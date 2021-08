Sebastián Puig Reelecto como decano de la Universidad Tecnológica Nacional

Luego de una asamblea donde obtuvo el apoyo de todos los 4 claustros Sebastián Puig nuevamente conducirá los destinos de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional.

“La verdad que muy contento muy emocionado, es un día muy importante para los tecnológicos, hoy solo estuvimos los que tenían que estar, hubo gente que no pudo venir, teníamos que cuidarnos entre todos porque esta Pandemia nos tiene locos”, señaló el decano.

Seguidamente expresó; “Tenemos que ver cómo retomamos la presencialidad en cierto grado, ahora abrimos una nueva etapa con el apoyo de la comunidad educativa, el apoyo de los asambleístas ha sido contundente”.

“Cuando trabajamos en las listas como agrupación, incorporamos mucha gente nueva, no se repetían cargos ni nombres, eso en términos políticos significa riesgo. Los que pertenecemos a proyectos políticos, sabemos tomar riesgos porque nuestros dirigentes los toman”.

“En el proyecto político que uno está, vale aclarar que la Gobernadora toma riesgos, si ella los toma, como nosotros no vamos a tomar los riesgos que hay que tomar”.

“Nos pone contentos porque abrimos la participación, y la verdad que ver el acompañamiento la verdad te deja sin palabras”.

Se pudo ver al decano Sebastián Puig en el uso de la palabra, visiblemente emocionado luego del recuento de votos:

“Lo que sucede es que uno hace sus replanteos, de los 40 años que va a cumplir esta casa yo transite 36, mi compañera me banco, me empujo, me acompaño cuando me fui a Buenos Aires en épocas difíciles, para uno esto es todo. Mi hijo nació en este ámbito y recorrer la universidad, como uno no va a pensar cuando mira para atrás, los trabajadores docentes, los no docentes, los compañeros, pero si no hubiese tenido el acompañamiento que tengo en mi casa con mi familia mi compañera y mi hijo yo no estaría acá”.

“Yo volví a estudiar con dos trabajos y dos chicos, si yo pude hace eso, cualquiera que le ponga un poquito, puede acceder a una posibilidad, pude recibirme, tener un título universitario, porque esta universidad estaba presente. En otras condiciones con otros títulos, pero estaba en Santa Cruz”.

Luego de la elección cuáles son los nuevos desafíos y acompañado en la gestión por una mujer:

“Lo de la mujer era algo que ya lo habíamos definido así, era una asignatura pendiente, de cuando no teníamos mujeres en condiciones de acceder al cargo, el tema era más grave de lo que parece, es una cuestión que nos propusimos en los últimos años, de ampliar, de mejorar la participación de la mujer, en la docencia, que puedan acceder, que puedan tener los concursos, había que hacerlos además de decirlo lo sentimos que debe ser así”.

“Hoy cuando se leyó, que en el artículo 1 de la universidad obrera decía para todos los obreros y obreras, eso ya decía en el año 48, eso hace que a uno lo marque desde ahí y lo obligue a trabajar en esto. Yo sé que es una casa de estudios de ciencias duras, difíciles, pero no es así”.

“Ojalá algún día no hablemos más de ningún tipo de cupo, no el de la mujer, el de todas esas organizaciones que pelean por tener un espacio hay que darle lugar.” “Los nuevos desafíos son académicos, pero fundamentalmente nos lo planteo la gobernadora cuando hace un par de años dijo que esta es una provincia que está destinada al tema de la energía”.

“Nosotros somos tecnológicos, y nuestras carreras están orientadas ahí, estamos trabajando en nuevas carreras de grado, post grado y orientamos al tema energético porque apostamos al desarrollo de Santa Cruz”.

“Porque tenemos nosotros la obligación para con los santacruceños que pagan sus impuestos y hacen que un poquito vuelva a la Universidad y el resto de los argentinos, pueda llegar a mas hogares, a más lugares, a más personas y que además estemos aportando a lo que hace el eje productivo regional”.

“Sino seriamos una entidad asilada de educación que da diplomas. Yo no creo en eso hoy me toca conducir, puedo decir estas cosas, creo que la universidad tiene que estar de cara al pueblo, para el pueblo y junto al pueblo”. finalizó