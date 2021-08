ADOSAC: “Los directivos y docentes están facultados a suspender la actividad si no están dadas las condiciones”

Delfi Rivas Secretaria General de ADOSAC Río Gallegos, se refirió al inicio de clases presenciales en las localidades más grandes de Santa Cruz en el día de la fecha.

“Nosotros venimos año tras año, denunciando la improvisación del consejo provincial de educación, esto no sorprende, esperamos hasta ayer a ver qué información oficial surgía, sabemos por intermedio de nuestros compañeros de las escuelas que se están reuniendo que se están organizando, ya que el pasado miércoles la presidenta del consejo dio la noticia por un medio de comunicación, y fue lo único que dijo el consejo, a partir de ahí los directivos comenzaron a gestionar reuniones o convocar a sus docentes para ver como iban a comenzar con esta presencialidad.” Más adelante la referente gremial indicó: “Hoy comenzaban los jardines y podemos confirmar que ya hay dos que no pudieron hacerlo por problemas edilicios, tenemos la información que los arreglos en las instituciones aún no se terminaron, después de la noticia del miércoles se apuraron y se vio la improvisación. No contando además con el abandono que sufren los edificios escolares hace años”.

Con respecto a la forma de comunicación del consejo de educación manifestó: “No podemos decir un miércoles a las familias que están de vacaciones que le lunes comienzan las clases, es una falta de respeto y una falta de sentido común a la comunidad, somos muchos los actores en un sistema educativo y hubiera sido bueno que el consejo convoque a una mesa de trabajo donde se pueda discutir cómo vamos a volver a la presencialidad. Lo que tendría que haber hecho el consejo es construir una forma de presencialidad, este error que se cometió ahora, también paso en las localidades del interior de la provincia, decir 24 horas antes “volvemos a las aulas”. NO estamos en contra de la presencialidad, creemos que esto en algún momento tiene que normalizarse, a los docentes nos costó muchísimo la virtualidad y al consejo le fue cómodo, cero inversiones.

Rivas también hizo alusión a la carga horaria de los docentes en esta presencialidad: “Se va a tener que respetar la carga horaria, que tiene por declaración jurada el docente, hay profesores que tienen dos o tres burbujas por día, hay docentes que van a varios secundarios en el día, es compleja la situación de los profesores de enseñanza secundaria. También digo que los preceptores de escuelas especiales están cumpliendo una función que no les corresponde, que es de maestros, ya que no se designaron cargos, aquí el gobierno no invirtió. Hicimos la denuncia ante el Ministerio de trabajo y aún estamos esperando la respuesta a eso” aseveró.

En la parte final de la entrevista con Infomedia24, la dirigente gremial se refirió a la situación de las vacunas y medidas de protección y seguridad: “ Fueron vacunando a los docentes por institución, muchos se vacunaron aceptaron la opción vacuna, que no es obligatoria y otros por edad por franja etaria o comorbilidades están con segunda dosis y muchos que no, el consejo adhirió al protocolo que saco el ministerio de educación de la nación, lo ideal hubiera sido que nos sentemos todos a verlo, padres, docentes, sindicato y el consejo, y llegar a uno en común para que los padres lo tengan, cada escuela fue trabajando de acuerdo a las capacidades que tiene. Sabemos de compañeros que han comprado con su tarjeta de crédito insumos para la escuela porque no hay o aun no llegaron.”

Consultada cual será la reacción de los docentes ante la evidencia de algún caso de problema en la burbuja, dijo: “ Si hubo una capacitación en algún momento de cómo actuar ante una situación de este tipo, a la que no todos los docentes pudieron ingresar, tuvieron que leer y enviar una evaluación, siempre recae la responsabilidad sobre el docente, a mí me preocupa mucho la salud la integridad física, de todos para lo cual debe estar todo en orden, no ser necios, estamos hablando de la vida, necesitamos un poco de humildad, buscar la mejor alternativa, entre todos se podría construir algo que nos dé más seguridad.” Más adelante sentenció: “El directivo tiene la normativa 1400 es una Resolución que lo faculta para suspender las actividades, si no están dadas las condiciones, y el docente también está en condiciones de hacerlo, para ello tiene un acta modelo con la normativa, para exigir se cumpla con lo que está establecido, instamos a los docentes a trabajar en un lugar digno, nuestros alumnos también, tienen que ser cuidados y para eso es obligación del Estado. Pedimos a los padres que no ayuden todos deben está bien que los docentes trabajen tranquilos, que todo esto de resultado, debemos estar todos comprometidos. “Finalizo la dirigente