“UCRA NO ES UN SINDICATO” SEÑALÓ AGUILERA Y AGREGÓ, “NO QUEREMOS UN CONFLICTO, PERO SI VIENEN A PROVOCAR NO SOMOS MANCOS”

Así lo dijo el titular de la UTA Santa Cruz ante nuestras cámaras esta mañana a las puertas del ministerio de trabajo donde se encontraban manifestándose sus afiliados.

Esta mañana estaba previsto que el sindicato de la (UCRA) Unión de Conductores de la República Argentina que el pasado sábado desembarco en Santa Cruz de la mano de Roberto Bucarey quién será el secretario general de UCRA Santa Cruz se presentará ante el ministerio de trabajo de la provincia para realizar la inscripción gremial en este organismo del estado.

En este contexto la UTA entidad gremial dirigida Por Rubén Aguilera se encontraba en el ministerio firmando un convenio con la municipalidad por el transporte público, el hecho es que luego de dar por terminada la firma de este convenio y de que Aguilera se retirara del ministerio un grupo de afiliados al sindicato que se dedican a tocar el bombo permanecieron en el lugar.

A continuación ponemos a su consideración la cobertura de estos hechos que no hacen otra cosa que poner en evidencia cómo se manejan ciertos sectores sindicales en la provincia, como ejemplo claro lo que dijo el titular de la UTA ante nuestras cámaras; “UCRA NO ES UN SINDICATO” SEÑAL AGUILERA Y AGREGÓ, “NO QUEREMOS UN CONFLICTO, PERO SI VIENEN A PROVOCAR NO SOMOS MANCOS”

EL VIDEO: