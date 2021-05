Se vacunó Nadia Cid

Luego de varios meses de incertidumbre, finalmente la joven riogalleguense Nadia Cid pudo recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 esta mañana en el Gimnasio Municipal 17 de Octubre.

En la vida de Nadia los obstáculos se le han presentado en más de una ocasión y si bien el haber recibido un trasplante bipulmonar en diciembre de 2019 le salvó la vida, a los pocos meses la pandemia volvió a generarle incertidumbre y angustia, no sólo en ella, sino en tantas personas que han atravesado el complejo proceso de someterse a un trasplante de órganos.

En la oportunidad, Nadia dijo que “estaba un poco nerviosa porque el mío fue un trasplante bipulmonar y justamente el Covid 19 ataca a los pulmones, pero lo hablé con mis médicos de Buenos Aires hace como un mes atrás y ellos me dijeron que sí, que la vacuna me iba a ayudar a contrarrestarlo si me contagiaba. Así que saqué turno en cuanto se me dio la posibilidad para vacunarme”.

Nadia destacó la atención recibida en el Centro de Vacunación dispuesto por el Municipio y añadió: “No duele nada, la atención es muy buena y no queda más que decirle a la gente que está para vacunarse que lo haga”, estimuló.

Asimismo, confesó que tenía dudas sobre cómo iba a reaccionar su organismo, pero cuando los médicos le dieron el visto bueno, se quedó más tranquila. “Aquí me dijeron igual que me puede agarrar dolor muscular, de cabeza o fiebre en las primeras 72 horas, que esperemos que eso no pase”, dijo.

Con relación a cómo viene viviendo la pandemia, Nadia dijo que “bastante bien” y que “gracias a Dios no he tenido Covid, pero me vengo cuidando mucho”.

“Los primeros dos meses del año pasado me la pasé encerrada. Sinceramente tenía pánico, y encima habían pasado apenas cuatro meses del trasplante cuando comenzó todo. Pero luego, de a poco comencé a salir en mi auto, y a veces voy a ver a mi abuela. Espero que ahora vacunada todo sea mucho mejor, que eso no quiere decir que me voy a dejar de cuidar tampoco”, recalcó.