Cooperativistas reclaman en Vialidad Provincial por puestos de trabajo

Un Grupo de trabajadores de una cooperativa que cumplían funciones en vialidad Provincial se quedaron sin trabajo y realizaron un reclamo en el Edificio de Vialidad Provincial, un vocero de los mismo explicó la situación:

“somos 90 Monotributistas que venimos pasado de una a otra cooperativa, cada vez que cambia la gestión nos cambian de cooperativa, lamentablemente. Préstamos funciones en vialidad hacemos saneamiento, seguridad y controles de la flota que ingresa y sale de vialidad, hacemos limpieza, pintamos paredes, juntamos basura, es decir saneamiento en general”

“Desde febrero estamos con esta dificultad porque estamos en una cooperativa que vino, pero estamos en negro, somos Monotributistas, que cobra sus haberes mediante otra cooperativa, no nos ayuda en nada esta situación, no tenemos ningún vínculo con la cooperativa que nos ayudaba a cobrar. Al día de hoy a la cooperativa se le venció el contrato en julio, pero a nosotros nos pagan cada tres meses, aun nos deben tres meses de trabajo”.

“Ayer tuvimos una reunión somos casi 90 en este reclamo, pero hay aprietes de sus punteros políticos y varios se van bajando del reclamo, entre la gente hay compañeros de localidades del interior de diferentes distritos de vialidad, subimos a entregar una nota con la idea de tener una respuesta, por parte de la presidencia, pero uno de los asesores de presidencia nos impidió llegar a Gómez Bull, y nos dijo que no nos iba a recibir. Por ello decidimos iniciar esta medida de fuerza para ser escuchados y que se sepa por lo que estamos pasando nosotros”.

Más tarde nos recibió el presidente de vialidad y la reunión no fue en buenos términos mucho griterío y ninguneo, temas personales, así que nos tuvimos que retirar de la reunión porque si no nos íbamos a pelar, el presidente me enfrentó”.

“Yo estoy acá en una lucha que es para lograr nuestra estabilidad laboral, vamos a ver si vamos a casa de gobierno a ver que doce la gobernadora que solución hay. Somos 50 compañeros que no queremos más cooperativas”.

“Vamos a ir a casa de gobierno en forma pacífica queremos que la gobernadora nos reciba en forma pacífica queremos una solución, esto sucedió porque vialidad no tiene ganas de arreglar esto, gente que pasa hambre, que está con depresión que los echan de los alquileres, hay un montón de gente que es monotributista en vialidad, lo que pedimos nosotros es salir de las cooperativas”.