AGRUPACION DE MUJERES DESOCUPADAS: “EL MINISTERIO DE TRABAJO NO CUPLE CON LO QUE DICE””

La agrupación de mujeres desocupadas autoconvocadas de la ciudad de Río Gallegos capital de Santa Cruz continúa reclamando puestos de trabajo frente a casa de gobierno.

En una entrevista con Brenda y Nadia que forman parte de esta agrupación nos señalaron que “El ministerio de trabajo no cumple con lo que promete”, en referencia a los puestos de trabajo, también desde las autoridades del ministerio le exigen que no sigan empadronando desocupados porque no les van a dar soluciones.

A continuación ponemos a su consideración la entrevista realizada.