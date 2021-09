El Enfermero Manuel Piris fue puesto a disposición de Personal

A poco de reintegrarse a sus funciones habituales en el Área de terapia Intensiva fue notificado de la novedad.

“Si tenía que ingresar a las 22,00 horas a, pero recibí un mensaje del jefe de enfermería que debía acercarme para notificarme, que había sido puesta a disposición de personal”.

“Me dijeron que el motivo era por una carpeta psicológica que presente, cualquiera puede tener un stress en las condiciones que hemos trabajado el año pasado, la carpeta fue por un lapso de dos meses, en el tiempo de los reclamos más álgidos que hubieron, para mí lo toman como excusa, hay una clara persecución a los que reclamamos. Hoy hable con el coordinador de terapia intensiva, Miguel Galarza, me dijo que era para cuidar la salud, que ya no podía seguir muchos años en la terapia y una serie de cosas”.

“No hay ningún gabinete de psicólogos formados para que no haya evaluado, que nos haya contenido, escuchado, lo poco que sacamos fue por decisión propia, notamos que lo sentíamos, pero si a muchos no los sacan es porque hay una clara discriminación en salud, hace el que saca una carpeta psiquiátrica”.

Consultado Piris si uno de las causales podría ser que las autoridades se pudieron basar en alguna indicación de la doctora que firmó la carpeta Médica, aclaró:

“No hay junta médica ni nada al respecto, no hay un gabinete psicológico para enfermeros, o paramédicos para las áreas críticas, uno decide por si solo si saca o no una carpeta médica”.

“El último certificado que yo presenté habla de que debo conservar las medidas de bio seguridad y estar en un lugar de bajo estrés, pero en salud el que está acostumbrado a estar en terapia, ya pasó lo peor, cama llenas, camas calientes, muchos fallecidos, colegas, amigos, ahora es un excusa, la terapia ahora esta con muy pocos pacientes, pocos covid, el ritmo de trabajo no es el mismo, están limitadas las visitas así que no hay conflictos con ellos, el nivel de estrés que uno tiene ahí se maneja con los años de experiencia en el sector”.

Manuel Piris hizo referencia a la cantidad de enfermeros de la UTI fueron apartados del área

“Teníamos el compromiso de Lalo Caminos de que cuando le den el alta Walter volvería al sector y lo mandaron a un centro de salud, él quiso volver a terapia y lo mandaron a clínica médica para cuidarlo por la rodilla, Miguel Galarza le dijo que de los auto convocados ninguno va a volver a terapia, hay una clara discriminación ideológica y del derecho a reclamar”. Galarza me manifestó estar muy dolido porque figuraba su nombre en los carteles, sino nosotros creemos que ellos nos han traicionado porque se pusieron del lado de la patronal, del lado de un sistema que nos quitó un derecho, lo decimos y lo dijimos siempre”.

¿Que significa quedar a disposición de Personal, puede ser enviado a cualquier otra área?

“Antes esto era algo muy grave, ahora lo han naturalizado, han sacado a otros enfermeros los sacaros para cubrir la guardia pediátrica, por orden de Yanina Fabre, en consonancia con la jefa de servicios Ivana Zerpa. Sin importar como afecta el servicio están sacando gente con experiencia, otro enfermero se tuvo que ir porque no le autorizaban llevar su hijo al médico no se bien, pero tiene una cierta discapacidad”. No hay criterio en las decisiones de esta enfermera, se manejan como si fuesen jefes o dueños de una clínica privada”.

Como se nutre de personal el área de terapia Intensiva?

“Preparar un enfermero en terapia lleva mucho tiempo, había varios preparados y los sacaron y los que tenemos antigüedad no nos vamos porque nos gusta el servicio, los que van quedando tienen menos experiencia y eso significa mayor riesgo a la hora de atender al paciente”.

“Pero no les importa cómo te sentís, son excusas para sacarte, te ponen a disposición te preguntan a donde querés ir o te destinan, así es. Mañana a la tarde me van a estar informando a que servicio iría, yo lo pedí por escrito para llevárselo al abogado, de todas maneras, hay casos de enfermeros que se quisieron ir de terapia por no estar a gusto y les demoraban el pase uno o dos años y debían seguir trabajando a pesar de no estar cómodos”

“Estuvimos hablando con varios de los que sacaron del área y los que están persiguiendo por ejemplo a Norma Villa la quieren sumariar, a Carina la sacaron de su grupo, no se sabe si van a renovar los contratos Covid, parecía que se había solucionado eso, una de las cosas que hablamos con Camino que no hubiera persecuciones de ningún tipo, por eso vamos a volver al Ministerio de Trabajo a hablar con el Ministro para que esto se corte, yo me quiero quedar en mi servicio, Walter quiere volveré, queremos que cesen estas persecuciones y que nos dejen trabajar tranquilos respetando nuestros derechos”. Finalizado

A continuación el video de la entrevista.