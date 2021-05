“Le planteamos al Ministro de Salud que es su responsabilidad resolver el reclamo de los enfermeros y enfermeras que acampan afuera de Casa de Gobierno”

Así lo señalaron desde Encuentro Ciudadano tras la audiencia en la cartera de Salud, que el diputado Gabriel Oliva había solicitado “en carácter de urgente” junto a Gaby Mestelán. Temas abordados: reclamos de los terapistas, la situación de Salud en la cuenca, la falta de terapia y carencias en zona centro, la vacunación docente y el déficit en la Salud Mental

“Le pedimos personalmente al Ministro de Salud que destrabe el conflicto con los enfermeros y enfermeras que hace tres semanas acampan afuera de Casa de Gobierno. Le manifestamos que es su responsabilidad política e institucional tener los gestos necesarios que abran un camino de solución y respuestas, tras dos meses y medio de reclamos, y a casi dos semanas de huelga de hambre de un trabajador”. Este fue el primer balance que adelantó vía redes sociales el diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel Oliva, tras la audiencia realizada este viernes en la Sala de situación del Ministerio de Salud y Ambiente.

Acompañado de otros funcionarios, el ministro Claudio García finalmente respondió al pedido que desde Encuentro Ciudadano se había solicitado “en carácter de urgente” hacía diez días. El diputado Oliva realizó el planteo junto a la ex diputada Gabriela Mestelán, quien apuntó en primer término que “le pedimos como punto urgente que resuelvan el conflicto de los enfermeros autoconvocados, tiene que terminarse el acampe y la huelga de hambre. Vinimos a pedirle que lo resuelvan porque es su responsabilidad”.

“Más allá de los pormenores en torno al tema, más allá de la paritaria de salud que está en curso y de la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo, se debe tener el gesto político y de respeto por la labor de los trabajadores de la salud, en un contexto como el que estamos atravesando hace prácticamente un año y medio. Ese fue el eje del planteo al ministro y sus funcionarios”, resumió ‘Faty’ Oliva.

UN RESUMEN DE LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA REUNIÓN

De la audiencia también participaron el diputado Daniel Roquel (UCR) y el referente de la Juventud Radical, Matías Ripoll. Además del ministro, también participaron otros dos funcionarios de la cartera de Salud: Javier Flores y Ezequiel Verbes.

A continuación, un apunte de los temas abordados por los referentes de Encuentro Ciudadano:

RECLAMOS NO ATENDIDOS EN LA UTI DEL HOSPITAL REGIONAL: “Los funcionarios reconocieron la falta de diálogo por parte de las autoridades del Hospital en relación a las demandas de los trabajadores de la terapia intensiva, incluso no se les reciben o no se les responden notas, y precisaron que se sumó un nuevo interlocutor desde el ministerio para tratar de atender esta situación”, detallaron Oliva y Mestelán. Previo a la reunión, y en un listado de requerimientos que hicieron público en sus redes sociales, señalaban que “los médicos de Terapia Intensiva reclaman no tener respuestas por parte de las autoridades sobre una serie reiterada de pedidos realizados a lo largo de los últimos meses”.

LOS RECLAMOS DE LOS AUTOCONVOCADOS DE LA CUENCA: “En las localidades de la cuenca carbonífera reclaman desde marzo una multiplicidad de demandas vinculadas, en particular, a la atención de la pandemia y la situación de los Hospitales en general. Allí, una importante agrupación de vecinos autoconvocados encontró un amplio eco en los Concejos Deliberantes de Río Turbio y 28 de Noviembre”, detallaban previo a la reunión. “Los funcionarios de Salud nos relataron que abrieron canales de diálogo en vistas a dar respuestas a las demandas de la población”, detalló Mestelán. “Ojalá así sea y haya respuestas, porque las demandas son múltiples, algunas datan de mucho antes de la pandemia, y estos vecinos organizados también han hecho llegar su reclamo a la Legislatura”, reveló Oliva.

EN LA ZONA CENTRO FALTAN TERAPIAS INTENTIVAS (Y MUCHAS COSAS MÁS): en la sesión del jueves en Diputados, Oliva acompañó un pedido firmado por legisladores del Frente de Todos en el que recaman al propio gobierno provincial que “articule los medios necesarios para la implementación de una Unidad de Terapia Intensiva en algunas de las localidades que integran la zona centro de la provincia (Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián o Gobernador Gregores)”. Por otra parte, se solicita para Pueto Santa Cruz “en carácter de urgente para la prestación de servicios por parte de personal de salud, médicos especialistas en Terapia Intensiva o Intensivista, y demás profesionales que las autoridades estimen necesarios (kinesiólogos, enfermeros) de forma itinerante para reforzar la terapia intensiva”.

Además de hacerse eco de estas urgencias en la reunión con el ministro, Mestelán subrayó que “muchas de las necesidades en los hospitales de zona centro, como también los de Turbio y 28, son en verdad necesidades muy elementales que tienen muchos años de espera”.

VACUNACIÓN DOCENTE SIN PRIORIDAD: “¿Cuál es el criterio de vacunación de la provincia, siendo que en un principio se afirmó que luego de vacunar a las personas mayores de 60 años y a los grupos de riesgo, habría prioridad en continuar con los trabajadores de la educación y de los organismos de seguridad?”, se planteó desde Encuentro Ciudadano previo a la reunión. Tras ella, Oliva detalló que “en el ministerio nos dijeron que, del total de vacunas que la provincia recibe, un 10 por ciento es destinado a los docentes, con prevalencia en las localidades con mayor riesgo de contagio”. “Le pedimos que revisen este criterio, que es importante ampliar la vacunación entre los trabajadores docentes”, apunto Mestelán, a lo que Oliva agregó que “un criterio razonable sería, por ejemplo, garantizar la vacunación de los niveles de la educación más urgentes, como puede ser la educación inicial y los primeros años de escolaridad”.

EL ENORME DÉFICIT EN LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL: “En este punto, los funcionaron también admitieron las falencias”, contó Mestelán. “Esta preocupación ya tiene largos meses: el nivel de exposición de los trabajadores de la salud sin ningún tipo de contención es una realidad”, detalló Oliva. Desde Encuentro Ciudadano recordaron que, aunque se aprobó por unanimidad en la Legislatura, nunca se integró un área de Salud Mental al COE provincial.

“Aunque el déficit en el interior es todavía mayor, les planteamos a las autoridades que en la capital provincial, por ejemplo, no faltan psicólogos sino que lo que falta es cobertura de la obra social provincial”, observó Mestelán. “Este es un punto en el que se tendría que haber avanzado a más de una año de pandemia”, cuestionó por su parte el diputado Gabriel Oliva.