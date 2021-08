EDUCACIÓN: “ Acá no se improvisó nada, sino no hubiese sido posible el regreso a las aulas en forma presencial”

Ismael Enrique, Vicepresidente del concejo provincial de Educación, visitó los estudios de Infomedia24, con relación al inicio de clases presenciales en varias localidades de la provincia de Santa Cruz.

“Las clases presenciales comenzaron en el mes de marzo pasado en algunas localidades del interior provincial más pequeñas, algunos parajes, escuelas rurales y fuimos tomando en cuenta para avanzar en la presencialidad, los informes epidemiológicos que el área de salud no fue entregando, esto ocurrió en la primera parte del año” comenzó indicando el Vicepresidente del consejo provincial de educación en su visita a los estudios de Infomedia24.

Explico: “Hoy luego del receso invernal, retomamos las actividades y le sumamos las localidades que habían quedado pendientes, son las más complejas, por la logística y como venía desarrollándose la pandemia, hoy se suman Rio gallegos, 28 de noviembre, Julia Doufour Río Turbio y Caleta Olivia.”

Más adelante agregó: “ En cuanto a la logística, los protocolos ya están establecidos desde el año pasado para ello se capacitaron a los docentes, todo ha fluido en las instituciones educativas, los equipos pedagógicos, los docentes, las cooperativas, quienes trabajan en las escuelas, conocen perfectamente cuales son los protocolos que se deben aplicar, en este sentido el Consejo de educación ha ido acompañando con la provisión de los elementos necesarios para que esto se pueda llevar delante de la mejor manera posible.”

Consultado de como los padres pueden saber de los protocolos de los colegios, sostuvo: “ Los protocolos se pueden ver en la página del consejo de educación o los padres lo pueden solicitar en los establecimientos educativos. hay cuestiones generales, uso del barbijo, distanciamientos, utilización de sanitizantes, alcohol en gel, lavado de manos, registro y control de temperatura como en todos lados en las escuelas también se mantiene.”

“Las burbujas serán de no más de 10 chicos, los jardines de infantes este lunes comienza inicial, el martes primario, el miércoles secundario y técnica y el jueves especial y los integrados. Todos los protocolos son comunes, pero en varios casos varía según la logística de cada colegio. Dependiendo de la matrícula y de los espacios de cada escuela”

Enrique aclaró de qué manera se llega a la información a cada familia de los estudiantes: “ La información llega a los padres a través de los equipos de gestión de cada establecimiento, ya venían trabajando primero con los protocolos y luego con la logística antes del receso invernal ya sabíamos que había muchas posibilidades que en esta segunda parte del año se podía lograr la vuelta a clases con la presencialidad, cada colegio debió armar su propia logística e informar a los padres, con escalonamiento de ingresos.” En la continuidad de la entrevista agregó: “Es importante decir que en las localidades que tienen más de 20.000 habitantes para evitar la masiva circulación de personas, además de la combinación presencial y a distancia, se va a aplicar la alternancia, cada 15 días para ir rotando las burbujas para dar alcance a la mayor cantidad de chicos y además poder bajar el nivel de circulación comunitaria en las localidades.”

Con relación a la integración de las burbujas sostuvo: “La idea es que en nivel inicial salas de 4 y 5 años, con las burbujas y la rotación vayan logrando presencialidad todos, en nivel primario, primera unidad pedagógica fundamentalmente, a medida que la alternancia permita se pueden ir agregando en lo sucesivo otros grados, a evaluación de los directivos. En cuanto al secundario estamos priorizando los terminales los quinto años y sexto de técnicas, claro que si hay espacios disponibles en los establecimientos las autoridades pueden organizar burbujas para ir sumando más cursos”.

En otro tramo de la entrevista el funcionario se refirió al personal de los establecimientos escolares: “Todos los que integran la comunidad educativa están trabajando, salvo los que están con dispensas médicas o licencias médicas, está garantizado que están cubierto todos los cargos docentes para dar cumplimento a esta presencialidad. Los docentes no van a estar todo el tiempo en la escuela frente a los chicos, son tiempos acotados y continuaran dando la modalidad a distancia cuando no vengan a la escuela, habrá que acomodarse en estos días junto al trabajo de los equipos de cada escuela en particular ya que los programas igualmente deben readecuarse a este sistema.

Ismael Enrique también tuvo un párrafo para la educación especial, dado la particularidad de la misma: “Por características de los chicos de cada escuela en particular, el trabajo es personalizado con protocolos particulares para cada caso, los transportes, los acompañantes, se va adecuando a cada caso en particular. Desde el año pasado estamos entregando alcohol en gel, las cooperativas que limpian las escuelas también tienen insumos necesarios, también el gobierno ha comprado las cámaras para tomar la temperatura para todos los establecimientos, también hubo aportes extraordinarios para las escuelas para que puedan comprar lo necesario.”

Consultado respecto al duro comunicado del Gremio de los docentes el profesor Enrique respondió al mismo: “ Acá no hubo nada improvisado, sino hoy no se podría haber recibido a los niños con los protocolos y desde el 2 de marzo así ha sido, si hubiese sido improvisado, no se habría realizado de esta manera, hemos tenido reuniones en conjunto con el sindicato, donde hemos expuesto todo y se ha leído el protocolo completo, si creen que hay algo que se deba cambiar, que acerquen las propuestas, esto lo venimos trabajando desde el año pasado, no hay absolutamente ninguna improvisación”

En cuanto a la situación edilicia de los diferentes edificios escolares realizó la siguiente apreciación: “No sabemos si van a surgir problemas, lo que sí sabemos es que hemos trabajado, para que estén en condiciones todos los establecimientos, se viene trabajando desde hace mucho tiempo, queda claro que, si no había clases, no había chicos en las escuelas, no había docentes, tampoco podría haber trabajadores adentro ya que estaban alcanzados por los mismos decretos de las restricciones por la pandemia. Hemos puesto todo nuestro trabajo fuertemente en calefacción, agua y baños, con fondos propios, con la combinación de fondos nacionales, algunos programas específicos” Concluyó.