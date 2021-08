Estado de abandono y falta de atención a los abuelos que residen en el Hogar “Mirta Mabel Puchi” de Gobernador Gregores.

Alba Cáceres, licenciada en ciencias de la familia y trabajadora social, en la localidad de Gobernador Gregores se refirió a la situación que atraviesan los abuelos que residen en el hogar “Mirta Mabel Puchi”, además denuncio que es víctima de persecución.

El Hogar que depende del Municipio y es asistido por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, la Licenciada elaboró un informe respecto a la situación irregular del mismo:

“si, Yo elabore un informe es mi labor. a partir del día 13 de julio cuando yo tengo el primer contacto con los abuelos, porque en ese momento hacía los controles de los pacientes positivos de Covid. Voy y me encuentro con esta situación que mencionó en el informe el primer día de visitas, que encuentro en grave estado a las personas que nombre. y bueno en este momento había cuatro positivo, pero yo veo y entonces el otro día se hisopa al resto y salen la mayoría positivos y a los días sale el personal también positivo”.

Consultada respecto a las deficiencias que reveló en su informe indicó:

“desde el primer inicio yo ya encontré una situación bastante alarmante, porque estaban con bajo, peso algunos estaban deshidratados y me pongo a indagar y las mismas chicas que trabajan, la misma empleada, contaban bueno, se siente mira a fulanito hace días que está en la cama, otro paciente hace días que no está comiendo, o esta situación no viene de ahora, nosotros ya lo informamos y esas cosas. y lo que se visualizaba en los pacientes cuando entraba en internación, supongamos cordones de las zapatillas no tenían, un abuelo, las ropas en mal estado, sucias, las uñas de los pies encarnadas, de tanto tiempo que no se le cortaban las uñas”.

Consultada la profesional en cuanto a que, si a simple vista se pudo detectar un abandono físico y de asistencia de salud para con los abuelos, sostuvo:

“sí desde el primer momento en el que yo ingreso al hogar pues lo que llamó mi atención y bueno de hecho yo ni bien voy al lugar el primer día, la directora lo primero que me contesta me dice, no tengo idea de eso, dice informarle a sociales, hace el informe y mándaselo”.

“a los días yo tenía que mandarlo al informe, sí o sí pero como soy sola en el hospital y también atiendo los demás pacientes por consultorio, entonces yo el informe lo hice el día 21. A pocos días más, la directora fue cambiando, porque había un médico a cargo, pero el médico no los atendía en persona, solamente llamaba al encargado, al director mandaba mensaje y preguntaba cómo estaban y le hacía control de saturación y temperatura era todo el control que hacía el médico”.

Más adelante Alba Cáceres reflexiono acerca de los motivos de dicha situación de este estado de abandono de los abuelos que falta de personal idóneo falta de personal de salud o directamente falta de preocupación y de atención para con los mismos

“en realidad falta de personal idóneo, porque por lo que pude ver, en la parte alimenticia si bien se les cocina, se hacen las cosas, pero por ahí hay algunos abuelos que tienen alguna enfermedad y bueno ellos por ahí no saben una dieta, o no tienen un control de un nutricionista, no tienen un asesoramiento de un clínico, que le diga bueno que les oriente más o menos la tarea que tienen que desarrollar”.

“también necesitan unos controles, no por guardias, un control clínico, que lo evalúe a ver en qué condiciones están, a ver cuánto tiempo está tomando la medicación, si funciona no funciona”.

Consultada respecto a la cantidad de personal que se requiere para la atención de este tipo de pacientes, indicó:

“mínimo al menos tres enfermeras y ocho asistentes, pero vuelvo a repetir lo mismo, si bien necesitan, algún tipo de orientación, sobre todo en lo que es la atención al adulto mayor ya sea el director o el personal”.

“Hoy tienen una enfermera, pero que está nombrada como ordenanza, lo que dificulta su desempeño y no me acuerdo bien si tres chicas por turno o cuatro”.

Cáceres aclaró, además, luego de que el informe tomara estado público, el Ministerio se hizo presente y realizo un informe y que acciones se tomaron:

“no pasó absolutamente nada, en su momento me causó mucha impotencia, lo que había hecho el Ministerio de desarrollo social por es como que yo voy de visita un día, te pintó un mundo del color que yo quiera y la idea mía nunca fue generar eso, al contrario, porque el informe mío, si bien tuve mucha persecución laboral mía y de mis propios compañeros y directivos, nunca fue la idea la idea es que sea atienda a los abuelos y que se mejoren la calidad de vida de ellos”.

“incluso ahora mi directora sigue diciendo a todo el mundo, que estoy loca, que necesito medicación psiquiátrica, hasta ahora sigue siendo esto es real a cualquier compañero médico que hable con ella y lo primero que dice: Hay está loca, no sé por qué está enojada conmigo o esta esquizofrénica, estas cosas dicen”.

“Tomaron esto como personal, cuando en realidad, mi función, ha sido siempre la de velar por el bienestar de todos los pacientes y en este caso más porque son adultos mayores quizás el hecho de ser un adulto mayor, se presenta a otro tipo de vulnerabilidad”.

Ante la persecución que sufre la profesional refirió al respaldo gremial que ha recibido ante esa situación:

“Si el Gremio ATE que tiene su sede en el pueblo, hizo una denuncia por lo que se le había contado y realizó esa denuncia por perseguimiento, violencia laboral acoso y después por negación de los derechos tanto del paciente y como de mi labor, no porque la directora me prohibió, los directores y los médicos porque eran como 8 me prohibieron que ingresara a zona roja, para que los evalúe a los abuelos, para que los atienda. me prohibieron que escriban la historia clínica, no puedo ejercer mi trabajo con los abuelos”.

“Me llama un poquito la atención, que este tipo de violencia, es solamente por la atención de los abuelos, los demás pacientes, los puedo entender igual y seguir trabajando normal”.

Consultada respecto a la cantidad de pacientes fallecidos, relató:

“si fallecieron cuatro abuelos primero, cuando yo escribí el informe de falleció uno unos días antes y después fallecieron tres más”.

Más adelante la profesional dejó su reflexión en cuanto a que la situación se podría haber evitado si se contara con el personal idóneo para realizar la debida atención a los abuelos:

“si estoy completamente segura, porque incluso un abuelo, ingresa inconsciente y con neumonía bilateral y si bien sabemos o sea tuvo que haber estado antes mal ese abuelo, incluso todos en el estado que ingresaron fueron muy grave y esos hechos se pudiera se hubieran podido haber evitado”. Asever

A continuación la entrevista.