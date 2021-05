POR EL PROYECTO DE MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS S.E. EL SECRETARIO DE HACIENDA Y EL ASESOR LEGAL SE REUNIERON CON LOS EDILES

En la sala de Sesiones “Pedro Antonio Borquez” del Honorable Concejo Deliberante, se realizó en el día de la fecha una reunión entre los Concejales y el Secretario de Hacienda Municipal CP. Diego Robles quien estuvo acompañado por el Secretario de Gestión Legal y técnica Abg. Jorge Cabezas

Pasado el mediodía acudieron al recinto la Presidenta concejal Paola Costa acompañada por sus pares, ediles Wilson Flores, Abg. Leonardo Fuhr, Julio Arabena, Prof. Leonardo Roquel, Abg. Daniela D amico y Prof. Pedro Muñoz, contándose también con la presencia de la Secretaria General de la Institución Legislativa, Rosana Inostroza.

En el citado encuentro los funcionarios Municipales informaron a los concejales, detalles del Proyecto de Ordenanza ingresado fuera del orden del día, en el marco de la 4° Sesión Ordinaria concretada el pasado 6 de mayo, referido a la creación de la sociedad de estado municipal “Municipio de Río Gallegos Sociedad de Estado”.

Cabe señalar que el citado proyecto de Ordenanza, tomó estado parlamentario y fue girado a las comisiones de Transporte, Industria, Comercio y Asuntos Técnicos, Legislación General, Asistencia Social, Cultura, Salud Pública, Reglamento y Turismo como así también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La sociedad tiene por objeto la prestación de Servicios generales tendientes a la conservación, el mantenimiento y la mejora del desarrollo social, económico, urbanístico, cultural y tecnológico de centros urbanos y/o a urbanizarse.

Por un lapso de dos horas y media los funcionarios dieron detalles a los concejales de la conformación de “Municipio de Rio Gallegos Sociedad de Estado”, desde su objeto, aspectos legales y una explicación de los motivos que llevaron a la confección del Proyecto de Ordenanza, haciendo hincapié en la imperiosa necesidad de contar con esta herramienta, que permita dar mejores soluciones a los vecinos de la ciudad y puntualmente para afrontar en forma inmediata una solución al transporte público de pasajeros.

Por su parte, los concejales realizaron consultas, a los funcionarios presentes, al respecto y manifestaron su punto de vista en varios ítems del citado proyecto de ordenanza, debatiendo con el Secretario de Hacienda y con el Asesor Legal del Municipio, como así también intercambiando opiniones. Se informó además la continuidad de estas reuniones informativas y explicativas del contenido del Proyecto de Ordenanza, para dicho cometido, serán convocados oportunamente representantes del gremio municipal, por intermedio de los paritarios actuales e inclusive se invitará a paritarios de gestiones anteriores. Se estima igualmente y se aguarda confirmaciones de las invitaciones cursadas, para próximas reuniones además contar con la presencia de ex intendentes municipales, y en el mismo sentido se estará convocando a diferentes sectores representativos de la comunidad, juntas vecinales, cámara de comercio industria y afines, universidades, entidades gremiales, entre otros, que serán invitados para tomar conocimiento del Proyecto de Ordenanza.

Al término del encuentro el Secretario de Hacienda Municipal CP. Diego Robles manifestó su parecer de la reunión: “siempre es enriquecedor visitar a los concejales, es el camino que nosotros elegimos, tratar de evacuar las dudas, plantear los fundamentos. En este caso en particular que se había desinformado mucho, tratamos de aclarar conceptos para despejar las dudas posibles, esta es una iniciativa que busca darle al Estado Municipal una herramienta más de gestión, no hay dobles lecturas, no se trata de competir con el sector privado. El proyecto busca ser una nueva herramienta que además permita solucionar el problema del transporte público, un problema estructural que viene arrastrando la ciudad hace mucho tiempo. Además, que tenga la apertura suficiente para tener acción directa en todos los temas que tengan que ver con la provisión de servicios en los cuales el sector privado no pueda o no alcance por sí solo”

Más adelante Robles, agregó: “La intención del intendente es que esto sea tratado en todas las comisiones, que haya una apertura, un debate con la participación de distintos sectores de la ciudad, esto habla a las claras de nuestra voluntad de tener la amplitud para enriquecer el proyecto de Ordenanza. La voluntad de la gestión es encarar los problemas, resolverlos, buscar soluciones de fondo, no parches, y en ese sentido pensamos que esta es la herramienta que nos va a permitir por un lado solucionar el transporte público y también contribuir en aquellas cuestiones que puedan generarse en devenir a futuro. La Sociedad de Estado tiene que tener las herramientas para que en un futuro poder influir en aquellos ámbitos en los que así los juzgue necesario” concluyó el Secretario de Hacienda Municipal.