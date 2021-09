Consejo Federal de Educación aprobó presencialidad plena desde este miércoles

Aún no hay información oficial como será en Santa Cruz.

Javier Fernández Secretario Adjunto de Adosac Provincial se refirió a la cuestión y aguardan información oficial del Consejo Provincial de Educación

“Todos nos preguntamos si las condiciones en las escuelas están, ediliciamente preparadas para recibir a la matrícula y también si contamos con los insumos necesarios digamos y que sean sostenibles en el tiempo no en el consejo federal también se ha hablado de la presencia, de monitoreo, de indicadores de monóxido de carbono. se realmente hay cosas o esos elementos que algunas escuelas no los tienen.

“entonces nos preguntamos eso también, no tan sólo como docentes, sino como papás, es decir de saber si esto va a ser así. de hecho, advertíamos desde hace un tiempo atrás. es que veíamos una lentitud en la reparación de las escuelas que han llegado tarde, muy sobre la hora, incluso cuando se habilitaron por ejemplo las localidades de zona norte como Deseado, Las Heras y Pico Truncado, realmente fue ese fin de semana, donde todavía estaban haciendo reparaciones. al igual que acá después del receso o en pleno receso, todavía había escuela donde se estaban haciendo reparaciones”. “nos preguntamos nosotros realmente decir que se hizo no en más de un año y medio de pandemia”.

Consultado el dirigente gremial sobre qué información oficial han recibido desde el consejo provincial de educación dejo en claro que aún no han sabido nada:

“no hemos tenido esa esa información, pero la verdad que también por otro lado, no deja de llamar la atención esta cuestión tan elemental y básica como el distanciamiento social que no se ha derogado para otros ambientes para para toda la sociedad en sí. Por qué razón no seguir sosteniéndolo en la escuela y es una pregunta clave, como si la escuela no fuera un lugar de tranquilamente podrían contagiarse y no creo que todos los lugares son posibles, ahora tenemos que tener un cuidado sumamente estricto para que esto no suceda porque no tan solo están como los docentes sino está la parte más esencial del sistema educativo que es que son nuestros chicos y teniendo en cuenta también estas nuevas cepas que por ahí si se ha registrado en países del primer mundo y que van atacando a porciones más jóvenes es decir a nuestros jóvenes, que están hoy en la secundaria, es sumamente necesario profundizar la vacunación de estos sectores.

“creo que no es sólo una variable en la que hay que analizar, si no todas. hay escuelas en la provincia, como las escuelas más viejas, que incluso algunas son monumentos históricos que por sus dimensiones muy acotadas es imposible pensar en una presencialidad plena. entonces como quiero saber y creer, que todas estas cosas las ha pensado el consejo antes de determinar”.

“es cierto que hoy las burbujas están siendo con mucho criterio cierto de los equipos directivos siendo modificadas permanentemente, por ejemplo, a la escuela en zona norte, donde nos han planteado que los bancos son de a dos alumnos entonces ahí es imposible pensar que hay un distanciamiento mínimo cuando a tu par lo tenés a 20 centímetros”

Más adelante Fernández también hizo referencia a la provisión de insumos a las escuelas luego de la modificación de las burbujas y el regreso a la presencialidad de más alumnos:

“muchas escuelas no han manifestado, aunque debo decir concretamente, que hay una dificultad y mucho miedo de algunos directivos en dar información, porque hoy espero que simplemente sea por la cuestión pandémica. el gremio no puede ingresar a las escuelas como no puede ingresar cualquier otra persona no han indicado eso espero que esa medida se revierta, porque en realidad tenemos nosotros nuestra obligación de concurrir a asistir a las escuelas y ver en qué condiciones están nuestros compañeros, laboralmente, pero también no nos podemos separar de la condición de padres que tenemos, es necesario saber en qué conexiones están nuestros hijos, entonces hay mucha dificultad y sinceramente hemos visto un miedo de muchos directivos, de dar información”.

“incluso han sido amenazados, con ser sancionados tenemos algo que no se puede explicar esta altura de los tiempos no en un estado democrático que alguien tenga miedo de hablar o decir cómo está su escuela abiertamente, realmente e muy llamativo o por lo menos va a contramano de lo que se dice en el discurso político”.

Con respecto a la vacunación de los Docentes tanto por franja etaria como a través del estado el secretario adjunto de Adosac provincial hizo su análisis:

“podemos decir que hay una mayoría, realmente tampoco tenemos los números, porque hemos solicitado al consejo, pero creo que ellos a su vez se lo piden al ministerio y es una información un poco sesgada. queremos pensar, han avanzado por franja etaria e incluso en algunas localidades y vacunando a los jóvenes así que queremos pensar que está la mayoría del sector vacunado”.

“ha llegado también muy tarde no tanto como la reparación en las escuelas acuérdense que en un momento íbamos a ser prioridad y de un momento a otro dejamos de serlo, entonces realmente creo que digamos todas estas condiciones tanto la vacunación y los insumos en las escuelas que deben ser permanentes, tenemos entendido también, que hay termómetros en las escuelas que no han funcionado que han funcionado un poquito tiempo y por la calidad de los mismos ya han sido descartados”.

Consultado si esperan que llegue antes del miércoles la comunicación oficial del consejo de educación al gremio, Fernández anunció:

“realmente no creo que se llegue a dar, ahora si creemos, aunque hemos dicho como hemos dicho en otras oportunidades, las políticas las implementan las diseñas, pero el ejecutivo, pero también creemos que debe ser consensuada. se debe comunicar a los padres, se debe socializar la información, a los padres, a los docentes, a los alumnos sobre todo darles participación a aquellos alumnos que bueno por ahí en el nivel secundario donde tienen una opinión más formada, donde puede haber un debate, que puede ser enriquecedor y demás y con esto quiero decir que debe haber una amplitud al diálogo en una apertura del diálogo para que estas decisiones puedan ser llevadas a la práctica con el mayor consenso a veces nada sale a las apuradas o con resoluciones todo el tiempo”.

“es un consejo que muy pocas y muy pocos acuerdos tiene muy pocas sesiones tienen y eso habla digamos de una limitación en cuanto al diálogo y creo que esas cosas deben ir cambiando”.

También el dirigente hizo referencia en cuanto a que herramientas tienen los docentes en el aula ante esta situación así que se va a dar el próximo miércoles en caso de que no estar dadas las condiciones:

“El artículo 6 inciso G de nuestro estatuto de nuestra ley por el cual nos regimos, entonces uno puede apelar al estatuto diciendo que, no dadas las condiciones pedagógicas, pero creo que esto está potenciado en esta etapa de pandemia que realmente no es normal, cualquier margen de error puede costar y aunque sea muy duro decirlo la vida de las personas”.

“hay personas que han entrado como si no se salen a la enfermedad se entra y no se sabe cuándo o cómo ni cuándo se sale, entonces creo que hay que tratarlo con mucha seriedad, no con tanta liviandad respetando esto y saber que si hay países del primer mundo con donde ha circulado las cepas estas nuevas, porque no plantearse ese escenario”.

“no es el escenario del miedo, al que hay que plantearse sino un escenario de cuidado y para eso creo que debemos tener todas las miradas puestas y hacer partícipe a la comunidad educativa, y a el papá que nos está mirando que está escuchando tiene que saber cómo y en qué condiciones está su hijo en la escuela desde que lo deja”. Concluyó el referente Gremial

A continuación el video de la entrevista.