Marcelo Turchetti se refirió a la medida de fuerza realizada en la empresa Ex Roch actual Interoil

Sindicato Petróleo Gas y Biocombustible Cuenca Austral Santa Cruz. Medida de Fuerza

“Nosotros venimos haciendo un reclamo a Inter oil, por falta de pago de cuota sindical y de mutual y los beneficios de los trabajadores que se les descuenta por recibo de la mutual, hace un año atrás que se les descuenta y desde que se hizo e traspaso a la empresa inter oil, nosotros no recibimos los pagos respectivos, por parte de la empresa y además también le estamos reclamando el pago de la deuda que mantienen con las empresas contratistas”.

“Hace más de un año que no se les paga, y eso hace que tengamos problemas con los trabajadores que no están cobrando, los salarios ni las horas extras que hacen, porque la operadora no está pagando lo que corresponde”

Más adelante el Gremialista calificó el accionar de la Empresa:

“Es una vergüenza tener una empresa que está trabajando en el petróleo y que no paguen los descuentos que le hacen a los trabajadores, eso es retención indebida de haberes, esto ocurre hace un año, viene trabajando con la plata de los laburantes”

“A pesar de esto, que hace un año la empresa no nos paga los aportes, nosotros mantenemos los beneficios a los trabajadores: mutual, obra social, descuentos que hace la empresa y nosotros no recibimos la plata, no se hacen lo aportes jubilatorios, no se paga la obra social, ese dinero la operadora lo retiene seguramente para hacer trabajar ese dinero en el Banco.”

“En el mes de julio no hicieron inyección de gas en el gasoducto, porque no tienen plata para reparar los compresores, un desastre, ya hemos realizado los reclamos respectivos al Ministerio de Trabajo y a la Secretaria de Energía, no da para más esto a esta empresa hay que sacarle la concesión y dársela a una que quiera invertir” Sentencio Turchetti.

Consultado respecto al accionar de otros gremios del Petróleo ante esta problemática el dirigente sostuvo:

“Hay otros que hacen retención de servicios o retención de tareas y esto le conviene a la empresa porque no hacen nada, lo único que hacen es cumplir horario, en nuestro caso hemos impedido que la gente suba y baje haciendo un verdadero paro” Lo otro es pura “cháchara” Calificó.

Más adelante en la entrevista El Secretario General Marcelo Turchetti hizo una referencia a las negociaciones salariales:

“Están generándose las reuniones respectivas, Federación ya hizo el reclamo para la apertura de paritarias, muchos sindicatos han conseguido reajustes y nosotros también queremos esos reajustes teniendo en cuenta la inflación, ya se han generado las notas para pedir el reajuste en el ámbito de la paritaria”

¿Cuál será el accionar del Gremio si no da solución inmediata la empresa Inter Oil?:

“Estamos en el trabajo administrativo, para que los entes reguladores actúen. Ya que la empresa no invierte, decaen las instalaciones, los pozos que estaban en producción dejan de producir, caen las regalías a la provincia, las instalaciones quedan en estado de abandono, los yacimientos están en decaimiento si sigue esta empresa con la concesión. Seguiremos con el reclamo hasta que venga una empresa seria a invertir o estaremos con el reclamo hasta las últimas consecuencias. Sentenció finalmente Turchetti.