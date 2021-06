ROXANA REYES HABLÓ DE LAS ELECCIONES Y LLAMÓ A PONERLE UN FRENO AL KIRCHNERISMO

Para Roxana Reyes las elecciones de medio término son una gran oportunidad para votar y expresarse: “El Frente de Todos viene gobernando hace más de 30 años la provincia, con un modelo que no está solucionando los problemas de los santacruceños. No tenemos trabajo ni desarrollo, pero tampoco hay obras. En muchos lugares de Santa Cruz falta agua o no hay cloacas ni servicios básicos. Las escuelas están destruidas y nuestros hijos se van de la provincia porque no tienen futuro. Eso tiene que cambiar. Tenemos que ponerle un freno al modelo de concentración de poder K”.