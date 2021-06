CALETA OLIVIA: La agrupación juvenil se manifestó por la conectividad y puntos de Wifi en los barrios

Conferencia de la Juventud del Polo Obrero en Caleta Olivia

Este martes 8 de la Juventud del Polo Obrero brindó una conferencia de prensa a las 11:00 hs en las puertas de la municipalidad de Caleta Olivia por el reclamo a la conectividad. En su alocución Nicolás Gutiérrez, referente de la organización expresó que “al mes de junio no tenemos respuestas sobre el proyecto de resolución presentado por la Juventud del Polo Obrero al consejo deliberante., en nuestra ciudad cientos de pibes son discriminados en su derecho a acceder a la continuidad de sus estudios y en muchos casos el resultado es la deserción escolar”.

“En Santa Cruz son miles los estudiantes de distintos niveles educativos que no tienen acceso a una beca, no cuentan con dispositivos para conectarse y sus padres no pueden pagar el servicio de internet en sus casas, lo que conlleva un altísimo costo a la hora de cargar datos o pagar la línea del celular si cada hijo/a tiene que conectarse a clases virtuales”, explicaba Gutiérrez. “Tanto los concejales como el Intendente Fernando Cotillo de Caleta Olivia tienen conocimiento sobre el proyecto presentado por la Juventud del Polo O hace dos meses, es alarmante la pasividad que tienen a la hora de resolver una cuestión fundamental”, apuntaba.

“Ya se fue el primer cuatrimestre del 2021, en total se les pasó año y medio de clases en contexto virtual y no aplicaron ninguna medida en beneficio de les estudiantes de Caleta Olivia”.

“Nuevamente les decimos, el proyecto lo tienen un uds. Está en sus manos resolver la conectividad gratuita lo antes posible”, finalizaba Nicolás Gutiérrez.

Juventud del Polo Obrero, Caleta Olivia

PETITORIO COTILLO POR wifi, vacunas aguinaldo