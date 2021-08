TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS CONTRATO CON LA EMPRESA CITIBUS DE RIO GRANDE

El edil de Río Gallegos profesor Pedro Muñoz se refirió al ingreso del pliego de contrato del servicio de transporte público de pasajero rubricado oportunamente por el intendente Pablo Grasso, consultado por nuestro medio sobre las condiciones del contrato y alcances del mismo, señaló.

“Si ingresó sobre tablas en la sesión pasada, y paso a la comisión de transporte donde se estuvo analizando y tuve acceso obviamente al contrato de referencia sinceramente así como decíamos que el del Maxia ya era un contrato leonino diríamos que favorecía muchísimo a la empresa, en este en particular, sigue manteniéndose esa impronta, se le adelanta 270 millones de pesos, con muy buenos aparece un seguro de caución, esto hay que decirlo también se ha adelantado este a los efectos de la compra de unidades 0km”.

“El municipio tiene que pagarlo en tres o cuatro veces si mal no recuerdo no más de 4, estaría seguro, que la devolución de parte de la empresa en 24 cuotas por ejemplo se le va a pagar por colectivo aproximadamente 900 mil pesos mensuales”.

“El boleto va a arrancar el 60 pesos y que puede haber una evaluación semestral desde el mismo, es decir ahí diríamos yo lo que estoy viviendo, así la primera fase, las distintas cláusulas son mucho más favorables diríamos a la empresa, hay una cuestión general que a mí me preocupa porque habla en general en las condiciones, no recuerdo bien exactamente, el término pero en general en las condiciones que le genere una rentabilidad a la empresa una razonable rentabilidad cual es la razonable rentabilidad que se establece no está porque no podría ser el 10% es razonable la rentabilidad porque la mayoría de la cosa la pone municipio si echan a un empleado, un trabajador de la empresa, no lo paga la empresa, lo paga al municipio, entonces cuáles son las razonables, expectativas de ganancias puede ser un 10% un 15% o un 40 entonces, uno no lo sabe porque no está contemplado allí cuál es el porcentaje de ganancia que debiera garantizarse la empresa entonces esto se puede disparar para cualquier lado”.

¿Esto debería ser debatido está tratado, hablado en las diferentes comisiones?:

“Si va a ser analizado, pero al ser ad-referéndum ya están firmados seguramente el paquete va a salir de la misma manera como entró, y uno va a tener que hacer las objeciones que estoy mencionando en función a las condiciones en la cual se ha firmado nuevamente este contrato”.

¿En este caso el cual es el hecho de que pase a ser evaluado tratado en el consejo deliberante de las comisiones y tiene que salir tal cual si las objeciones solo van a quedar en un borrador?

“Cuando se habla de estos temas fundamentalmente y cuando vienen las cuestiones ad referéndum, que obviamente para modificarla tiene que hacer un nuevo contrato de esto es sería va pasando en limpio sería así para la comunidad o modificar algún determinado cláusulas etcétera”.

“es una discusión porque uno pretende que el pliego o las condiciones de contrato sean analizadas por el conjunto y no por uno de los sectores en este caso el ejecutivo y después bueno mandarlo al concejo, porque se supone que por esa circunstancia de la vida no tuviera mayoría, se votaría en contra o se establecería en una cuestión de ésta en general todas estas tensiones de ida y vuelta respecto a una firma de convenios por eso es importante muchas veces se señalen muchas veces lo hemos pedido, de tener conocimiento previo a hacer los aportes que correspondan, saber que se va a firmar y sugerir alguna

En entrevistas anteriores ha señalado que esto podría llegar a suceder que estaban a la espera de este pliego en el concejo deliberante pero que no descartaban esta posibilidad:

“finalmente se terminó firmando y ahora pasa a la ratificación del concejo y obviamente con las manos seguramente, va a resultar así, pero no quita que uno haga de estas objeciones y reitere que este tipo de procesos en donde se puede generar diríamos un debate o fijar alguna posición o plantear alguna posición, debiera ser previa a la firma, no a efectos de evitarnos todas estas cuestiones que estamos mencionando y remarcar cuál es la posición respecto de esta situación”.

¿Finalmente señalar que en este contrato en estas condiciones en el futuro puede haber un perjuicio para el municipio?

“Hay distintas cláusulas de incumplimiento que, porque pueden generarse hacia el municipio o hacia la hacia la empresa, pero en líneas generales, en lo particular entiendo que se favorece diríamos la que las condiciones son mucho más favorables hacia la empresa que hace hacia el municipio. Si bien es cierto que establece que va a haber 20 unidades que eso hay que controlarlo en los recorridos que hay una discusión también acerca de los recorridos, de hecho, hoy tenemos el planteo de los vecinos del barrio Patagonia, del 22 de septiembre que se ha aprobado un recorrido que hoy han manifestado su preocupación y fundamentalmente, en el regreso de la escolaridad, porque se estaba planteando que pase por los colegios, que haya cercanía al respecto”.

“el boleto estudiantil ese otro punto, hemos tenido reunión y que de hecho vamos a presentar, porque estuvimos reunidos con las asociaciones y con determinadas juntas, remarcando esto del boleto estudiantil. Si bien está la ley quedó colgada la reglamentación, y por lo tanto ese es el justificativo para no implementar el boleto gratuito estudiantil, hay una ley provincial cuya reglamentación quedó trunca, si bien los estudiantes hicieron esfuerzos para reiniciar con el tema de la pandemia, pasó de largo”.

“espero que prontamente se vuelva a retomar este tema y se ha analizado y si bien el contrato habla de una diferenciación entre el pasaje este de 60 pesos que mencionaba, que con el cual va a arrancar el primero de marzo Citibus, lo cierto, que tampoco estaba establecido claramente cuál va a ser el valor del boleto estudiantil, amén de que la ley no habla de una diferencia, habla de gratuidad, entonces ahí viene la discusión, con el tema de que no lo reglamentado”. “si bien la ley está establecida nosotros en ese punto vamos a avanzar en una presentación en función de lo que nos han acercado distintos estudiantes de distintos barrios y las propias juntas”.