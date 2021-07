La Diputada Ricci pidió informes sobre educación y obras.

MIRADA RADICAL DE LA SESIÓN

La Diputada Ricci agradeció la visita de del Ministro Álvarez en la Cámara de Diputados para presentar el primer informe de gestión 2021, y celebró cualquier tipo de iniciativa que sirva para garantizar la transparencia en la gestión del Gobierno de Santa Cruz.

Durante su intervención, la Diputada aprovechó para llevarle al Ministro algunas preguntas respecto a lo que está haciendo el Gobierno santacruceño para mejorar la calidad de vida de los vecinos en las localidades de la provincia.

En este sentido, remarcó que hoy hay un 15% más de coparticipación del Gobierno Nacional hacia las provincias, que le devolvió el Gobierno de Cambiemos durante la gestión del ex presidente Macri, y que representa un dinero que debería ser pensado estratégicamente para el pueblo.

Ricci tocó varios puntos y realizó algunas preguntas puntuales al Ministro. Entre ellas, cuestionó las viviendas de Techo Digno, unas 60 en Perito Moreno, que no se terminaron, no se entregaron y no se informaron: “Son casas que nos faltan a los santacruceños”, sostuvo.

Asimismo, interrogó al Ministro para saber cuál es la razón por la cual el CPE de la Provincia no publica ningún dato en su página oficial, impidiendo todo tipo de transparencia.

También, consulto sobre obras paralizadas en la provincia, algunas por temas vinculados a la corrupción, como la obra para llevar el agua a la Zona Norte, la Autovía Caleta Comodoro y las Represas.

“Lamentamos que la mayoría de los diputados del oficialismo hayan malgastado sus siete minutos de consultas y en vez de plantear cuestiones útiles hayan utilizado el gastado cliché #ahhPeroMacri”, sentenció Ricci.