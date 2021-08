TRABAJADORES DESOCUPADOS PIDEN A LA GOBERNADORA QUE APARTE A CLAUDIO VIDAL DEL GREMIO

CONFLICTO ZONA NORTE

Miguel Santibáñez ex trabajador del Petróleo y Propietario de Fm Alegría se refiere al conflicto suscitado con el corte de rutas en zona norte de la provincia

“hay gente que tiene 20 0 30 años de servicio en el petróleo y a poco de jubilarse no se lo permitieron, esta comisión directiva a través de la adenda que firmó con Jorge Triaca el Ministro de trabajo de la gestión de Mauricio Macri, firmaron y acordaron la salida de todos estos trabajadores, compañeros, la verdad que no midieron consecuencias, no midieron el daño que le hacían a las familias petroleras”

Santibáñez recordó. “Se firmó una adenda con artículos 241.245, 247 con diferentes modalidades, con la firma del secretario general del sindicato del petróleo y gas privado, Claudio Vidal, con el aval de toda su comisión directiva. Pongamos de ejemplo si una persona es despedida, se me pide la renuncia a través del artículo 241”

“Que en realidad es un acuerdo entre la patronal y el empleado. La patronal indica que con la anuencia del sindicato muchas personas tuvieron que dejar los yacimientos. Despidos encubiertos. Se hacia un acuerdo reflejado en un acta compromiso y así se fueron sin generar conflictos de ningún tipo. Más de tres mil trabajadores quedaron fuera de la industria petrolera”

Santibáñez también agregó:” Hubo traspasos y les hicieron firmar usando la palabra “cesión” la renuncia a su derecho a indemnización. También en Río Gallegos existen antecedentes d casos similares que los hicieron renunciar antes de irse con la jubilación. Retiros voluntarios le llaman, son entuertos con el aval del gremio”.

“Hoy lo que era SINOPEC, actualmente CGC, había más de 250 telegramas de despidos en puerta, los venían frenando y apareció otro artículo el 223 BIS que fija solamente el 30 por ciento de la liquidación, otro entuerto y hay información legal de la invalidez de todo ese articulado que perjudico a la gente”.

Con respecto a una solicitada publicada en el día de hoy, hizo la siguiente aclaración: “La solicitada realizada por los petroleros que hoy están cortando las rutas, quieren cortar toda la provincia, hay tres mil personas con sus familias que vienen sufriendo hace tres años, el acoso, el hostigamiento, la persecución. Por ello solicitan la intervención inmediatamente de la gobernadora para que saque al secretario general del gremio por sus prácticas desleales, nefastas, en contra de los trabajadores petroleros, porque muchos de los trabajadores que hoy están afuera, lo votaron y hoy luego del hostigamiento y la persecución en las empresas para que los echen.”

Más adelante indicó: “Hubo un acuerdo con el gobierno nacional en su momento de reducir de 7.000 a 3000 trabajadores que queden únicamente en los yacimientos. Se firmó un convenio el año pasado con un matricula de 8000 trabajadores, cuando sabían muy bien que no estaba esa cantidad”.

Consultado respecto a los motivos que generaron esta situación, el conductor radial precisó: “toda la gente que pensaba diferente se fue. El que no acataba a los delegados se hiba automáticamente, aquel compañero que quería defender a los trabajadores, porque se firmaron muchas cosas.”

Panorama en Caleta Olivia:

“Ya se hicieron las asambleas y se le solicita a la Gobernadora de Santa Cruz por intermedio del Ministerio de Trabajo el apartamiento y la intervención del gremio de Claudio Vidal. Motivados por todas estas prácticas anti sindicales, entrega de trabajadores, persecución, hostigamiento, ya no se da para más”. “Todos los trabajadores que fueron despedidos por los artículos 241,245, 247, que vuelvan a ser reincorporados a sus trabajos. Reinsertados nuevamente en la industria petrolera y que sea apartado de su cargo inmediatamente Claudio Vidal.” Concluyo el comunicador social de la zona norte de la Provincia.

Por otro lado, desde Pico Truncado Pampa Ruiz del programa Radial Aplanadora Show Fm, también hizo referencia a la conflictiva situación que se vive por estas horas en el flanco corte de la provincia, con cortes de rutas

“es una convocatoria masiva de gente desocupada de las localidades de Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, con un padrón importante de desocupados que han iniciado un corte de ruta, al menos no pico truncado alrededor de 150 trabajadores desocupados del petróleo.

Ex trabajador y desocupado contó su historia:

Luis es uno de los desocupados que se encuentra en la medida de fuerza y relató:

“casi que nacimos en le petrolero desde muy joven este gremio de turno con las mentiras y las promesas, nos tocó quedar afuera del trabajo con los cambios y traspaso de empresas, somos varios compañeros, conocemos el trabajo petrolero de toda la vida, estamos ahora en la válvula de termap si no hay respuesta de la Gobernadora de la Provincia o de Pablo González Presidente de YPF vamos a tomar otras medidas”. “Los gremios que hay acá nos cerraron las puertas hace dos años y medio, no nos dieron respuesta de nada, nosotros ahora queremos que la gobernadora o Pablo González nos dé una solución, estamos acá en la planta de ingreso de crudo y si eso no ocurre veremos qué medida tomar con los compañeros.”

“Somos 19 compañeros Nos encontramos en la válvula troncal que ingresa a la planta de Termat. Esta válvula que almacena Cañadón Seco, Truncado, Perales y Las Heras, todo pasa por acá.”

“Ellos saben bien que con esto tienen que parar el bombeo, les guste o no les guste” concluyó el trabajador desocupado referente de la medida de fuerza.

La situación en la Ruta

Chacho Leguizamón dio un panorama de lo que sucedía en el corte de ruta:

“Ya veníamos hablando hace varias semanas en diferentes asambleas, ahora estamos en la ruta 43 hemos hecho presentaciones para llegar a un acuerdo y darle trabajo a la gente petrolera, ayer hicimos la asamblea y se decidió iniciar la vigilia y no dejar pasar a la gente de camioneros, petroleros, uocra y mineros”.

“muchos compañeros han quedado bajo el artículo 245, 247, con retiro sin haber cobrado y también hace tres años han tramitado jubilaciones y hoy están trabados los tramites en ANSES.

“Hay en el padrón de petroleros desocupados hombres grandes, de más de 55 años, de edad, así es la situación de los trabajadores acá en Santa Cruz, donde el gremio ha permitido que los trabajadores se vayan con los artículos 245,247 cobrando la mitad de la indemnización y quedarse sin acceder a su jubilación.”

Otro trabajador no descartó la posibilidad de movilizarse hasta la sede del sindicato de petroleros en Caleta Olivia. Sentenció finalmente