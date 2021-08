PROYECTO DE ORDENANZA PARA COMBATIR TRANSPORTE DE PERSONAS NO AUTORIZADO

Entrevistado en los estudios de infomedi24 el concejal Pedro Muñoz de la CC – ARI se refirió al tratamiento en comisiones del Proyecto de Ordenanza que envió el Ejecutivo Municipal:

“Si tal cual es, ingresó un proyecto, es un tema que siendo de discusión, durante este tiempo, más que nada porque se profundizó esta situación durante la época de la pandemia, por la falta de transporte público, porque en realidad, si existiera un transporte público, adecuado y óptimo para los vecinos, seguramente no se utilizaría este tipo de servicios, que también producto de las cuestiones económicas alguna persona intentó buscarse el peso de esta forma por supuesto en contravención a la normativa que ya tenemos”.

“hubo reuniones en su momento de los propietarios de taxis y remises de los de los peones de taxis, también con el ejecutivo y se elaboró un proyecto que ingresó sobre tablas. nosotros planteamos, que pase a comisión, porque entendíamos que había algunas cuestiones que había que ajustar, legales fundamentalmente”.

“luego del debate, con los con los participantes, se optó por esto y de hecho provocamos estas reuniones el día de ayer y el día de hoy estuvo también presente la directora Bárbara Biott, quien aportó en este punto y se avanzó para hacer una reglamentación más profunda del artículo 133 bis. pero con cuestiones significativas, como darle facultades también al juzgado de faltas para el retiro, como sanción o si otro retiro de la licencia por 180 días o 360 días si fuera reincidente.

“en cuanto a los valores de módulo de la primera falta serían en 100 mil módulos que alrededor de 60 mil pesos. la reincidencia obviamente sería el doble tal cual como tenemos en cualquiera de las otras sanciones que están previstas dentro de nuestro código de faltas”.

“entre ellas también la creación del registro de un registro de infractores, a los efectos de que tenga un control interno, si se quiere no públicos y no internos tanto la dirección como el juzgado, a los fines de que haya una pronta observancia de la situación, y de quienes a aquellos que infligen nuevamente la normativa. de manera tal que se combinó una posición unánime que seguramente va a pasar a las otras comisiones. indudablemente al tener un apoyo de los concejales, va a salir de forma unánime en la sesión del próximo jueves en donde va a estar en el orden del día”.

los propietarios de taxis pudieron manifestarse, están de acuerdo de cómo se ha analizado esta situación este tema lo que se ha debatido ?

“si en líneas generales porque venía de un trabajo que ya estaban realizando, nuestro aporte obedeció fundamentalmente a buscar una reglamentación y una ordenanza y que tenga visos legales, en donde no haya algún grado de objeción ante una situación.”

“todo el mundo sabe que es difícil, no se hace fácil comprobar si es la persona que va como uno es pasajero o no. hay una serie de criterios que se van a fijar. También se estableció de que iba a tener sanción aquel que se difundiera por distintas redes y distintos lugares una prestación de un servicio que no está contemplado en la normativa como ha señalado también el juez de falta en la reunión de ayer, que aquel interesado debe acogerse a la normativa blanquear su situación no es lo mismo y esto se ha planteado incluso el resguardo del vecino pasajero que toma un servicio de esta naturaleza que no tiene ni siquiera los recaudos de cuidados, de seguros contra terceros establecidos para para los taxis de transporte público y amén de las otras cuestiones de impuestos, de revisación, etcétera”.

“por otro lado cuando se debatió esto y en la charla que hemos tenido con los vecinos en los distintos barrios, también nos decían que se crea esta situación, porque no hay garantías tampoco de cooperativas o de los taxis de que y tenga la prestación allí o en su mayoría y la mayoría de los casos que realmente sea el transporte público de pasajeros y que garantice este regreso o retorno a sus viviendas en la mayoría de casos la más alejada”.

¿Esta normativa o esta legislación de ser sancionada favorablemente no le cabría podríamos decir en caso de instalarse aquí en la capital santacruceña a un servicio como über por ejemplo que esté reglamentado y con todas las cuestiones de la ley?

“eso sería otra discusión, porque tampoco está establecido este, como como tal. este una autorización sólo taxis y remises y no con este formato sería otra discusión seguramente. respecto a esta situación porque podría pasar como ha ocurrido en otras localidades que Uber se ha presentado como empresa, ante las autoridades, ahí estaríamos en una situación distinta, a aquella persona que directamente no se presenta absolutamente a ningún lado”.

