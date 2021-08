ESCUELA ESPECIAL 14: “Presencialidad en Suspenso”

La semana de la vuelta a clases presenciales en el ámbito de la educación de Río Gallegos, ha traído diferentes manifestaciones en cuanto a las condiciones edilicias de los edificios escolares.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades del consejo provincial de educación para sostener que todo está en orden y en buenas condiciones, desde la vuelta a las aulas de la comunidad educativa, se van evidenciando los problemas que se denuncias desde diferentes maneras.

Desde el gremio emitieron un fuerte comunicado responsabilizando al Gobierno por su improvisación ante este inicio de la presencialidad en las localidades más grandes de la Provincia, inclusive aportando datos fehacientes del estado de algunas escuelas que no estarían en condiciones de ser utilizadas en forma total.

La educación especial no escapa para nada a esta realidad, y en el caso puntual de la Escuela Especial N° 14 Ush Nash (nuestro mañana) de la calle Posadas (Ex Escuela laboral) los problemas persisten en cuanto a lo edilicio, ya que a contra reloj y de última hora se trabaja en pintura, conexiones de servicios esenciales para poder retornar a las aulas.

Los padres han observado esta situación y luego de las consultas respectivas a los responsables, solo han recibido la comunicación que en las próximas horas se estaría informado si concretamente se vuelve a las aulas o hasta que no se finalicen los trabajos la presencialidad seguirá en suspenso.

A través de la información que suministran los propios padres y luego de haber tomado contacto con los directivos, se agudiza el problema y a esta altura de la semana se pone en duda la vuelta a las aulas, más en este caso en particular donde cada alumno debe tener un cuidado y una atención especial, en cuanto a todos los factores asociados a cada patología.

La situación de los transportes, acompañantes, situaciones cotidianas, características de cada alumno, se debe contar con un protocolo en particular adaptado a cada uno de ellos, contar con los elementos disponibles de protección y de seguridad, un programa especial de carga horaria y una burbuja adaptada para cada grupo en particular, algo que aún no se ha dado a conocer por parte de los directivos ni mucho menos se conoce la opinión oficial de la supervisión del área especial, al menos a esta redacción no ha llegado la información oficial, si existe.

