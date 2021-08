Analizan la Ley de Promoción y Desarrollo de las personas con discapacidad

Fue en la comisión de Desarrollo Social. Diputadas y Diputados mantuvieron una reunión virtual con la Lic Silvia Bersanelli quien detalló una serie de observaciones que serán incorporadas a la iniciativa de ley del diputado Eloy Echazú.

Hoy mediante modalidad virtual se desarrolló la comisión de Desarrollo Social, Salud, Derechos Humanos y Deportes donde mantuvieron una reunión con la Lic Silvia Bersanelli quien efectuó un análisis del proyecto de ley de autoría del Diputado Eloy Echazú.

En la reunión, la Lic Bersanelli explicó que “la discapacidad es una construcción social y que todos debemos cambiar la perspectiva de la discapacidad en el marco de la convención de los derechos de las personas con discapacidad” y luego de relevar varios artículos de la iniciativa indicó que “la ley debe establecer un trabajo articulado de todas las áreas y la autoridad de aplicación debe ser el estamento más alto del Gobierno”.

Posteriormente indicó que se deben garantizar todos los servicios para las personas con discapacidad sin hacer diferencias, pero si deben contar con los sistemas comunicativos que sean necesarios, por ejemplo, lengua de señas, sistema braile, etc.

Silvia Bersanelli es Magister en Integración de Personas con Discapacidad. Profesora en Enseñanza Primaria y Profesora Especializada en la enseñanza de Irregulares Motores. Master Universitario en Integración de Personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, España. Ex directora de Educación Inclusiva. Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La Pampa. Ex Presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de personas con discapacidad. Integrante del Grupo del Seminario de Promoción de la Educación Inclusiva en América Latina OEA ORITEL. Directora de la Escuela de Apoyo a la Inclusión Nro.1 Discapacidad Motora. (La Pampa).

En la reunión participaron las diputadas Rocío García, Laura Hindie, Nadia Ricci, Karina Nieto y los diputados Eloy Echazú, Matías Mazú, Leonardo Paradis, Juan Manuel Miñones y Evaristo Ruíz.