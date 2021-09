Dr. Lagraña “Yo le facilite al Hospital Regional los compresores de aire medicinal, es decir hoy funciona el hospital, todo lo que es aire comprimido gracias a los equipos de la clínica San Benito”

En el día de la fecha el referente barrial Juan Romero y el Dr. Ricardo Mario Lagraña (MP 1649) volvieron a reclamar por la apertura del sanatorio integral ubicado en el Barrio San Benito.

Juan Romero se refirió a la convocatoria a los vecinos para este viernes en el lugar, para manifestar el reclamo:

“Es un capricho que esto no está habilitado, este lugar está listo, terminado sería un alivio para la gente de la zona, por eso le pedimos los vecinos que no jueguen mas con nosotros, por eso los convocamos para este viernes al mediodía, estamos pasando muchas necesidades, que no se queden más callados, esta es la manera de hacerse visibles, de nuestra necesidad”.

Romero además hizo una referencia a los sectores políticos que se encuentran en campaña

“a la mitad de los que están en campaña, yo los traje hace años a mostrarle esta clínica que estaba surgiendo, varios se sacaron fotos, otros dijeron que era privado, hoy uno de ellos está preso”.

“Invitamos a los vecinos a reunirnos el viernes al mediodía afuera de la clínica, para pedir a quien corresponda habilite pronto estas instalaciones”

Dr. Mario Lagraña, recordó el préstamo de equipamiento de la clínica al Hospital Regional:

“Yo le facilite al Hospital Regional los compresores de aire medicinal, es decir hoy funciona el hospital, todo lo que es aire comprimido gracias a los equipos que les facilito la clínica San Benito, nosotros los préstamos por ser algo esencial por riesgo de vida de muchas personas por eso se los facilitamos al hospital y al Ministerio”.

“con respecto a la habilitación de la clínica San Benito, viene de larga data, siempre fueron apareciendo diferentes excusas, no dijeron todo de entrada, fueron agregando trabas, llegan al hastío, al cansancio, la clínica está terminada y lista para iniciar sus actividades”.

“No va a ser fácil, porque después de la habilitación si me la da el Ministerio a través de la fiscalización sanitaria, se tiene que inscribir la clínica en súper intendencia de salud, y en la Anmat con la matricula que te otorgan, y con esa matricula, recién poder comprar medicamentos”.

“Eso va a tardar 30 a 45 días, medicamentos de uso necesario, fundamental para el funcionamiento de la clínica”.

“La clínica tiene servicios integrales, con 22 camas dentro del sistema integrado de salud, guardia, clínica médica, consultorios, odontología, obstetricia, cirugía, urología, y medicina del dolor, con todos los soportes necesarios en un principio”.

“Tomografías, equipos de rayos, uno móvil, ecografías, quirófano, terapia intensiva y camas de internación”.

Plan especial para vecinos del barrio sin obra social

“Si sabemos que la salud es un derecho y una obligación, por parte de los efectores, vamos a organizar, y solventar, y trabajar para los vecinos que no pueda tener cobertura de una obra social”.

“En principio pensamos trabajar con 22 profesionales, se incluyen médicos, kinesiólogos, enfermeros, técnicos, soportes de diagnóstico por imágenes,Hoy tenemos una nueva inspección de parte de las autoridades, director de fiscalización sanitaria, Dr. Gastón Flores (odontólogo), una visita de inspección y espero que en esta oportunidad nos dejen el acta como indica la Ley. El 28 de julio cursamos una nota al Dr. Flores pasaron 30 días sin respuesta, eso es negativo. 25 veces fui al ministerio para que me atiendan y me recibieron una sola, jamás respondieron la nota”. La visita de inspección surgió luego de que hiciera público el reclamo por la apertura de la Clínica”

Lagraña además se refirió al equipamiento que le fue prestado al Hospital Regional para que funcione el sistema de Aire Comprimido:

“El equipamiento que prestamos al hospital, lo necesitan, en este momento no lo estamos ocupando, por eso lo tienen ellos”. El préstamo se hizo por siete días y ya pasaron 65 días, y nos están pidiendo 60 días más que les dejemos el equipamiento”

En cuanto a las expectativas de que luego de esta nueva inspección la clínica sea habilitada, sostuvo:

“estamos a la espera de una respuesta favorable, si hay algunos cambios, sigue fiscalización sanitaria teniendo el poder de policía en todos los entes de salud, en venta de medicamentos, siguen haciendo las inspecciones una vez abierto las veces que crean necesario y también tienen el poder de clausura si no están en condiciones, si nos dan la habilitación vamos a tener 45 días más por los trámites y medicamentos que hay que compras, la adaptación de los trabajadores nuevos, administrativos, higiene y mantenimiento, es importante el lugar donde se enclava un efector de salud, sea el barrio que sea, mejora las condiciones de salud del barrio”, enfatizó el Dr. Lagraña.

A continuación el video de la entrevista