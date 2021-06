Medida de fuerza en las represas: La Cámara Patagónica de Autotransporte Sureña se solidariza con el reclamo

La Cámara Patagónica de Autotransporte Sureña (CAPASUR). Personería jurídica

N° 13l0, se solidariza con las empresas que forman parte de esta cámara, es por ello que hacemos saber a

1as autoridades del gobierno provincial que en este momento los integrantes de la misma conjuntamente con

los empleados de las empresas que la componen, están llevando a cabo una medida de fuerza en las represas

La Barrancosa y Cóndor Cliff, por Ia falta de pago de las prestaciones en el transporte de personal externo e

interno, que cotidianamente se realizaba para las represas mencionadas.-

Que en medio de esta pandemia, no se ha dejado de prestar nunca el servicio, respetando y cumpliendo todos

los protocolos establecidos al efecto, con el riesgo que ello implica para nuestro personal como así también

para los titulares de las empresas, que en muchas ocasiones están al frente de la conducción de los

transportes o haciendo la logística de los mismos.-

Que esta es la obra más importantes del país, la cual se construye en suelo santacruceño.-

Que para esta cámara este es el único servicio que estamos brindando en este momento, toda vez que nos

vemos imposibilitados de dar servicios en otra actividad ( mineras, etc.) ya que en las mismas están dando

mayor prioridad a empresas de otras provincias, descuidando el compre local.- Y que esta situación tiene

larga data de vigencia.-

Que los funcionarios del gobierno provincial no se han hecho presentes en este conflicto.-

Que las empresas han agotado el diálogo con los directivos actuales de las represas, de los cuales nunca

obtuvimos ninguna solución y son quienes manejan la totalidad de la obra.-

Que es de público conocimiento que esta situación lo vivan otras Pymes Santacruceñas que prestan distintos

servicios en las Represas.-

Que en el contexto de la pandemia que afecta a todo el mundo, perder fuentes de trabajo hace que a los

afectados les sea muy difícil insertarse en nuevos puestos laborales ya que el contexto es muy negativo

Que de continuar en esta situación las empresas quebrarán inexorablemente si siguen brindando el servicio,

ya que no se avizora ninguna propuesta de dialogo razonable para implementar alguna vía de solución al

conflicto.-

Que las empresas asociadas a esta actividad generan cientos de puestos de trabajo directo e indirecto, y esta

situación se hace imposible de sostener y por lo tanto la continuidad laboral no podrá mantenerse, llevando

esto a la desaparición de las empresas y al despido de los empleados de las mismas.-

Es por 1o relatado que solicitamos la urgente intervención de las máximas autoridades Provinciales para que

se pueda subsanar este conflicto.-

Solicitada 17.06