“obviamente generaría el debate y la discusión respecto al formato que se está presentando, como ha ocurrido y que ha generado este debate, obviamente en las distintas localidades como ha ocurrido en las mismas,

¿Para dar cumplimiento a la legislación debe formarse algún gabinete en particular, algún equipo de gente de trabajo, que controle como es precisamente lo que suceda con el transporte de este tipo?

“No, la misma ordenanza establece distintas herramientas para la dirección de tránsito, para obrar en consecuencia, como como se ha venido haciendo en algunos casos, se ha comprobado esto ha originado y derivado en multas, que, dicho sea de paso, ya estaba contemplada en la normativa. lo que se ha avanzado, en reglamentarla aún más o darle más herramientas tanto al personal de tránsito, como el al juzgado de falta, a la hora de emitir algunas un edicto, un dictamen, respecto a alguna falta, de una infracción al respecto”.

“por otro lado se ha presentado un proyecto, que tiene que ver con la inconstitucionalidad de las solicitudes de libre de deudas, para realizar cualquier tipo de trámite ante el municipio de río gallegos va a ser viable, esto?

“nosotros basamos nuestro fundamento en esto y más que nada en un tema que lo hemos presentado nuevamente, porque ya fue discutido en el consejo con distintos vecinos allá lejos previo a la pandemia que tuvimos una reunión con distintos vecinos que estaban sufriendo esta situación nos planteaban esto e incluso habían llevado antecedentes judiciales que habían salido favorables a declarar la inconstitucionalidad”.

“en ese sentido, nosotros retomamos este planteo, porque no hubo una modificatoria de parte del ejecutivo, para entender o atender esta situación, se atendieron casos particulares en carácter de excepción, se le dieron cuotas, para resolverle la situación y nada más. no hay una reglamentación específica que establezca claramente de que no se puede pedir libre de deuda. por todo si se va a hacer un trámite, por ejemplo, de patentes, de renovación del carné de conductor, entonces en donde mayoritariamente se da esta situación, uno entiende que puede ser que solo adeude la patente y tiene que ver con lo que está refiriendo, pero no una libre deuda general respecto a todo lo que lo que atañe a pago de impuestos tasas del municipio”.

“basamos nuestro proyecto, no solo en esto, que estamos plantando los vecinos, sino en la innumerable cantidad de fallos judiciales que han declarado que el libre deuda es inconstitucional, para requerir un servicio o una prestación, de parte del municipio y en ese punto, no sostenemos para la modificación de la normativa. ahora está en comisiones el proyecto, esperemos que tengamos el acompañamiento, en virtud de lo que ya viene sucediendo, pero si en algún momento va a derivar en un reclamo judicial que evidentemente va a salir favorable por lo que se está observando en toda la jurisprudencia que a tales efectos va a salir favorable al vecino, pero la idea no se qué llegue a esa situación a esa instancia”

“la idea es que nosotros como concejales y el ejecutivo en su rol entienda la situación y diga bueno está bien, para para el carnet de conducir, no lo voy a pedir, y si adeudan un visado de plano, lo voy a pedirle si tiene la patente al día, por citar un ejemplo, que, dicho sea de paso, va a ser otra presentación que vamos a realizar”.

“con el tema de la patente, el monto o el porcentaje con el cual se saca, porque los vecinos este año se han quejado bastante de la suba de la patente, en realidad el porcentaje siempre fue el mismo 2% pero al subir el valor del auto ese 2% no es lo mismo sobre 10 mil pesos que sobre 20.000 o 30.000 bueno estoy hablando de números chicos”

“para que se entienda, nosotros entendemos, de que, a raíz de esto, y que va a haber una escalada mayor del tema de los autos, independientemente del modelo y del año, entendemos que también el municipio debe tener en cuenta esta situación y transitoriamente bajar ese porcentaje en vez de 2% que sean 1,5 por ciento porque diríamos es razonable en función de esto y que no se dispare aún más el año que viene el pago de patente”.

“es cierto, son cuestiones que uno va viendo en función de lo que plantean los vecinos y los afectados este año, el reclamo que existió de muchos vecinos a principio de año respecto al monto del municipio”.

“nosotros mantuvimos un 2 por ciento real pero la tabla que viene a nivel de los fabricantes de automóviles, el valor del auto y la tabla hizo que esto se disparara exponencialmente y entonces estamos analizando esa situación, también para que la tengamos en cuenta porque dentro de poco va a venir el ya en los próximos meses ya va a venir de parte del ejecutivo, cuál es su intención en cuanto a cuales van a ser los cobros de patentes y nosotros estamos adelantando la situación, planteando el ejecutivo que valores impondremos ante la acuciante situación económica que están viviendo también los vecinos”.