jugador federal si realmente amerite, aunque si la situación como presentó el doctor Jorge Trevotich en momento y en forma”.