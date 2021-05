El Proyecto Sociedad del Estado fue analizado por Comisión Directiva y paritarios del SOEM

En la jornada se celebró una nueva reunión informativa sobre el proyecto de creación de una Sociedad del Estado municipal. Esta vez integrantes de la Comisión Directiva y paritarios del SOEM se interiorizaron de los pormenores del citado proyecto. También en la reunión tomaron parte ex concejales.

Hoy en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos se llevó a cabo una reunión informativa en la que participaron Jorge Cabezas, Secretario de Gestión Legal y Técnica del municipio, los Concejales de los dos bloques parlamentarios con paritarios y ex paritarios y Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). Se trató de escuchar impresiones y consultas sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal en lo referido a la creación de una Sociedad del Estado. En la reunión estuvieron presentes los concejales Paola Costa, Presidenta de la legislatura municipal, quién estuvo acompañada de los ediles Wilson Flores, el Doctor Leonardo Fuhr, Jorge Arabena, Leonardo Roquel, Daniela D´amico y el profesor Pedro Muñoz. También participaron en su calidad de concejales mandato cumplido Lucio Santucho y Silvia D´Andrea, ambos de extracción municipal y gremial. Es de señalar que el proyecto de Sociedad del Estado se encuentra en comisión en el Concejo Deliberante para su análisis y que se continuará con la convocatoria a distintos sectores de la comunidad.

“Es bueno aclarar y dar detalles”

En relación a la reunión informativa efectuada en la jornada, el Doctor Jorge Cabezas, Secretario de Gestión Legal y Técnica del Municipio, indicó: “seguimos reuniéndonos por instrucciones del Intendente Pablo Grasso con todas las instituciones y personas que han pedido más información sobre lo que es esta figura nueva de la Sociedad del Estado, que existe en mucho municipios de país. Para nosotros es una herramienta más, las circunstancias de esta pandemia que estamos atravesando y que se hace cada vez más extensa requiere que se vayan necesitando algunas herramientas que tal vez en una primera instancia no eran necesarias, tal es el caso de esta sociedad del estado y, como lo hemos venido diciendo en las distintas reuniones informativas, toda herramienta nueva produce algún tipo de inquietud porque quizás no se conoce su funcionamiento y creo que es bueno esto de aclarar y dar detalles de su funcionamiento y es lo que hemos realizado”.

También Cabezas se mostró conforme con la reunión mantenida con la comisión directiva del SOEM, sus paritarios, y ex miembros de comisión directiva, al tiempo que indicó: “quiero destacar la predisposición y cambio de paradigma por parte del Secretario General del sindicato, también así de los ex paritarios y concejales Silvia D´Andrea y Lucio Santucho que estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra, porque entienden que en este tiempo difícil que atraviesa la sociedad se necesita el acompañamiento de todos los sectores”.

Además el Secretario de Gestión Legal y Técnica del municipio indicó que la principal urgencia que hoy por hoy tiene la ciudad es lograr la regularización del sistema de transporte público de colectivos, el cual viene de tener dos llamados a licitaciones y de varias gestiones ante empresarios pero que no se ha logrado obtener un compromiso ni personas interesadas en hacerse cargo de la explotación de dicho servicio público. En este sentido, se explicó que la regularización del transporte público se hace viable con la Sociedad del Estado.

Además el funcionario destacó que la creación de la Sociedad del Estado cumple con la ley de contrato de trabajo y leyes comerciales vigentes, expresadas en las leyes nacionales 27744 y 20705 que regulan el funcionamiento de estas sociedades.

Finalmente Cabezas indicó que “muchos riogalleguenses podrán tener con esta herramienta una respuesta a lo que sean los requerimientos futuros de una ciudad, donde un Estado moderno debe estar preparado para cumplir y brindar las necesidades que plantea la Sociedad del Estado”.

Tranquilidad en el sector gremial

Pedro Mansilla, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), se refirió a la jornada informativa en la cual participó. Al respecto Mansilla indicó que “ha sido una reunión más que interesante, donde obviamente después de las primeras impresiones mediáticas que se dieron con la presentación de este proyecto hay que aclarar que acá no se trató de una reunión de comisión sino que son reuniones informales, todavía no ha comenzado el periodo de reunión de comisiones. En esta primera reunión como organización social nos dio a nosotros la tranquilidad de que se está intentando crear una herramienta válida que evidentemente no tiene por objeto avasallar los derechos de los trabajadores municipales, que es lo que veníamos a defender, además de la defensa incondicional de nuestra ordenanza y de nuestro estatuto y lo que hace a diario cada trabajador en la medida que puede y con las herramientas que tiene”.

Además Mansilla indicó que la reunión sirvió para ver si dentro del proyecto de Sociedad del Estado pueden haber artículos que tengan como objetivo fortalecer aquellos sectores municipales donde faltan herramientas de trabajo, y destacó que desde los trabajadores municipales siempre va estar la cuota de compromiso para con el vecino de Río Gallegos.

Otro de los puntos salientes de la reunión y sobre el proyecto de Sociedad del Estado que destacó el Secretario General del SOEM está relacionado al respeto de las conquistas laborales y del estatuto municipal y que dicha Sociedad del Estado de ninguna manera reemplazaría el trabajo diario de los trabajadores municipales.