PADRES DE ALUMNOS QUE CONCURREN A ITEA SOLICITAN AL CPE LA URGENTE DESIGNACIÓN DE MAESTROS INTEGRADORES

Laura Quero madre de una alumna de la Escuela ITEA, se refiere a la falta de docentes auxiliares integradores para los alumnos que asisten al Instituto para el Trastorno del Espectro Autista.

“los docentes integradores acompañan a los chicos en las escuelas públicas, ahora los docentes tienen que compartir los alumnos y esto preocupa a los papás, si por ejemplo un chico ingresa a las ocho de la mañana hasta las diez, luego ese mismo docente se traslada a otro establecimiento para acompañar otro alumno, eso es lo que preocupa a los papas, dada la modalidad de Itea que nuestros hijos no pueden ir solos, el docente es individual, en este momento hay 10 alumnos sin docentes, sin poder volver al colegio”.

“Siempre se trabajó así en la escuela, un docente por cada alumno, un docente integrador acompaña a cada alumno”.

Consultada respecto a la falta de docentes acompañantes, la mama dio a conocer lo actuado por Educación en ese contexto:

“Nosotros como papás, ya sabíamos desde el año pasado, que de alguna manera hiba a faltar ese recurso, porque si bien no nos notificaron en forma escrita, ya en varias conversaciones sabíamos que cada dos o tres alumnos había un solo docente. Cada docente especial sabe cómo trabajar con cada alumno, porque más allá de que cada uno tiene la particularidad de pertenecer a Itea, cada alumno se manifiesta de distinta manera”.

“Solamente el docente integrador, sabe y tiene las herramientas para trabajar con los chicos. La escuela se recuesta sobre el docente integrador, la escuela pública no está preparada para trabajar con los chicos. Estos diez chicos no han podido concurrir a la escuela al no tener el docente”.

“Nosotros vemos que es de urgencia, porque al volver a la presencialidad, con más razón necesitamos si o si que el docente este al lado de nuestros hijos”.

Más adelante la mama también hizo referencia a la respuesta en estos días de parte de las autoridades del consejo de educación.

“Hasta el momento no tenemos nada, ninguna respuesta, los papas la semana pasada decidimos cursar una nota a las autoridades, ya hace 15 días que los chicos no están concurriendo, porque no cuentan con los docentes, seguimos esperando, es algo que ya es de larga data, están vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos, queremos si o si una respuesta”.

“La respuesta que nos dio el colegio es que tiene que ampliar la matrícula y nos tenemos que arreglar con los docentes que en este momento están funcionando”. Esto surgió luego de la reunión que tuvimos con la representante de Itea y la directora. Sabemos que esto es algo imposible”.

Más adelante Laura Quero también hizo una referencia al sistema educativo en este caso en particular:

“Las escuelas no están capacitadas, mi hija lleva 11 años en ITEA, hay docentes que tienen muy buena predisposición, pero con muchos alumnos se dificulta, por eso la necesidad del docente integrador que sabe manejarse con los chicos, en que darles la información a los docentes”.

Consultada sobre los docentes que actualmente están si logran cumplir con la franja horaria manifestó:

“el tema de los cargos igual esta tomado con pinzas, porque el cargo por ahora se mantiene, el año que viene no sabemos, eso preocupa queremos que de una vez por todas eso quede ya solucionado.

La entrevistada igual refirió al vínculo con la titular del área discapacidad de educación:

“Si tuvimos reuniones, pero todo siguen en suspenso, nunca tuvimos una respuesta en concreto, siempre se trabajó en algo que “vamos a ver”, nunca tuvimos respuestas concretas que nosotros necesitamos”. Terminaba una etapa o un año, y al siguiente nuevamente lo mismo, volver a empezar, nunca se dio una solución de fondo.

Igualmente, laura Quero, recordó cuáles son los planes para aquellos chicos que luego de concluido su aprendizaje buscan una salida laboral:

“Desde la escuela se impulsó un proyecto de talleres bajo un concurso del banco santa cruz, para adolescentes, para los chicos que no sigan en la etapa del secundario y quieran integrarse a un oficio lo puedan hacer a través de este taller. Quedo en suspenso el taller esta sobre calle Favaloro y todavía estamos a la espera de la inauguración, hay elementos de cocina, el lugar está, está cerrado, las autoridades de la escuela están a la espera de poder inaugurarlos, mas allá de la pandemia, eso venía trabajando muy bien los chicos”.

¿El espacio donde actualmente funciona Itea, cuenta con el espacio adecuado?

“Está quedando chico, es una casa que se fue ampliando de acuerdo a las necesidades que tenía, en alguna medida, con los arreglos que se hicieron por cuenta propia de la escuela, se pudo construir para hace una huerta para los chicos, los papas vemos las necesidades y se las planteamos a los docentes, a los equipos técnicos, la directora y todos siempre están pendientes, nosotros necesitamos que se vuelva a reactivar”.

“Cada vez hay más chicos con Tea en Río gallegos, eso es preocupante y poder brindarles vemos a los papas que recién comienza tal cual como Éramos nosotros cuando comenzamos” .

Por último, la mama de una alumna indico cuáles serán los próximos pasos a dar si persiste el problema indicado:

“vamos a seguir esperando la respuesta del consejo, a como dé lugar, vamos a seguir manifestándonos todos los días, hasta que esto se pueda solucionar. Nosotros necesitamos urgentemente que nuestros hijos estén acompañados, ellos no pueden esperar y no deben dejar de ir al colegio”.

“ La pandemia fue un retroceso para nuestros hijos, queremos que se vuelva de a poco, los chicos necesitan estar juntos, participar, sociabilizar, ellos mejor que nadie son los que mejor se cuidan y nos van a enseñar a nosotros cada día. Es tan importante el docente, para un chico de jardín, de primaria o secundaria”.

